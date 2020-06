Kommentar

Det er mulig å være skeptisk, uten å være rasist

Av Astrid Meland

Demonstrasjonene i helgen støttet en god sak. Men tenk om det var bare én superspreder der.

Samme helg som tusenvis demonstrerte mot rasisme og politivold, var jeg en tur innom den lille museumscafeen Valstad på Sørumsand.

Den drives på dugnad av pensjonister jeg vil tro er i risikogruppen for corona.

Og karen bak disken spritet knappene på kortautomaten mellom hver gang. Alle gjester ble registrert med navn og telefonnummer. Det gjør de i tilfelle noen skulle bli syke og man får behov for kontakte folk som kan ha blitt smittet.

Samtidig møttes flere tusen i byer som Oslo og Stavanger. Saken er viktig. Det er helt riktig å protestere mot volden George Floyd ble utsatt av fra politiet. Han døde tragisk nok. Og han er slett ikke det første offeret.

Men regelen i Norge er at maks 50 personer skal møtes og at man skal holde en meters avstand.

Det er bare et par uker siden myndighetene sa det var ok å møte besteforeldre igjen. Folk har utsatt bryllup og har ikke møtt i begravelser. Halvparten av bordene på McDonalds er ikke i bruk. Det er ikke lov å sitte ved siden av ukjente på bussen.

Og stadig finner vi ut mer om corona. Superspredere ser ut til å være en greie. Det betyr at noen få klarer å smitte veldig mange. Man vet ikke hvorfor. Det kan dreie seg om oppførsel eller virusmengde.

Den tyske byen Gangelt ble svært hardt rammet av corona etter karnevalsfesten der 15. februar. I Danmark er et hesteshow i Herning i mars med 3000 deltakere omdiskutert.

Vitenskapsredaktøren i New York Times fortalte nylig om sin største aha-opplevelse etter å ha jobbet med viruset i seks måneder.

– Når du ser på de store superspreder-hendelsene, er det snakk om steder som kirker hvor folk synger og industri hvor folk pakker kjøtt og må snakke høyt. Det er sportsstadioner. Det er call center. Det gikk opp for meg, du verden, dette er et virus perfekt tilpasset at mennesker snakker sammen, sa Alan Burdick.

For ikke å si rope. Treningstimer med svette og rop, har vist seg å være smittebomber. Mange som synger i kor har fått corona.

Men demonstrasjonene i Norge var heldigvis utendørs. Demonstrantene var dessuten ofte unge og dermed utenfor risikogruppen. I tillegg hadde folk munnbind, de spritet hender og holdt avstand.

FHIs Preben Aavitsland skrev på Twitter at det er 60 prosent sjanse for at det var null smittede personer i demonstrasjonen foran Stortinget, om vi antar det var 5000 der.

En av dem som heller ikke så ut til å være veldig bekymret, var professor og statistiker Andre Fregassi som nettopp jobber for FHI med å modellere hvordan coronaviruset spres.

Før han avsluttet et corona-foredrag på fredag, sa han at han hadde tenkt seg bort til den amerikanske ambassaden for å rope «We can’t breathe».

Når matte-geni tar sjansen, hvorfor er så mange plutselig blitt så opptatt av smittevern nå?

Frp-ere som Per Willy Amundsen, som har gått ut mot demonstrasjonen, virker sant å si mer irritert på selve demonstrasjonen enn på faren for smittespredning.

Han tilhører et parti hvor topper som Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Christian Tybring-Gjedde alle har advart mot at kuren kan bli verre enn sykdommen. Frp var tidlig ute med å kritisere regjeringen. De mente de innførte for strenge og ødeleggende tiltak.

Men sett bort fra at politikere alltid prøver å ta det rommet som er ledig, er det også mange andre som har sagt de er skeptiske til en demonstrasjon med så mange mennesker.

Det er mye snakk om bølge nummer to. Anders Tegnell i Sverige mener det ikke er noe spørsmål om den kommer, men når. I Danmark har ekspertene derimot begynt å tro at vi kan holde dette under kontroll.

Vi vet ikke. Men likevel burde kanskje demonstrantene funnet andre måter å markere sitt syn på. Det ville vært vanskelig for politiet å stoppe dette, men det hadde gått an for folk å snu når de så hvor mange som var på vei.

Jeg håper og tror likevel det går bra.

Når vi skal evaluere håndteringen av corona vil det muligens vise seg at det var en overdrivelse å stenge skolene. Kanskje finner vi ingen stor effekt av noen av tiltakene, om vi ser på dem isolert.

Men at tiltakene hjalp, det vet vi nok til å kunne fastslå nå.

Og kanskje handler det om at alle skjønte hvor alvorlig dette var. Landet ble stengt ned. Over natten var det plutselig ikke så aktuelt å håndhilse, klemme eller dele bussete med fremmede.

Det vi ser nå, både på badestrender og kjøpesenter, har helt motsatt effekt. Og en demonstrasjon med så mange mennesker må føles merkelig for alle dem som jobber på Valstad cafe. Der tar de samvittighetsfullt ansvar og dusjer med sprit.

Det er mulig det blir slutt på å sprite tastene, når tusenvis er med på det som ser ut som en stor gruppeklem foran Stortinget.

Publisert: 08.06.20 kl. 16:39

