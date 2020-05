BEHERSK DEM! – Ikke post noe offentlig på Facebook hvis du ikke ville sendt det inn som leserinnlegg i landets største avis, under fullt navn, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: Tegning: Roar Hagen

Debatt

Sladrekjerringene på Facebook

Når offentligheten blir en dynge, er samfunnet virkelig ute å kjøre. At folk ikke lenger har en anelse om hva en offentlig ytring er, fremstår som like skremmende.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Det begynte ganske tidlig, og vi kjenner alle omstendighetene: Milliardær Tom Hagens kone er forsvunnet, i en intrikat sak som har strukket seg over måneder og år. Teoriene er bortføring og drap. Politiet hadde lenge ingen mistenkte som offentligheten fikk vite om, og da begynte selvsagt folkesnakket.

Du vet – det man før delte på puber og kroer og i de trygge krokene i hvermanns hjem. Sladderen, ryktene, slarvet og spekulasjonene, og selvsagt for denne saken: Stereotypiene om rike menn. Gatas parlament er i sving, det som aldri hviler, og styres av de som kan si de morsomste og artigste tingene.

Deltakerne er gjerne elever ved livets harde skole, men det finnes også de som har både høyskoler og universitet på CV-en. Så fort du har tilegnet deg et minimum av utdanning, bør du også ha klart å få med deg det mest elementære innenfor rettstatens prinsipper, kokt ned til: Enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Dagfinn Nordbø Foto: Trond Solberg

les også Jeg må le!

At elever ved videregående har fått dette forklart minst en gang, tar jeg for gitt. At folk med høyere utdanning bør ha prinsippet inne, burde også være selvsagt. Men likevel flommer det digitale folkeslarvets suverene medium Facebook over av artigheter og spissfindigheter om Tom Hagen-saken.

Folk som nylig hadde framstått som lynopplærte smitteverneksperter, ble med ett garvede kriminaletterforskere. Da nyheten om siktelsen mot Hagen ble sluppet, hoppet en rekke folk fram på sine tidslinjer og erklærte at de selvsagt hadde visst fra Dag 1 at Hagen er den skyldige. Det var liksom selvsagt, og følgerne kastet seg på med likes og nye artige teorier.

Man skulle kanskje tro at slike ting ble holdt innenfor en engere krets, men nei. På Facebook postes det aller meste under «Offentlig», slik at absolutt alle kan lese det, og dele det videre. Dermed får man jo større publikum og muligheter for flere likes, må vite. Dette skiftet har vært umerkelig, men er likevel temmelig dramatisk: Sladder og folkesnakk som tidligere ble holdt i en mindre krets, er plutselig offentlig tilgjengelig for alle som kan lese. I dette tilfellet for eksempel Tom Hagen selv, hans barn, øvrige familie, venner og bekjente.

les også Toppblogger tråkket i salaten: – Jeg er lei meg

Hvem tenker på dette i sakens anledning? Så godt som ingen. Facebook er blitt en offentlig arena som alle forveksler med en privat, fordi det er så lett å poste hva som helst. Det at ens egne reelle venner (i tillegg til alle likes-hyenene man ikke kjenner) er tilstede, blir jazzingen med gutta så altfor lekende lett. Plutselig sier du på Facebook ting du sannsynligvis burde holdt strengt innenfor din egen privatsfære, eller kanskje holdt helt kjeft med. Men saken er jo at overtredelse av normer også genererer likes: Hør a gutta, dette tør jeg å si!

Resultatet er at menneskerettigheter det har tatt hundrevis av år å utmeisle og håndheve, de grunnleggende rettsprinsipper, er blitt ettertrykkelig vannet ut av et amerikansk digitalt milliardærimperium. Slarv og drittsnakk er blitt en viktig del av en enormt lukrativ salgsvare, kanskje selve driveren.

Det kommer dessverre ikke til å ta slutt. Det kommer sannsynligvis bare til å bli verre. Hvis det skulle bli bedre, vil det nok ikke være Mark Zuckerbergs fortjeneste, men hver enkelt bruker av Facebook: Hva om alle følger dette sporet: Ikke post noe offentlig på Facebook hvis du ikke ville sendt det inn som leserinnlegg i landets største avis, under fullt navn.

les også Fakta har aldri vært viktigere!

Zuckerberg har mye å svare for. Men det gjør han ikke. Selv ikke tsunamien av fake news og konspirasjonsteorier om pestsituasjonen klarte han å gjøre noe med. I en virkelighet der nå hele verdens befolkning er mer eller mindre henvist til hjemmesitting, vil slarvet og sladderen bare øke i omfang og intensitet. Vi kan jo ikke treffes og utveksle slarvet i små sammenhenger, så derfor havner det i offentligheten.

Og når offentligheten blir en dynge, er samfunnet virkelig ute å kjøre. At folk ikke lenger har en anelse om hva en offentlig ytring er, fremstår som like skremmende. Vi lever i sladrekjerringenes tidsalder.

Publisert: 15.05.20 kl. 08:33

Fra andre aviser