Kommentar

Skremmende politisk drama

WASHINGTON DC (VG) Riksrett er satt. Det er dag en. Prosessen mot president Donald Trump er både fascinerende og skremmende.

Saken fascinerer fordi den er historisk, på mer enn en måte. USA er snart 250 år og Trump er landets 45. president. Bare to ganger tidligere er det blitt reist riksrett og saken mot Trump er unik. Den involverer en fremmed makt og det skjer i et valgår med en president som søker gjenvalg.

Saken er skremmende fordi den viser et politisk system i krise. Det er en avgrunn mellom de to partiene, som vi fikk tydelig demonstrert da republikanernes flertallsleder Mitch McConnell og demokratenes mindretallsleder Charles Schumer talte.

Alle 100 senatorer har avlagt ed om at de upartisk vil granske sakens realiteter. I stedet vil nesten alle senatorene vurdere saken partisk. De vil følge partilinjen, uavhengig av indisier og beviser.

De neste dagene og ukene vil et stort politisk drama utspille seg i den ærverdige Senatsbygningen. Det eneste som ikke er spennende er utfallet. President Trump vil bli frikjent.

En frifinnelse får konsekvenser, juridisk og politisk, for fremtidige presidenter og for maktbalansen mellom den utøvende og den lovgivende makt. Kongressens har en grunnlovsfestet plikt og rett til å føre tilsyn med en president og om nødvendig stille han eller hun for riksrett.

Hvis Trump frifinnes for det som skjedde i Ukraina-saken, vil det gi senere presidenter frie tøyler. Og hvis det republikanske flertall i Senatet fremskynder prosessen og frifinner presidenten, uten å innkalle sentrale vitner som kan opplyse saken, vil det undergrave selve riksrettens betydning.

Trump har ikke lagt skjul på hva han mener:

Saken handler ikke om hva Trump har gjort. Selv ikke hans juridiske team benekter hva som faktisk skjedde i forbindelse med Trumps famøse telefonsamtale i sommer med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. En samtale presidenten fastholder var perfekt. Men det er strid om hva som skjedde før og etter denne samtalen, og hvordan det skal tolkes.

I denne riksrettssaken handler det om å fortelle amerikanerne to fullstendig forskjellige historier om de samme hendelsene. Slik forsøker partiene med alternative fakta å overbevise velgerne.

Demokratene mener at de lagt frem overveldende bevis for at Trump både har gjort seg skyldig i maktmisbruk og i å hindre etterforskningen.

Republikanerne avviser dette. Trump var bare opptatt av å bekjempe korrupsjon i Ukraina, hevder de.

Presidenten gjorde «absolutt ingenting galt», skriver juridisk rådgiver i Det hvite hus, Pat Cipollone. Trumps juridiske team mener demokratene med riksrett forsøker å omgjøre valgresultatet i 2018 og påvirke valgutfallet i 2020. Det er et ekko av hva demokratene anklager Trump for.

Trumps advokater mener motparten tramper på maktfordelingsprinsippet og misbruker riksrett som et redskap i valgkamp. Demokratene mener det motsatte, at de utøver sin konstitusjonelle plikt ved å stille Trump for riksrett.

Charles Schumer kaller republikanernes plan om en rask prosess for en «nasjonal skam». Mitch McConnell vil ha partidisiplin og Det hvite hus ønsker fortgang. Går det som de vil kan Trump bli frifunnet i god tid før han 4 februar skal holde sin årlige tale om rikets tilstand.

Det er bemerkelsesverdig at Trump og alle hans menn så hardnakket hevder hans uskyld, samtidig som de med alle midler forsøker å hindre at saken blir ytterligere opplyst.

I Senatet er det to representanter fra hver delstat. I dag har republikanerne 53 representanter, mens demokratene har 45. To uavhengige senatorer stemmer som regel sammen med demokratene. Den sterke polariseringen i amerikansk politikk har også nådd Senatet. Stadig sjeldnere våger en senator å bryte med partilinjen. Hvis Trump skal bli fradømt sitt embete må 20 republikanere skifte side. Det kreves to tredjedels flertall for å finne en president skyldig. Det er utenkelig at det skjer.

Det er likevel ikke utenkelig at enkelte republikanske senatorer vil markere sin uavhengighet og støtte et forslag om å innkalle nye vitner og kreve ytterligere dokumentasjon før de stemmer over skyldspørsmålet. Det krever bare rent flertall, men andre ord at fire republikanske senatorer støtter demokratenes krav.

Å innkalle vitner som tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton vil, ifølge Trumps advokater, utgjøre en fare for den nasjonale sikkerhet fordi det kan gi innsyn i konfidensielle samtaler mellom presidenten og hans medarbeidere. Demokratene mener Trump i Ukraina har satt nasjonens interesser til side for å fremme sine personlige mål.

Så fastlåst er disse frontene at det er umulig å se hva som kan endre senatorenes oppfatninger av Trump skyld eller uskyld. Det store flertall av de republikanske senatorene, kanskje samtlige, har for lengst bestemt seg for å frifinne presidenten. Uansett.

Riksrett handler mer om politikk enn om jus. Særlig er det tilfelle i dagens bitre, partiske klima. Politisk spill trumfer fakta. Når virkeligheten ikke passer finnes det alltid alternative fakta i Trumps USA.

Publisert: 21.01.20 kl. 19:49

