Venstres bitre pille

Venstremannen Erling Moe har fått et leit anfall av mageknip av at partilederen i Senterpartiet lar seg inspirere av den politiske arven fra Sverdrup og Castberg. Parlamentarismen, konsesjonslovene og De castbergske barnelover ønsker dagens Venstre å ha for seg selv.

OLA BORTEN MOE, nestleder i Senterpartiet

Erling Moe må gjerne skrive som han gjør i VG den 8. juli, men han gjør både Sverdrup og Castberg en bjørnetjeneste ved å prøve å holde disse fremragende samfunnsbyggerne som gissel i et parti som i dag mest av alt minner om en rykende haug av politiske ruiner.

For hva hadde vel Sverdrup og Castberg sagt om de visste at nåtidens venstreflokk går under oppnavnet «Lille-Høyre» og at den eneste grunnen til at partiet ikke har seilt nedad glemselens floder ved to siste valgene, er at taktiske høyrevelgerne ga partiet livsforlengende behandling og løftet dem over sperregrensa i et spill om å beholde regjeringsmakten?

Venstre så dagens lys i samband med striden om innføringen av parlamentarismen i Norge på 1880-tallet. Det var i navnet et parti, men i realiteten en svært bred og løs velgerkoalisjon, som mest gjorde seg gjeldende i valgkampene. Faktisk den største vi noensinne har hatt i Norge.

Venstre fikk ved valget i 1885 over 63 % av stemmene – og 84 av 114 stortingsrepresentanter. Selv ikke Einar Gerhardsen greide etter krigen å drive Arbeiderpartiet opp på dette nivået. Selv ikke han greide å sikre mer enn 50 % av stemmene i urnene ved noe stortingsvalg.

En så bred koalisjon som det nystiftede Venstre rommet – jeg hadde nesten sagt «i god liberal tradisjon» store, indre motsetninger. Dette førte til at Sverdrups parti temmelig raskt etter dannelsen ble splittet. Et mønster med splitting/avskalling skulle gjenta seg i tiårene etter, men det «rene» Venstre hadde stor mobiliseringskraft både i forbindelse med unionsoppløsningen og de to valgene i 1912 og 1915 under Gunnar Knudsens velmaktsdager.

På denne tiden fantes verken Bondepartiet/ Senterpartiet eller Kristelig Folkeparti, men det er helt åpenbart at det Venstre som innførte parlamentarismen og gjennomførte unionsoppløsningen er «faderhuset» for begge.

Etableringen av Bondepartiet i 1920 skulle bli særlig skjebnesvanger for Venstre. For det innvarslet en nedadgående spiral for partiet som har vart fram til dags dato. Noen ganger har det gått raskt, andre ganger saktere. Men i all hovedsak nedover. Det er ingen overdrivelse å kalle Venstres nyere historie en kontinuerlig nær-døden-opplevelse.

Da Landmansforbundet (som senere skulle bli til Norges Bondelag) i 1920 bestemte seg for å opptre som politisk parti var det i skuffelse over at det ikke lot seg gjøre å nå fram med rimelige landbrukspolitiske krav i verken Venstre eller Høyre. Landbruket led, og bygdene led med landbruket.

Men hvor Høyre tålte konkurransen fra Bondepartiet godt (noe som tyder på mer begrensede velgeroverflyttinger) ble Venstre sterkt skadelidende. For landet over ble lokallag av Venstre nedlagt og erstattet av det nystiftede Landmannsforbundet. Man kjenner ikke til at dette skjedde med Høyres lokalforening noe sted, selv om vi kjenner til at ett lokallag av Frisinnede Venstre (som samarbeidet med Høyre) gikk over til Bondepartiet.

For Venstres del, er dokumentasjonen på overgangen til Landmansforbundet/ Bondepartiet bunnsolid. Venstreforeningen i Valldal på Sunnmøre valgte 25. januar 1921 – uten debatt og uten protester – å nedlegge seg selv og gå inn i Landmandsforbundet/Bondepartiet. «Saka er den, at me har mist trua på vinstres politik paa so mange maatar. Den er ikkje lenger national no», skrev møtereferenten i avisa etterpå.

Fylkesårsmøtet i Vest-Agder Venstre passet på å få protokollført følgende klagesang: «Landmandsforbundets folk driver på og kaprer og tildels møter opp i Venstrelagene og tar dem med hud og hår.» Fra Lærdal hører vi at vinstrelaget holdt nedleggelsesmøte der bare én stemte mot nedleggelse – og at gravølet uten mere dikkedarer kostelig nok gikk over i et stort og festpreget stiftelsesmøte hvor det ble etablert et bygdestyre for Landmansforbundet/Bondepartiet.

Det finnes mange belegg for tilsvarende massive overganger fra Venstre til Bondepartiet fra mange lokalsamfunn rundt om i landet – særlig fra Trøndelag, Vestlandet og Agder, men også fra bygdene og dalene på Østlandet. Og valgresultatet i 1921 gir også klare indikasjoner på at Bondepartiet forsynte seg kraftig av tidligere venstrevelgere. Bondepartiet fikk 17 mandater på Stortinget. Venstre mistet 15. Flere steder var det slik at Venstres tap av mandater ble speilet av tilsvarende mandatgevinst for Bondepartiet.

Etter dette ble det bare verre. Bondepartiet vokste seg jevnstore med Venstre, og partiet fikk til og med regjeringsmakt. Og da den siste statsministeren fra Venstre, Johan Ludwig Mowinckel, i 1935 fikk reisepass for siste gang, var det fordi Bondepartiet hadde inngått kriseforliket med Arbeiderpartiet (1935). Heller ikke da Ap begynte å miste grepet om makta på 1960-tallet var det råd for Venstre å nå helt opp. Borgerlig valgseier i 1965 endte med at Senterpartiet fikk statsministeren i konkurranse med Venstre. EF-kampen på 1970-tallet tilførte Venstre et politisk banesår (partisplittelse) – mens Senterpartiet vokste. På 1980-tallet falt Venstre ut av Stortinget.

Det er selvfølgelig dette som er den rette konteksten for Erling Moes utfall mot Senterpartiets leder, og hans tendenser til å demonisere partiet. Venstre kommer aldri til å tilgi Bondepartiet/Senterpartiet for at vi – litt lettvint sagt – stjal distrikts-Norge fra dem.

En tilsvarende diskusjon har i lang tid foregått i lang tid om den såkalte «arven etter Gerhardsen». Her har Venstres bidrag vært å understreke at velferdsstaten og sosialreformene egentlig begynte under Gunnar Knudsen, mens atskillige aktører fra hele det politiske spektret har hevdet sin arverett til velferdsstaten og alt som hører til.

Merkelig nok har Arbeiderpartiet hatt en mer generøs innstilling til dette enn Venstre synes å ha. Det kan dels skyldes større selvsikkerhet og tryggere livsgrunnlag. Den som sitter ytterst på en gyngende gren må jo i Guds navn være unnskyldt for å bli litt hysterisk. Men det kan også skyldes at nåtidens sosialdemokrater har innsett selve hovedpoenget: At store, historiske skikkelser – som Gerhardsen, Sverdrup eller Castberg – ikke taper på at nåtidens mennesker velger dem som inspirasjonskilder.

De vinner.

