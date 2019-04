ADVARER: – De nye utbruddene av meslinger skaper uro hos meg som mor til en gutt som har hatt kreft, skriver Merethe Fjørtoft Åsenhus, her med sønnen Emre (12). Foto: Trond Solberg/Privat

Debatt

En mors bekymring for meslingsmitte

Vi er ennå redde for alle små detaljer som kan indikere at kreften er tilbake. At vi i tillegg må bekymre oss for at sønnen vår kan bli smittet av meslinger, i 2019, hadde jeg aldri kunnet forestille meg.

Nå nettopp







MERETHE FJØRTOFT ÅSENHUS, mor til Emre (12)

VG har den siste tiden laget flere reportasjer om utbrudd av meslinger i Europa. Sist uke presenterte avisen statistikk over økingen i tilfeller og dødsfall forårsaket av meslinger de siste årene. I de foregående ukene har vi lest om smittetilfeller i Oslo og om at en aktuell smittebærer var ansatt ved legevakten hvor han sannsynligvis har vært i kontakt med mange pasienter med lavt immunforsvar.

Dette skaper uro hos meg — som mor til en gutt som har hatt kreft.

I desember 2017 ble min da 11 år gamle sønn Emre diagnostisert med blodkreft, leukemi AML, og ble umiddelbart satt på en høyintensiv cellegiftbehandling med fem harde kurer over seks måneder. Diagnosen er sjelden blant barn og har skumle prognoser. Til behandlingen i seg selv er det også knyttet mye fare.

les også 77 kommuner har lav vaksine-dekning for meslinger: - Selvfølge å vaksinere barna

På grunn av den intensive cellegiftbehandlingen og påfølgende faren for infeksjon, tilbragte Emre og en av oss foreldre mesteparten av de seks månedene på et isolert rom på St. Olavs Hospital til tross for at vi bor bare to km unna sykehuset. Cellegiften drepte kreftcellene i blodet, men drepte også de viktige cellene som sørger for liv i kroppen. Han fikk derfor jevnlig påfyll av både røde blodceller og blodplater, og vi hadde daglige blodprøver for å følge med på immunforsvarets blodverdier. I slutten av mai 2018 var Emre ferdig med behandlingsprotokollen og han ble skrevet ut av sykehuset.

Etter endt behandling har vi sjekket blodverdiene hver måned. Den første tiden var immunforsvaret svært svekket, og vi måtte beskytte ham mot alle bakterier og virus rundt oss. Både forkjølelse og oppkast-virus kunne være svært farlig, så selv om han endelig slapp isolat på sykehus måtte vi begrense vennebesøk. Han kunne heller ikke være med verken i basseng, tramplinepark eller på kino. Alle offentlige steder var bakteriebomber og det ville vi helst unngå.

les også VG MENER: Alle bør ta vaksine

Utover høsten og vinteren har kroppen til Emre sakte, men sikkert bygget seg opp igjen, men han er fremdeles satt ut av ettervirkningene av cellegift-behandlingen. Når han blir smittet av en enkel forkjølelse, blir han liggende i sengen i en uke, og generelt sliter han med utslitthet og kvalme. Dette er helt vanlige ettervirkninger av cellegift, både for voksne og for barn som har gjennomgått kreftbehandling.

Heldigvis sørget cellegiften for at kreftcellene i blodet og beinmargen til vår kjære Emre ble eliminert — cellegiften virket som den skulle. Samtidig ble også Emres «hukommelsesceller» eliminert, de cellene som gjenkjenner virus og som bekjemper farlige sykdommer som kommer i kroppen, de som har fått denne funksjonen gjennom alle vaksinene han har tatt i vaksinasjonsprogrammet han har fulgt siden han var baby. Til og med den heftige runden med vannkopper han gikk gjennom som seksåring er som slettet fra kroppens minne. Nå er vannkopper en av de sykdommene vi har fryktet mest de siste månedene.

Tre måneder etter siste cellegiftkur startet han vaksinering på nytt, og følger et eget opplegg for pasienter med samme type behandling. Rekkefølgen på vaksinene er nøye planlagt og tilrettelagt, og i tillegg til alle de vanlige vaksinene som følger i barnevaksinasjonsprogrammet, skal han også ha influensavaksine og vaksine mot vannkopper. Dette fordi kroppen hans er svekket og det kan være farlig for ham å bli smittet av disse.

les også Kraftig økning av mesling-utbrudd i Europa: Folkehelseinstituttet til kamp mot feilinformasjon

Vaksine for meslinger får han i MMR-vaksinen, og i henhold til planen hans kan han ta denne tidligst 1.juli 2019. I mellomtiden rapporteres det tilfeller med oppblomstring av meslinger, også her hjemme. Årsaken til at sykdommen har blomstret opp igjen er blant annet at folk er skeptiske til vaksine, til bivirkninger og for at vaksinen potensielt kan skade barna. Skepsisen stammer fra tilbakeviste forskningsrapporter, radikale livssyn, «fake news» som har fått festet seg gjennom sosiale medier, og såkalte «influencere». Det er blitt en trend i tiden at det som kjendiser eller påvirkere mener, veier tyngre enn vitenskapen og eksperter. Men også antall «likes» eller kommentarer fra «vanlige» folk står sterkt.

Dette er supert når du skal kjøpe deg ny støvsuger eller finne et hotell på Lanzarote, det kan hjelpe deg til å finne beste mulige løsning til hverdagslige utfordringer. Men når det står om liv og helse er det en helt annen sak.

Det ville aldri falt meg inn å spurt nabokona om hvilken kreftbehandling gutten min burde få. Jeg hadde heller ikke stolt på kjendisen som selv hadde hatt kreft. Jeg stoler fullt og helt på at helsevesenet vet hva som skal til for at akkurat min sønn skal bli frisk.

les også Viruset som nekter å dø

Å velge vekk vaksiner for barnet ditt er i mine øyne et sjansespill. Hvis barnet ditt får meslinger, kan det også gå bra. Men tenk deg om et av barna som ditt barn har smittet, dør. Barn som av ulike årsaker ikke kan vaksinere seg eller har svekket immunforsvar. Barn som min sønn Emre.

Hver gang det er blodprøvedag for Emre kjenner jeg at stemningen i huset er spent. Spesielt når Emre kommer tidlig hjem fra skolen fordi han er i dårlig form. Hos meg kommer tusen spørsmål: Er har forkjøla? Er han bare sliten etter lang uke? Er det virus som går på skolen? Er han ikke blitt litt bleik? Og litt mørk under øynene? Han sa han hadde vondt i hofta, er det beinmargen som har begynt å få det igjen?

Redselen for tilbakefall er stor, og sannsynligheten for tilbakefall er størst det første året etter kreftbehandling. Han vil ikke komme inn i statistikken som «overlevende etter barnekreft» før det er gått fem år etter endt behandling. Frem til det kommer vi til å være redde for alle små detaljer som kan være indikator på at kreften er tilbake.

At vi i tillegg må bekymre oss for at han kan bli smittet av meslinger i 2019, hadde jeg aldri kunnet forestille meg. Men her sitter jeg altså.

Publisert: 16.04.19 kl. 09:08