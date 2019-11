ALVOR: – I et Ungarn der myndighetene bevisst har gått etter sårbare grupper, som flyktninger og asylsøkere, har den frie rettshjelpen vært en avgjørende nødhavn. Derfor er det viktig for oss å markere solidaritet med disse demokratiets helter, skriver kronikkforfatteren. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Europas helter

Det er lenge siden Europa har hatt større behov for menneskerettighetsforsvarere enn akkurat nå.

BJØRN ENGESLAND, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité

I kveld deler vi ut årets Andrei Sakharov Frihetspris til vår søsterkomité i Ungarn, Den ungarske Helsingforskomité. Siden vi startet med prisutdelingene i 1984, har vi aldri før delt den ut til en «slektning». Prisen har heller aldri før gått til en aktør som har tilhold i et EU-land. Når vi likevel har gått til det skrittet, er det fordi situasjonen er ekstraordinær og krever ekstraordinære tiltak.

Høstens 30-årsmarkering av at friheten nådde mange land i Europa, etter murens og kommunistregimenes fall, skulle jo egentlig være en glimrende anledning til å slå seg på brystet med alt det gode som har skjedd. Samtidig er det vanskelig å gjøre det, uten å samtidig få øye på de mørke skyene som ikke bare truer i horisonten, men som er i ferd med å overta for større og større deler av det europeiske kontinentet.

Vi som vokste opp under Den kalde krigen trodde kanskje at diktaturenes og autokratienes tid var forbi da det glade, optimistiske 90-tallet kom. Vi trodde kanskje ikke det betydde slutten på historien, men at det hvert fall var begynnelsen på et nytt og mer demokratisk kapittel i menneskehistorien. Så har årene gått og optimismen blitt erstattet med en økende pessimisme på demokratienes og menneskerettighetenes vegne.

Nå høres jeg kanskje i overkant pessimistisk ut, men situasjonen er alvorlig. Det er det viktig å anerkjenne for å kunne finne gode løsninger.

Jeg er likevel optimist.

Grunnen til det er ganske enkelt alle de enkeltmenneskene som hver dag ofrer tid, karrierer og komfortable liv i kampen for å redde demokratiet i flere europeiske land.

Det var jo nettopp slike folk som i sin tid felte kommunistdiktaturene i Europa.

Folk som Lech Walesa, Vaclav Havel og Andrei Sakharov.

Kanskje spesielt inspirerende er det å tenke på sistnevntes innsats. Som atomfysiker visste han utvilsomt hvilken skade som kunne skje dersom et regime som var i besittelse av atomvåpen ikke praktiserte åpenhet, demokrati og dialog.

Han visste nok smertelig godt hvor mange liv som måtte lide som følge av vanstyre, korrupsjon og autokrati i det Sovjetunionen han jobbet og levde i.

Mange av oss husker Sakharov som den modige mannen som holdt pressekonferanser i leiligheten sin i Moskva med utenlandske korrespondenter fra Vesten. Og kanskje var han ikke bare en inspirerende skikkelse for frihetskjempere over hele verden mens han ennå levde til sin død i 1989 – men han forklarte hvordan trusselen fra autoritære krefter ikke ville forsvinne med Berlinmurens fall: «En ekstrem refleksjon av farene som den sosiale utviklingen står overfor er fremveksten av rasisme, nasjonalisme, militarisme, og spesielt fremveksten av demagogiske, hyklerske og monstrøst ondskapsfulle politiregimer».

Rasismen, nasjonalismen og fremmedfrykten er i alle fall på sterk fremmarsj i det Europa vi lever i, over 30 år etter Murens fall. Hva som skjer med militarismen og politiregimene vil tiden vise, men det er utvilsomt at angrepene på frie medier, rettsstat og opposisjon vi ser i mange europeiske land, er farlige.

Det er derfor kanskje viktigere enn noen gang å løfte frem de menneskene som står i frontlinjen for å redde rettsstat, menneskerettigheter og demokrati i Europa. Det er lett for oss her i Norge å snakke høyt om disse tingene, vi som er enige om at disse tingene er selvfølgeligheter.

Langt verre er det for våre kolleger i land som Ungarn og Polen.

Kanskje er det også slik at noen av de største heltene befinner seg i Den ungarske Helsingforskomité, som er en av de sterkeste og mest høylytte motkreftene mot Viktor Órbans illiberale utvikling.

Den Budapest-baserte organisasjonen som er ledet av Márta Pardavi og András Kádár ble symbolsk nok etablert i 1989, og har siden arbeidet for å fremme respekt for menneskerettighetene, informere og rapportere om menneskerettighetsbrudd og tilby fri rettshjelp.

I et Ungarn der myndighetene bevisst har gått etter sårbare grupper, som flyktninger og asylsøkere, har den frie rettshjelpen vært en avgjørende nødhavn for mange. Ofre for myndighetenes maktbruk, ungarerne som blir trakassert for å uttrykke meningene sine, de som sitter i fengsel – trenger alle noen som tar jobben med å forsvare dem. Som tviholder på en forståelse av at rettsstaten fortsatt skal gjelde.

Derfor er det viktig for oss å markere solidaritet med disse demokratiets helter. Det er alvor nå.

