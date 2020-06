STRUKTURELL RASISME: – Det er enkeltindivider som sier rasistiske ting eller gjør rasistiske handlinger, men summen av alle kommentarene, blikkene og holdningene blir et mønster, skriver Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Annemor Larsen

Rasisme? Ikke mot meg

Som hvit, middelaldrende, heterofil og konservativ mann opplever jeg langt mindre hets enn en del av mine kolleger. Tilfeldig? Neppe.

TORBJØRN RØE ISAKSEN, arbeids- og sosialminister (H)

Dette er ikke et modig innlegg. Det har egentlig ikke noen stor kostnad overhodet.

Dette innlegget er heller ikke en teoretisk øvelse. Egentlig er det bare en enkel konstatering og en påstand som følger med.

Den enkle konstateringen er at jeg som hvit, middelaldrende, heterofil mann får mindre hets enn hvis én av karakteristikkene ble endret.

Det har kommet påstander om at rasisme knapt finnes i Norge. Og for meg, rettet mot meg, er det nok riktig. Ingen ber meg pelle meg tilbake til der jeg kommer fra, selv om jeg jobber i Oslo, men kommer fra Porsgrunn. Ingen har antydet at mitt medlemskap i Den norske kirke og min kristne bakgrunn, gjør meg uegnet som politiker, ei heller ateister eller de som tilhører en annen trosretning.

Jeg har også opplevd hets, selvfølgelig, men også denne er annerledes enn hvis jeg for eksempel var en norsk politiker med pakistansk eller somalisk bakgrunn. Da vi innførte fraværsgrensen i videregående skole, fikk jeg mange sinte kommentarer. Noen meldinger tippet over. Men ingen av dem angrep min bakgrunn, egenskaper ved meg som menneske, min tro eller mine foreldres bakgrunn.

Selv da var det ingen som skrev slikt til meg:

«Dra hjem dit du kom fra», som om jeg ikke hørte hjemme i mitt eget land.

«Farlig med muslimer på Stortinget», som om min tro eller kulturelle bakgrunn gjorde meg uegnet som politiker.

Eller «Burde hatt blink i pannen», i et innlegg som handlet om en helt annen, politisk sak.

Politikere med minoritetsbakgrunn opplever slike ting skremmende ofte, enten de skriver om kommuneøkonomi eller skatt.

Og her kommer påstanden: Dette er ikke tilfeldig. Det skyldes rasisme og fremmedfrykt, og det noen norske politikere med minoritetsbakgrunn opplever, speiler bare opplevelser som mange andre i samfunnet vårt har eller har hatt på andre områder: På jobben, på fritiden, i skolen eller i idretten.

Rasisme er ikke et politisk argument. Det er ikke det samme som å bli rasende på en politiker eller komme med en ubetenksom og krass kommentar. Det er en systematisk nedvurdering av andre mennesker.

Det er enkeltindivider som sier rasistiske ting eller gjør rasistiske handlinger, men summen av alle kommentarene, blikkene og holdningene blir et mønster.

Vi har rasisme i Norge. Selvfølgelig har vi det. Vi har homofobi også, selv om jeg aldri har merket det på kroppen selv. Og vi har menn som hater kvinner.

Selv om det ikke alltid er like lett å merke for en hvit, middelaldrende og heterofil mann.

Publisert: 24.06.20 kl. 11:36

