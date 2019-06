HAMSTERHJUL: «Det er egentlig snodig hva for et hamsterhjul av et boligmarked vi har laget oss», skriver Tone Sofie Aglen. Foto: Roar Hagen

Kollektiv bolig-galskap

TRONDHEIM (VG): Velfungerende og stabilt boligmarked, sier ekspertene. Dysfunksjonelt, dyrt og litt koko, spør du meg.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Etter å ha saumfart store deler av hovedstadens boligmarked på Finn, er inntrykket at Oslo-folk flest kunne vært med i et interiørblad. Alle har det utrolig fint. Men hvor i alle dager oppbevarer de støvsugeren?

Selv den minste leilighet ser ut som en luftig boligdrøm i hvitt og pastell. Hvert rom er innredet med maksimalt tre møbler, og det er stort sett elegante trådstoler og runde, små bord som gjelder. Pent å se på, neppe særlig bekvemt å slenge seg i når sofabuksa har kommet på etter en lang dag. Men folk sitter kanskje ikke så mye her? Til å «binge» så mye tv-serier som folk sier de gjør, er det påfallende få tv-apparat å se. Bøker har jeg ikke sett snurten av her i hovedstaden, langt mindre en CD. Skulle man være så lite trendy at man ikke har kvittet seg med boksamlinga, kan du være sikker på at bøkene er sortert etter farge. I verste fall snudd feil vei.

Vi som er oppvokst der ring 3 er et skjellsord, har hørt mye om Oslos boligmarked. For det meste til skrekk og advarsel. Dyrt. Trangt. Overpriset. Jålete. Skjeggkre. For en gangs skyld er det ikke overdrevet. Bortsett fra skjeggkre. Men de dukker kanskje ikke fram på visning?

Velfungerende og stabilt boligmarked, fastslår ekspertene. I mai i år ble det solgt rekordmange boliger, hele 10 389. Det er 7,7 prosent mer enn samme måned i fjor, og boligsalget ligger klart høyere enn alle andre år. Likevel er boligprisene det de kaller overraskende moderate. Vi ser ikke lenger de store svingningene i markedet som tidligere. Det er mindre vanlig med halsbrekkende budrunder. Boligprisene er oppsiktsvekkende stabile, sier ekspertene nå.

Da må jeg få legge til: Prisene er kanskje stabile, men på et oppsiktsvekkende høyt nivå. Vi som har levd i den tro at Oslos boligmarked ikke er så ulikt de andre norske storbyene, har fått et aldri så lite sjokk. Det du i Trondheim og Bergen må gi for en helt fin, sentrumsnær 3-roms, er i beste fall en hyggelig hybel i hovedstaden.

Velfungerende, sier ekspertene. Jeg er nå ikke så sikker på det. Det er egentlig snodig hva for et hamsterhjul av et boligmarked vi har laget oss. Ta bare salgsprosessen. Tømme leiligheten til ugjenkjennelige. Plassere alt du trenger for å leve et normalt liv inn i kjellerboder, oppganger og hos naboer. Fram med nyinnkjøpte håndduker, Kählervase med orkideer, en stor grønnplante og en skål med sitron. På en krok i entreen får aller nådigst en designerveske henge. Et par pensko med stiletthæler står henslengt foran utgangsdøra. Alt man trenger for å bo der, lissom. Bortsett fra pc-veske, treningsbag, reflekser, cherrox, parkdress, paraply, skolesekker, sykkelhjelmer, regnjakke, støvler, joggesko, seks ulike jakker, skohorn, turbukse, sitteunderlag og en armada av skjerf, votter og luer som i normalsituasjonen velter ut av skap og kommoder.

Hvorfor gidder vi? Det framstår som en slags kollektiv galskap, men det funker. Å kjøpe bolig er å kjøpe en drøm. Støvsuger, tørkestativ, dobørste og skittentøyskurv passer ikke inn der.

Den usminkede virkeligheten får man ved å ta en titt på leiemarkedet. Her er det lite som minner om boligstyling. Her skal man være fornøyd om noen har knipset et par bilder med et dårlig mobilkamera, som i motsetning til eiendomsmeglernes vidvinkellinser får ting til å se verre ut enn det er. Mørkt, trangt og rotete. Kontrasten til de hvitmalte, luftige drømmeleilighetene som er å få kjøpt, er stor, selv om det er samme greia.

Boligmarkedet er ikke bare en kraftanstrengelse for lommeboka. Å gå på visninger i Oslo er også ekstremsport. Eimen av duftlys henger tung over hele byen på de store visningsdagene. Skal du rekke over aktuelle prospekt på de få timene det er satt av, må man utstyre seg med joggesko og pulsklokke. De fleste bruker mer tid på å kjøpe nye sko enn å kjøpe ny leilighet. Det er rett og slett ganske koko.

Å håndtere eiendomsmeglerne er en kunst i seg selv. Selv om planen bare er å titte innom, ender man lett opp med å fortelle livshistorien sin til den superhyggelige megleren. Vi som lider av et slags stockholmssyndrom overfor selgere står i fare for å kjøpe noe bare for å være grei tilbake.

Enn å kjøpe en leilighet som koster over én million, tenkte jeg en gang. Helt siden da har jeg ventet på det store boligkrakket som skal gi oss mer «normale» priser. År et blitt tiår, millionen er blitt til millioner. Men jeg venter nok forgjeves denne gangen også.

