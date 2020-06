Leder

Fortellinger som gjør inntrykk

Det er klart rasisme finnes i Norge. Og erfaringene til alle dem som utsettes for det skal vi lytte til.

Etter demonstrasjonene mot rasisme i Norge i forrige uke, har flere stått frem og fortalt sine personlige historier.

I Dagsrevyen tirsdag stilte trener og programleder Yngvar Andersen for å fortelle om sine opplevelser med rasisme, for eksempel på fotballbanen. Han sa at det særlig merkes når han engasjerer seg politisk. Da blir hudfargen brukt imot ham. Derfor har han heller ikke deltatt så mye i debatt som han kanskje har ønsket, forteller han.

– Min historie er blåbær, sa Andersen, som er halvt marokkansk og halvt norsk. Når han likevel forteller, er det fordi dette er vanskelig for ham, og enda verre for mange andre.

Og i en kronikk i VG skriver ørsting, barnevernspedagog og miljøterapeut Jahn Christer Nerbøvik Humberset om lignende opplevelser. Han har ofte fått høre skjellsord som «svarting» og møtt anklager om «raseblanding». Poenget hans er ikke at det er spesielt synd på han, men at dette skjer i USA, i Norge og i vårt eget lokalmiljø, stadig vekk.

Metoden til NRKs Noman Bashir har vært å le bort rasismen, forteller han i et innlegg på NRK Ytring. Men på innsiden har det gjort vondt å få skjellsord mot seg og blitt unngått fordi han tilhører en minoritet.

– Rasisme. Har vi det i Norge? Definitivt. Men det er ikke sikkert du ser det, skriver TV2-programleder Siri Nilminie Avlesen-Østli. Hun nevner en rekke eksempler på rasisme hun selv har opplevd, som da hun fikk jobben i TV2 og fikk høre at hun tok jobben fra nordmenn.

Og her er hun inne på noe viktig. Folk som roper skjellsord vet det åpenbart selv. De har slemme hensikter. Men ofte kan det nok også være slik at storsamfunnet ikke engang merker rasismen.

Hverdagsrasisme kan komme av ubetenksomhet og fordommer. Noen har opplevd å bli behandlet som barn eller som en utenforstående. Det er ikke sikkert folk alltid mener noe vondt med det en gang.

Men det er klart det gjør vondt.

Vi vet ikke om det finnes noen holdningskampanjer eller direktiver som kan bedre dette. Men om vi alle lytter til folks historier, tror vi flere vil forstå og bli mer bevisst hvordan vi omgås våre medmennesker, i sosiale medier og i det virkelige liv.

