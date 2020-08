SVARER KRITIKERE: – Vi har en pandemi som vi ikke vet alt om, og vi må prøve å gjøre det beste ut av det. Barna våre skal få lov til å leve et så normalt liv som mulig, med åpne barnehager og skoler, skriver kunnskapsministeren. Foto: Terje Bringedal

Debatt

Grønt, gult og rødt hjelper oss til å holde skolene åpne

Jeg forstår godt den uroen Linn Ullmann og Niels Fredrik Dahl uttrykker i kronikken deres i VG. Men det viktigste er at vi kan holde skolene og barnehagene åpne for barna.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GURI MELBY, kunnskaps- og integreringsminister (V)

Denne uka kunne mange barn og unge igjen treffe lærere og venner på skolen etter ferien. Noen møtte på skolen for aller første gang, med en litt for stor sekk, sommerfugler i magen og hånden trygt i mamma eller pappas hånd.

Skole er en stor og viktig del av barn og unges liv. Faktisk er det noe av det viktigste vi har i samfunnet vårt. Ikke bare for å lære fag og ferdigheter. Skolen er også et sted å være hvor vi blir sett, kan utvikle oss, leke og lære innenfor trygge rammer sammen med andre. Derfor er åpne skoler vår øverste prioritet, etter liv og helse.

Litt av grunnen til at vi har så strenge smittevernregler på andre områder i samfunnet, er jo nettopp for at skolene skal kunne ha litt mindre strenge tiltak. For faktum er at dersom skolene skulle praktisert en-metersregelen strengt, så ville det gått på bekostning av barnas læring, miljø og trivsel. Det ville betydd færre undervisningstimer og mindre trøst, hjelp og nærkontakt med læreren.

les også Ullmann/Dahl: Rød smitte – gul skole

Derfor bør skolene være åpne, og fungere så normalt som overhodet mulig, selv i dagens smittesituasjon. Når smittetallene stiger, forstår jeg likevel godt den uroen Linn Ullmann og Niels Fredrik Dahl uttrykker i en kronikk i VG. Skolen skal være et trygt sted å være, både for elever, lærere og ansatte.

Jeg forstår også at noen stusser over at ikke barn og unge trenger å holde en meters avstand til hverandre på skolen og i barnehagen, når resten av samfunnet må det. Det er flere grunner til at det er slik. Barn kan være tettere på hverandre, men innenfor gruppen (kohorten) sin. Ifølge Helsemyndighetene så tilsier kunnskapen at barn sjeldnere blir syke enn voksne, at smitte mellom barn er sjelden, og at det sjelden er barn som bringer smitte inn i en situasjon. Og det at vi er strenge i resten av samfunnet, gjør at vi kan holde skoler og barnehager åpne.

På Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside ligger smittevernveiledere for skolene. De følger en trafikklysmodell. På landsbasis er vi nå på gult tiltaksnivå. For eksempel betyr det at hele klassen kan være samlet. Samtidig må alle må være nøye med å vaske hendene, og å holde seg hjemme når man er syk. I tillegg skal man holde avstand når dette er mulig. I skolehverdagen gjelder dette særlig for de eldste elevene.

les også Statsminister Erna Solberg: – Trygt å sende ungene på skolen

Jeg forstår at det kan være forvirrende med retningslinjer og fargekoder som endrer seg. Trafikklysmodellen tar hensyn til at smittesituasjonen kan være forskjellig i ulike deler av landet. Noen steder kan man etter hvert lette på tiltakene fordi det er få eller ingen smittede. Da kan alle barn og elever få et tilbud som er nesten som vanlig. Andre steder må man ha mindre grupper enn vanlig – og kanskje til og med stenge et trinn eller en avdeling for en kort periode dersom noen på trinnet eller avdelingen er smittet.

Det er ingen tvil om at vi står i en vanskelig situasjon nå, med en smittesituasjon som endrer seg kontinuerlig. Derfor følger Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene nøye med på alle nye studier, og oppdaterer rådene dersom kunnskapen om viruset endres. Kunnskapen til nå sier at barn og ungdom oftere smittes hjemme enn i andre sammenhenger.

Vi har en pandemi som vi ikke vet alt om, og vi må prøve å gjøre det beste ut av det. Barna våre skal få lov til å leve et så normalt liv som mulig, med åpne barnehager og skoler.

Trafikklysmodellen gjør at vi kan legge opp til at man kan være på skolen både på grønt, gult og rødt nivå. Samtidig er vi i tett dialog med kommunene, skolene og ansatte om hvordan smittevernreglene fungerer. Dersom det er behov for det, kan vi gjøre endringer.

Det viktigste er at vi kan holde skoler og barnehager åpne for barna. Derfor må vi stå i dette sammen og fortsette dugnaden også utover høsten.

Publisert: 19.08.20 kl. 14:35

Les også

Fra andre aviser