FANGET PÅ TEIP: Tidligere Høyre-mann, fiskeriminister og fylkesmann Svein Ludvigsen ved hotellet i Oslo hvor det siste overgrepet skjedde, ifølge fornærmede. Foto: POLITIET

Kommentar

En ung manns klaustrofobiske overgrepshistorie

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Første dag i rettssaken mot Svein Ludvigsen endte med et bildebevis. Det må ha vært ulidelig for en tilsynelatende uberørt tiltalt.

Det begynte med en biltur med stryking på låret, forklarte fornærmede, en tidligere asylsøker i midten av 20-årene, tungt preget av skam, med sviktende stemme og en fortelling om maktesløshet.

Blek, med øynene plantet i bordet, hodet så vidt støttet oppe av hendene, forklarte han seg om overgrep etter overgrep.

HYTTA TIL LUDVIGSEN: Fornærmede forklarte at en rekke overgrep skjedde her. Foto: Stein Wilhelmesen

Ludvigsen kom ifølge fornærmede i kontakt med ham da han oppsøkte asylmottaket som fylkesmann.

Overgrepene ble ifølge mannens forklaring fullbyrdet på det som skulle være en natt på Ludvigsens hytte, med maling og besøk av Ludvigsens kone på programmet.

Det ble ifølge fornærmede to ukers isolasjon uten mulighet til å komme seg unna. Og med overgrep opp til fire ganger i døgnet, delvis med fysisk makt hvor fornærmede sa nei, trakk seg unna, men ble holdt igjen.

For ifølge fornærmedes forklaring kjente Ludvigsen alle som betydde noe i Norge. Varslet han politiet, ville de sende ham rett tilbake til Ludvigsen. Han var bestevenn med kongen.

– Jeg skammer meg sånn. Om det var i dag, og ikke da, hadde jeg kanskje banket han. Jeg følte meg maktesløs, sa mannen.

To meter unna satt tiltalte. Med en skjerpet mine fulgte han intenst med. Uten tegn til å vike unna, plantet han øynene rett i fornærmede under store deler av vitnemålet.

Svein Ludvigsen virket energisk, han hilste, smilte og nikket til kjente før retten var satt. Da han ble spurt om straffskyld, fikk dommeren knapt fullføre før hans kontante nei.

På torsdag får retten høre Ludvigsens forklaring. Hans forsvarers korte kommentarer, tyder på at Ludvigsen vil stille seg bak en del fakta i saken, men han nekter for overgrep.

TILTALT FOR OVERGREP: Tidligere fylkesmann og fiskeriminister Svein Ludvigsen. Foto: ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN

Det er uansett svært langt fra versjonen til den ene av de tre fornærmede, som forklarte seg tirsdag.

Han forklarte seg usammenhengende, men likevel troverdig med detaljkunnskap som bare en langvarig relasjon kan gi.

Mannen tegnet et bilde av en sterkt manipulerende overgrepsmann som igjen og igjen truet med å sende ham ut av landet om han sladret.

Samtidig sa Ludvigsen ifølge fornærmede at norsk kultur er slik, at menn har sex, noe han snart ville venne seg til.

- Jeg bare tenkte på hva faen slags kultur er det han snakker om, sa fornærmede i retten.

Han var 17 år. Ludvigsen ordnet ifølge forklaringen både bolig, jobb og mobil til mannen.

Seks år etter at de påståtte overgrepene begynte, tok han det omtalte bildet av ham og Ludvigsen under seksuell omgang. Da var ifølge fornærmede et overgrepshelvete over. Og det var hans hensikt med å ta bildet, nemlig å presse Ludvigsen til å slutte, ifølge forklaringen.

Det var mannens psykolog som varslet politiet, mot mannens vilje, ifølge vitnemålet.

Så viste det seg at politiet eller påtalemyndigheten ikke var Ludvigsens bestevenner likevel.

For første dag i retten ble en tung, tung seanse for den tidligere kongen av Nord-Norge.

Publisert: 11.06.19 kl. 17:11