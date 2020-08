Kommentar

Trumps problem med kvinner

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

100 år etter at kvinner fikk stemmerett holdt Melania Trump sin viktigste politiske tale. Hennes oppgave er å overbevise skeptiske medsøstre om å stemme på Donald Trump.

I Rosehagen i Det hvite hus talte hun for en gruppe tilhengere. På første rad satt Donald Trump og visepresident Mike Pence, men hennes egentlige publikum var millioner av TV-seere. Målgruppen var kvinner, særlig middelklasskvinner i forstedene. De kan i avgjørende grad påvirke valgutfallet.

Problemet for Donald Trump er at kvinnene for en stor del har forlatt ham. I meningsmålinger sier et stort flertall av kvinnelige velgere at de foretrekker demokraten Joe Biden. Bare blant hvite kvinner uten høyere utdanning er det et flertall for Trump, ifølge et gjennomsnitt av målingene.

Melania Trump var personlig, empatisk og positiv. I talen fremhevet hun Donald Trump i stedet for å rakke ned på Joe Biden. Hun uttrykte forståelse og omtanke for alle som er rammet av pandemien, og det på en måte som presidenten ikke har evnet. Førstedamen snakket om sin versjon av den amerikanske drømmen, som «en innvandrer og en svært uavhengig kvinne».

– I min mann har du en person som ikke slutter å kjempe for deg og din familie, sa Melania Trump. Hun sa det alle ser. Trump er ingen tradisjonell politiker. Hun sa at han ikke nøyer seg med å snakke, men at han forlanger handling og oppnår resultater.

Et av hennes prosjekter som førstedame er å arbeide mot at barn og unge blir utsatt for mobbing på nett. Hun kunne med fordel ha delt erfaringen med sin mann. Hun omtalte imidlertid ikke hans Twitter-bruk på annen måte enn å si at vi alle vet at Donald Trump ikke skjuler hva han mener: – Enten du liker det eller ikke, vet du alltid hva han tenker, sa førstedamen.

Det har hun helt rett i. Problemet for presidenten er at svært mange kvinner ikke liker det de hører.

Melania Trump gjorde et godt forsøk på å overbevise usikre kvinnelige velgere om å gi Donald Trump en ny sjanse. Men at kvinner svikter Det republikanske parti startet ikke med Trump. Ikke siden 1988 har et flertall av kvinner stemt på en republikansk presidentkandidat.

Den viktigste endringen i amerikansk valgatferd de siste tiårene er at kvinner i stadig sterkere grad stemmer på kandidater fra det demokratiske partiet. Tendensen er blitt forsterket de siste årene. Det ble svært tydelig i mellomvalgene i 2018 da seks av ti kvinner stemte på demokratiske kandidater. Representanter for en ny generasjon unge kvinner i det demokratiske parti vant plasser i Kongressen.

For hundre år siden ble det for første gang mulig for amerikanske kvinner å stemme i et presidentvalg. Den organiserte kampen for kvinners stemmerett hadde da pågått i over 70 år.

Representantenes hus vedtok lovforslaget med to tredjedels flertall i 1918 og Senatets godkjente det 19 grunnlovstillegget året etter. Deretter ble loven sendt til delstatene for ratifisering. 18. august 1920 ble Tennessee den 36. stat som skrev under. Et tilstrekkelig antall delstater hadde godkjent loven, som formelt trådte i kraft 26. august.

I Det hvite hus tok president Woodrow Wilson og førstedame Edith Wilson imot lederen for stemmerettighetsbevegelsen, Carrie Chapnman Catt, og gratulerte henne med en historisk seier. Samme høst kunne alle amerikanske kvinner for første gang stemme i et presidentvalg. I hvert fall i teorien. Fortsatt ble det lagt hindringer i veien for allmenn stemmerett, særlig for svarte kvinner i flere delstater. Noen av aktivistene trodde at kvinnelig stemmerett ville lede til store politiske forandringer. Det skjedde ikke i første omgang.

I 1920 var USApreget av at en pandemi som hadde krevd 500–850 000 liv. Landet var i en økonomisk resesjon, Det var sosial uro i gatene. Situasjonen er gjenkjennelig, 100 år senere. Republikaneren Warren G. Harding vant i det valgskred med slagordet: Tilbake til det normale. Det minner om demokraten Joe Bidens motte

Valgdeltagelsen økte fra 18,5 millioner i 1916 til 26,8 millioner i 1920. Men det skulle ta 60 år før like mange kvinner som menn brukte stemmeretten. I dag utgjør kvinnene et lite flertall blant velgere som sier de sannsynligvis vil stemme.

Tidligere var det liten forskjell på kvinner og menns politiske preferanser. Nå er kjønnsforskjellen i valg blitt stor og økende. Den politiske omveltningen som aktivister varslet for 100 år siden inntreffer nå. Det er et alvorlig problem for Donald Trump og det republikanske parti.

