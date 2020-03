VIL BIDRA: – Vi er mange medisinstudenter, farmasistudenter og sykepleierstudenter som er beredt til å hjelpe nå. Så kjære helse-Norge, bruk oss i dugnaden, skriver Amalie Kollstrand. Foto: Hanna K. Hjardar

Debatt

Bruk meg!

Vi er mange som vil bli med på dugnaden nå. Sykehusene og kommunehelsetjenesten kommer til å trenge kompetente og varme hender i tiden fremover. Vi studenter har ledig tid og hender. Hvorfor er det så vanskelig for å oss å melde oss til tjeneste i lokalsamfunnet vårt?

Nå nettopp

Dette er et debattinnlegg. Innlegget er et uttrykk for skribentens mening. Send oss et innlegg til debatt@vg.no

AMALIE KOLLSTRAND, medisinstudent og lokalpolitiker (H)

Jeg går fjerdeåret på medisin i den danske byen Odense. Fordi jeg allerede var i Arendal da all undervisningen min ble avlyst og grensene sperret, er det her jeg skal være den neste tiden. Jeg har formell kompetanse, erfaring fra sykehus og kommunehelsetjenesten, masse tid og et sterkt ønske om å bidra.

Budskapet fra alle mediehus er entydig. Helse-Norge trenger flere som er beredt til å gå på jobb. Likevel finner jeg ingen informasjon hos hverken kommunen eller sykehusene om hvor jeg kan melde meg til tjeneste.

Mine norske medstudenter og medisinstudenter som har kommet hjem fra Øst-Europa melder om det samme. Det er et paradoks at sykehusene er redde for kapasiteten sin samtidig som jeg ikke får brukt kompetansen min.

Fra mandag av blir det mest sannsynlig mulig for pensjonister med helsefaglig utdanning å bli kalt tilbake på jobb uten avkortning i pensjonen. Det er et godt tiltak. Likevel er det mye som tyder på at unge blir mindre påvirket av COVID-19 viruset enn eldre.

Når vi ser hvor stor andel av helsepersonellet i Nederland og Italia som er smittet er det bedre at de unge også melder seg til tjeneste.

Alt vi vil er å hjelpe til. Vi er mange medisinstudenter, farmasistudenter og sykepleierstudenter som er beredt til å hjelpe nå.

Så kjære helse-Norge, bruk oss i dugnaden.

Publisert: 14.03.20 kl. 10:33

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser