KRITISK: Simen Viik Sørensen.

Debatt

Hadde menn født barn ville det vært mulig å ta abort på 7-eleven

Hvis menn hadde født barn, ville de 25 hvite, middelaldrende mennene som stemte for den nye abortloven i Alabama heller sørget for å sette opp like mange abortklinikker som det finnes McDonalds-restauranter i verden. Med drive through.

SIMEN VIIK SØRENSEN, skribent

Det er noe grusomt som skjer med verden når menn ikke bare jazzer i herregarderoben, men også i politikken.

Når hvite menn som pusher femti skal tillate seg å ikke bare mene noe om kvinnekroppen, men faktisk bestemme over den.

Jeg kan gremmes over mye vi kan sette oss ned og diskutere, men dette. Dette er ikke politikk. At kvinner skal få bestemme over sin egen kropp er ikke politikk, det er en menneskerett.

En annen ting er å tro at et forbud hjelper. Hvert år tar rundt 56 millioner kvinner og jenter i verden en abort. Omtrent 25 millioner av disse er farlige aborter hvor kvinner risikerer eget liv og helse.

Et forbud vil med andre ord si at vi ikke bare straffer kvinner som tar en abort, vi kødder med livene deres i tillegg.

Ikke bare livene deres, men hvis man blir tvunget, som nå i Alabama, til å beholde et voldtekts- eller incestbarn – hva slags liv er det?

At det finnes mennesker i dag som sammenligner abort med holocaust, forsvarer abortmotstanden sin med bibelen eller mener at hvis kvinner kan føde et barn så klarer de jo to, er ufattelig.

Istedenfor å angripe feil ende, altså kvinners rett til å bestemme over egen kropp, burde man sette inn tiltak for å løfte samfunn ut av fattigdom, gi tilgang til prevensjon, god seksualitetsundervisning og likestilling. For faktum er at det er fattige kvinner dette rammer hardest.

Om to generasjoner vil befolkningsveksten stagnere. Hovedgrunnen til dette er fordi flere mennesker får bedre seksualundervisning, lettere tilgang til prevensjon og løftes ut av fattigdom. Om to generasjoner finnes det flere eldre enn unge i verden. De unge i den verden skal slippe å snakke om abort som om det skulle vært politikk.

Det er nok nå.

For hvis det var menn som blødde fra tissen og ut gjennom samme åpning skulle presse ut et helt nytt menneske til denne forskrudde verdenen vi kaller livet, ville alle menn i hele verden vært oversvømt med prevensjon, hatt rikelig med trygge aborttilbud og forebyggende arbeid.

Vi hadde alle fått aborttabletter og en drosje på statens regning med en lege som kom på kontrollsjekk hjemme hos deg.

Gjerne med en psykolog. For det kan neppe være gøy. Hva vet jeg. Jeg er tross alt mann og burde holde kjeft.

Hadde menn født barn, ville abort vært en menneskerett man ikke kunne bryte.

Publisert: 26.05.19 kl. 12:37