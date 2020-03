Lover og regler må bli forstått for å bli respektert. Akkurat nå er det mange som sliter med å forstå det nye hytteforbudet, skriver VGs kommentator. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Kommentar

De sterke følelsene viser hvor mye hytta betyr for oss

Hytta har havnet i skuddlinjen i krigen mot korona-viruset. Nå kan påskeferien ende med ti dager i fengsel for dem som bryter det nye hytteforbudet. Det er nesten ikke til å fatte.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

les også Norsk Hyttelag ut mot ny lov: Krever endring til påske

Da regjeringen erklærte krise og trykket på den røde knapper, var min første tanke: Jeg vil hjem. For meg er det dessverre ikke leiligheten jeg bor i. Hjem er hytta på hjemplassen min, selv om den er både liten, unnselig og ligger på en nesten øde øy. Det er der jeg har familie og nettverk, det er der jeg hører til.

Men Erna Solberg og Bent Høie kan ta det helt med ro. Dere slipper å sende Heimevernet etter meg. Selvsagt lytter vi til myndighetene. Jeg holder meg lydig «hjemme», selv om det i disse tider føles ekstra langt borte fra familie og venner. Savnet etter naturen og de nære ting, har aldri vært sterkere. Men nok om meg.

For vi føler jo alle at vår situasjon er unik. De fleste synes de har en god og rasjonell begrunnelse for å være et unntak. De vil leve isolert. De vil ha bedre plass. De vil være nær familie. De vil være langt unna andre smittede osv osv.

Det er forståelig at det er håpløst for myndighetene å skille mellom verdige og uverdige hyttefolk. Frykten for at helsevesenet i små distriktskommuner skal få ansvar for langt flere enn de er dimensjonert for, er også til å forstå. Ikke minst gjelder det de virkelig store hyttekommunene som mangedobler sin befolkning i sesongen.

les også 9000 ned fra vinterfjellet i dag: – Tror ingen kom ondsinnet

Men jeg klarer bare ikke å rope «egoist» og «folkefiende» etter de mange som pakket bilen og strøk til fjells da de skjønte at det gikk mot hjemmekontor, nedstengning og isolasjon. Det er det livet som føles mest naturlig når tidene er som de er. Det er ikke uten grunn at mange søker mot det enkle livet i naturen i krisetider.

Likevel ble det en «walk of shame» ned fra hyttefjellet for de fleste. De som likevel har valgt å trosse myndighetene, lever farlig. Med regjeringens nye forbud kan påskeferien erstattes med et 10 dagers opphold bak fengselsmurene. Det er nesten ikke til å fatte.

Samtidig er det skapt et bilde av at det bare er rike folk fra Oslo vest som rømte til hyttepalassene sine. Jeg tror det norske folks forhold til hytta er langt mer sammensatt. Det finnes hytter og fritidsboliger i alle prisklasser og kategorier. Mange, særlig folk godt opp i årene, bor på fritidsboligen sin store deler av året. Inntrykket er at mange er mer knyttet til hytta enn til hjemmet og har mesteparten av sitt sosiale nettverk der. For mange små samfunn er også hyttegjestene verdt sin vekt i gull.

Mange bor i små leiligheter i byen og bruker hytta som sin hage. Andre har fritidsbolig på hjemplassen eller nær familien sin. Sannsynligvis har vi ikke et regelverk eller skattesystem som gjenspeiler hvor mye tid mange faktisk tilbringer på hytta. Det er en hanske politikerne bør plukke opp etter at korona-krisen er løst. Jeg tror mange i disse dager gjør seg tanker om hvor de egentlig hører hjemme.

les også Bry deg om andre, men pass på deg selv

Selv om det kan oppleves utidig å stille kritiske spørsmål i en krisetid, er det mye som står ubesvart. Skilles det for eksempel mellom opphold på fritidsboliger og sekundærboliger? Er det lov til å reise på besøk til andre kommuner? Overnatte hos slektninger? Eller for å ta inn på et hotell? Eller har vi rett og slett innført et slags portforbud, som så langt bare er begrenset til å gjelde hytter?

Selv om vi selvsagt skal lytte til myndighetene, må de være forberedt på at den skuffelsen, frykten og frustrasjonen mange føler, kan eskalere. For lover og regler må bli forstått for å bli respektert. Og akkurat nå er det mange som sliter med å forstå. Når vi skal leve mest mulig isolert, hvorfor kan vi ikke gjøre det der vi er mest mulig isolert? (Og jada, de har fått med seg den offisielle forklaringen).

Vi kan jo bare tenke oss hvordan det går hvis dette trekker ut i tid og folk må tilbringe uke etter uke hjemme. Og se på at påskeferien kanskje ryker. De sterke følelsene viser hvor utrolig mye hytta betyr for folk.

Kall meg gjerne egoist. Men når jeg tar min daglige luftetur og ser flokken med andre frisk luft-søkende byboere så lengter jeg intenst etter å være alene i naturen. På hytta.

Publisert: 20.03.20 kl. 13:33

Les også

Fra andre aviser