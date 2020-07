SVARER: Suheil Chafic Abdallah, Hilde Fiva Buzungu og Anne Birgitta Nilsen.

Kadra Yusuf tillegger oss meninger vi ikke har

I VG 7.7.2020 skriver Kadra Yusuf at vi ikke synes prosjektet med LHBTQI-terminologi er godt. Det er ikke riktig. I sin argumentasjon bruker hun oss som stråmenn. Hun tillegger oss meninger vi ikke har. Kadra angriper oss altså ikke for det vi faktisk står for, men for noe annet som vi ikke står for.

Hilde Fiva Buzungu, stipendiat OsloMet, og statsautorisert tolk

Anne Birgitta Nilsen, professor i tolking, OsloMet

Suheil Chafic Abdallah, statsautorisert tolk norsk/arabisk

I likhet med Yusuf mener vi det er flott at arbeid med terminologi støttes og løftes frem. Det vi kritiserer, er måten Libe Rieber-Mohn fremstiller IMDis tiltak og omtaler det arabiske språket. Når Rieber-Mohn skriver i sin kronikk at «arabisk har 40 ord for kjærlighet, men ingen respektfulle ord for menn som elsker menn», så sier hun noe som ikke er sant.

I prosjektfilmene gjentas samme budskap, om ord som ikke finnes, etterfulgt av forslag til begreper som presenteres som nye. Men det er ikke slik at skeive arabisktalende verden over har sittet og ventet på at norske myndigheter skulle komme med forslag til arabiske begreper. De har snakket om seg selv og hverandre på respektfulle måter med helt ok ord i årevis, akkurat disse ordene. Som Kadra Yusuf også skriver i sin kommentar til prosjektet, «direktoratet har ikke funnet opp nye ord, verken på somalisk eller arabisk. Det de har gjort er å finne alternativer som allerede finnes i begge språkene».

Ikke IMDi som har gjort jobben

IMDi skriver en rekke steder «Sammen med Skeiv verden har vi laget forslag til respektfulle begrep». Men det er altså heller ikke slik at IMDi har tatt del i utviklingen av disse termlistene. Sammenstillingene er det arabisk- og somalitalende mennesker som har diskutert seg frem til. Terminologiarbeidet er drevet frem av medlemmer av Skeiv verden i samarbeid med statsautoriserte tolker og tolker med tolkeutdanning.

LHBTQI-terminologi er noe tolker i Norge har hatt fokus på i en årrekke. Det er et tema som berøres i tolkeutdanningen hos oss på OsloMet - storbyuniversitetet, og tolker ved både UDI og Oslo universitetssykehus har arrangert seminarer om temaet. Å underkjenne det arbeidet arabisk- og somalitalende legger ned, er ikke å bidra til økt toleranse, men å nøre opp under fordommer mot språkgrupper og usynliggjøre deres bidrag.

Bør vi heller applaudere?

Så er det selvsagt et dilemma om man skal kritisere noe som er et godt tiltak, og som egentlig lar seg rose. Alle vi som jobber med tolking og tolkefaglige spørsmål er over gjennomsnittet begeistret for terminologiprosjekter, og synes det er flott at det kommer gode, gjennomarbeidede termlister. Kadra Yusuf har muligens helt rett i at «når den norske staten prøver å bidra til økt toleranse bør vi applaudere». Når vi likevel kritiserer måten prosjektet presenteres, er det med håp om at vi som samfunn kan holde to tanker i hodet på en gang: Vi mener prosjektet var og er viktig og svært godt, men det var ikke nye ord og det var heller ikke IMDi som fant dem frem. IMDi har alt å vinne på å gi anerkjennelsen til de som bør ha den, i dette og fremtidige prosjekter.

