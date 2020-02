KRITISK: – Nei, mensen er ikke luksus. Men skjerpings, det er det mye annet som heller ikke er, skriver Mille Christensen fra Unge Høyre. Foto: Privat.

Debatt

«25 under 25»: Skjerpings! Du må betale for tampongene dine selv

Det er flere nødvendige produkter enn tamponger som kjøpes i butikken. Både medisiner, klær og mat er jo noe alle trenger. I stedet for å sutre om moms på tamponger så kan vi ta den faktiske kvinnekampen for bedre helse.

Nå nettopp

MILLE CHRISTENSEN (22), Fylkesleder, Hordaland Unge Høyre

Kvinner får et dårligere helsetilbud enn menn, det er ikke nok medisinsk kunnskap om kvinnekroppen. Når det forskes på menneskekroppen er det alltid mannekroppen som er normen. Sykdommer som rammer kvinner for også mye mindre oppmerksomhet og det er mindre penger i forskningen.

Kampen for en bedre kvinnehelse, tulles nå bort i vås når den brytes ned til å handle om tamponger. Vi fortjener bedre enn det, og det er heller ikke sånn et fornuftig parti styrer avgiftspolitikken.

les også «25 under 25»: Staten skal ikke tjene penger på mensen!

«En av grunnene til at jeg er medlem i nettopp i Unge Høyre er fordi jeg vil ha muligheter for alle og at vi skal kunne få beholde mer av pengene våre», skriver Rebekka Lind Knoph. Jeg er medlem i samme ungdomsparti av akkurat samme grunn, men når det kommer til moms på tamponger og bind blir konklusjonen stikk motsatt. Vi må bruke moms til å skattlegge de varene og tjenestene vi faktisk bruker, så andre skatter kan holdes lave. Skal flere kvinner få en bedre økonomi, trenger vi skikkelig skattelettelser på inntekt.

Uansett hvor kjipt moms er, så er moms på varer og tjenester med på å finansiere velferden vår uansett om det er på tamponger eller klær. Å innføre nye unntak for enkeltprodukter bør en være forsiktige med. Selv om det ikke er luksus med mensen, skal en ikke bruke det som en unnskyldning for å uthule momssystemet med enda flere unntak. Isolert sett kan det være gode formål, men hvis vi gjør det, kan det være vanskelig å si nei til nye produkter som alene høres smart ut å gi momsfritak til.

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send innlegget ditt til debatt@vg.no, og merk den med 25 under 25. Vis mer

For eksempel trenger vi vinterjakker fordi det er kaldt, vi trenger redningsvester til båtturer om sommeren og vi trenger medisiner når vi er syke. Det betyr ikke at vi fjerner momsen selv om vi trenger både vinterjakke, redningsvest og medisiner. For hvis vi lar bind og tamponger slippe moms, så ville det vel være naturlig at bleier til barn fikk slippe moms? Så trenger alle mennesker uavhengig av kjønn både dopapir og såpe?

Et ordentlig mensenproblem er at kvinner i utviklingsland ikke får gå på skole under menstruasjon. Et ordentlig helseproblem for kvinner er at menn får et bedre helsetilbud. Når voldtekt brukes i krigshandlinger er det et kvinneproblem, og når kvinner opplever lavere lønn og trakassering på arbeidsplassen har vi faktiske problemer som må løses. Vi kvinner må stå sammen, og vi har enorme problemer som skal løses. Da må vi få hodet ut av sanden og slutte å diskutere tullete problemstillinger som at mensen er kjipt!

Nei, mensen er ikke luksus. Men skjerpings, det er det mye annet som heller ikke er.

Publisert: 25.02.20 kl. 15:22

Les også

Fra andre aviser