Fløtt dere, Frp

HAMAR (VG) Dere er utkonkurrert av et sentrumsparti som ikke er opptatt av innvandring.

Til og med pakistanere i indre Oslo øst har begynt å snakke pent om Senterpartiet. «Han der Trygve! Han er bra!», sa en taxisjåfør til meg. Og det har han rett i. Senterpartiet er straks jevnstore med Arbeiderpartiet i nord. Til og med i Oslo får partiet inn en representant, om formtoppen holder seg til valget i høst.

– Hver mandag har det meldt seg inn 20 nye medlemmer, hver tirsdag, hver onsdag, hver torsdag, fredag, lørdag og søndag, sa partileder Trygve Slagsvold Vedum da han åpnet Senterpartiets landsmøte på Hamar i helgen.

Han kunne ikke fått bedre kraftfor før møtestart. Senterpartiet går bare opp. Det er i slike situasjoner kroppens eget lykkestoff blir utløst.

Trygve Slagsvold Vedum var høy da han talte. Han sammenlignet partiet med Askeladden og gikk hardt etter Erna Solberg for å kalle ham bakstreversk, populistisk, kynisk og gammelmodig.

Ja, det gnistret av landsmøtetalen, holdt sittende med oppbrettede ermer og uten jukselapp, husket han historiene til folk flest. Han fortalte om familien med den syke sønnen som må flytte om ambulansen forsvinner, om nabokjerringa som mister jobben fordi vasking ikke er noe staten skal drive med og om alle som må punge ut fordi de pendler til jobb. Og om de må snakke med myndighetene? Ta kontakt. På chatt!

Vi er vel mange som har kjent på den ydmykelsen, når e-posten streiker og man får beskjed om å kontakte IT-avdelingen. Via mail.

Vedum derimot, han trenger du ikke presse «stjerne», «firkant» og «9» for å nå. Han var på nett da han fortalte historien om sin egen far som ble foreldreløs som 12-åring, og som derfor ville gi flyktninger og folk med en skjev start i livet, arbeidstrening på gården hjemme.

Det var lite som minnet om Frps innvandringspolitikk. Og selv om Senterpartiet har velgere som er mer skeptiske til innvandring enn andre rødgrønne velgere, snakker partiet lite om innvandring, den viktigste saken for velgerne sist valg.

Like viktig blir nok ikke saken i år. Asylsøkingen er lav. Innvandring ble mye viktigere i 2017 enn temaet hadde vært i de fem foregående valgene. Det ble slik på grunn av asylbølgen.

Senterpartiet har uansett lite å tjene på å ta saken. Velgere som er sterkt imot innvandring, stemmer Frp. Og selv om Sp vant noen velgere fra Frp i 2017, er det lite overlapping mellom partiene.

De to protestpartiene Sp og Frp ligner likevel på hverandre. Særlig når Vedum drar offerkortet, virker det som han har et søskenbarn i Frp.

Forskjellen er at han gjør det med glimt i øyet. Rare Trygve, han som en gang bød opp Michelle Obama til dans, han som mange ikke hadde hørt om da han overtok et splittet parti i 2014, han med så plutselige latterkramper at det må være en diagnose, han har levert.

Men han kan ikke ta hele æren selv.

Med seg på laget har Slagsvold Vedum en foretaksom Erna Solberg som har bidratt med både fjernpolitireformen (som selv byråkratiet slakter) og tvangssammenslåingen i nord (som et digert flertall er imot).

Han må sende langstilkede roser.

Raus må også Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet sies å være. Partiet klarer ikke å ta de blå og fremstår ikke som opposisjonens leder og premissleverandør. Slik har de lagt feltet åpent for Slagsvold Vedum.

Den største Kong Haakon-konfekten er på sin plass.

Den tredje hjelperen i eventyret om Askeladden er Siv Jensen og Frp. De sitter i regjering og har ansvaret for politikken som føres. På Hamar ble Siv Jensen kalt for Avgifts-Siv.

Og det er mye man kan si etter hvert om partiet som skifter justisministre oftere enn folk skifter filter på melkeroboten.

Jensen fortjener en pengesjekk.

Men Trygve Slagsvold Vedum har også mye av æren selv.

Politikk handler om politiske entreprenører. Det greske sosialdemokratiske partiet Pasok hadde ikke kollapset var det ikke for Alexis Tsipras, den greske varianten av Bjørnar Moxnes i Rødt. Sosialistpartiet i Frankrike hadde ikke gått dukken om de hadde klart å holde på Emanuel Macron.

Trygge Trygve, en svak ledelse i Arbeiderpartiet og den genuine motstanden mot regjeringens politikk, utgjør Senterpartiets suksessformel.

Men hva står egentlig partiet for selv? Bortsett fra at Senterpartiets landsmøte er en apokope - og palataliseringsfestival, er det vanskelig å få øye på hva som forener partiet.

Senterpartiet er et «catch all»-parti for utkantene. Det er canyoner mellom partiets knallgrønne miljøvernere, kullsvarte fossilvernere, grå gammelkarer og illrøde rødstrømper.

Slagsvold Vedum forklarer suksessen med noe så enkelt som at partiet lytter til folk.

Og det er derfor til og med pakistanere i Oslo har begynt å like Trygve. En del av dem kjører taxi. Og Trygve, han har lovet å avlyse reformer også i den næringen.

Det er jo det som er trikset. Senterpartiet er imot endring. Og det er det jo heller ingen andre som liker. Rett opp hånden, den som liker forandring?

Ikke jeg. Og slik har Trygve Slagsvold Vedum gjort Senterpartiet til Norges største protestparti.

