Bom igjen, Boris

Med den historiske kjennelsen i høyesterett kan Boris Johnson bli britenes kortest sittende statsminister.

Boris Johnson har misbrukt sin makt som regjeringssjef og ulovlig suspendert parlamentet, slår høyesterett fast.

Men det spørsmålet som nok opprører britene aller mest: Har han virkelig løyet for Dronningen?

Enten har han gitt henne feilaktig informasjon, eller for lite informasjon, og forledet henne til å ta en gal beslutning. Dronning Elizabeth er uansett ydmyket av sin egen statsminister.

Majestetsfornærmelse kan komme i mange former. Også som dette.

Den oppsiktsvekkende skarpe slutningen i Høyesterett er til overmål enstemmig. Samtlige elleve dommere i Storbritannias øverste domstol mener det bevist utover enhver tvil at landets sittende statsminister har brutt britisk lov – i dette tilfelle konstitusjonen – og at hans meget kontroversielle beslutning om å stenge ned parlamentet i fem uker er «ulovlig, ugyldig og uten virkning».

Med andre ord: Lovlig suspensjon av landets nasjonalforsamling har ikke funnet sted, og parlamentet må komme sammen igjen umiddelbart. De folkevalgte har ingen gyldig grunn til ikke å sitte sammen i Westminster.

Parlamentets mektige leder, John Bercow, er enig, og har allerede varslet partilederne om at de må innkalle troppene for å fortsette der de slapp.

Den pågående parlamentariske sesjon, som det heter, er ikke avsluttet, og må gå videre inntil regjeringen – på lovlig vis – suspenderer den lovgivende forsamling. Det pleier normalt skje i forkant av Trontalen, gjerne et par-tre dager før, slik at regjeringen skal kunne forberede det programmet som står nedskrevet i Dronningens manuskript.

Hadde Boris Johnson nøyd seg med parlamentarisk sedvane, som britiske regjeringssjefer gjør lurt i å holde seg til i et land uten nedskrevet grunnlov, ville ikke dette være noe problem overhodet. Det ville aldri blitt en sak. Aller minst for domstolene.

Problemet var suspensjonens lengde, og regjeringens manglende forklaring på hvorfor det var nødvendig å parkere landets nasjonalforsamling i fem uker.

Boris Johnson ble simpelthen ikke trodd på sitt ord om at det var nødvendig for å kunne forberede regjeringens nye politikk. I stedet mener Høyesterett at den langvarige prorogasjonen, altså nedstengingen av parlamentet, kun hadde til hensikt å obstruere de folkevalgtes arbeid.

Ikke bare det: Boris Johnsons handling anses som et anslag mot demokratiet, og at han med hensikt brukte sin makt som statsminister til å forhindre den lovgivende forsamling i å utøve sitt virke.

Det gikk nesten.

Britiske karikaturtegnere har hatt en daglig fest helt siden Boris Johnson inntok rollen som selvbestaltet leder for den engelske Nei-til- EU-bevegelsen. Ja, engelske. I Storbritannia for øvrig var entusiasmen for å bryte med Europa heller kjølig. Et gjennomgående poeng hos tegnerne, ikke minst etter at han som den eneste statsminister i moderne tid utelukkende har gått på stadig nye nederlag i Underhuset, er Boris Johnsons klossete opptreden.

Nå vil fortellingen bli at han er så klønete at han ikke en gang er i stand til å gjennomføre et teit statskupp.

I utgangspunktet er nok mye av hans tilsynelatende uflidde vesen, skjevkneppede dressjakke og buldrende fremtoning ganske så kalkulert. Det har fått overklassegutten BoJo, som han gjerne kalles, til å fremstå mer folkelig, og gitt ham oppmerksomhet. Samtidig kan det synes det som at overklasseinstinktet og kostskolebakgrunnen ikke helt har sluppet taket når han opptrer på måter som han tror han kan slippe unna med.

Men virkeligheten er en annen. Tiden er en annen.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson står hverken over parlamentarisk sedvane, Westminsters skikk og bruk, Underhusets skrevne og uskrevne regler eller britisk lov. Antakelig kan han, for en stund, om ikke annet, vise til det faktum at Storbritannia ikke har en nedskrevet grunnlov, og at det dermed ikke er opplagt hva slags regelverk han skal ha krenket. Situasjonen er på alle måter så unik at det heller ikke foreligger presedens fra tilsvarende saker.

I tillegg til et tverrpolitisk forlangende fra britiske parlamentarikere om at landet nå må få en skriftlig grunnlov, forlyder det tunge krav fra partiledere og langt inn i Boris Johnsons eget Tory-parti om at han må gå av som statsminister.

Selv uttalte han før Høyesteretts beslutning ble kjent, at dersom han ble felt, ville han uansett ikke trekke seg. Dommere driver med jus, ikke politikk. Det er ikke domstolene som regjerer Storbritannia, var hans omkved.

Det har Boris Johnson selvfølgelig helt rett i. Og Høyesteretts inngripen i britisk politikk vil bli behørig problematisert i tiden som kommer. Poenget er like fullt at statsministeren ikke kan heve seg over loven.

Høyesteretts slutning er også en tydeliggjøring, for den som måtte være i tvil, om demokratiets grunnleggende fordelingsprinsipp – mellom den lovgivende, utøvende og dømmende makt.

Hva som videre skjer, vet ingen. Boris Johnson sier han vil respektere dommen. Det er godt at britene har en statsminister som lover å etterkomme britisk lov. Men hele hans brexit-strategi er like svekket som ham selv:

Hva slags autoritet har et regjeringskollegium ledet av en mann som er felt av høyesterett for å ha forsøkt å sabotere parlamentets arbeid? Hva slags legitimitet har en statsminister som har forledet Dronningen?

George Canning er den statsminister i britisk historie som satt kortest tid: 119 dager i 1827.

I dag har Boris Johnson sittet i 62.

