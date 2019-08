SVARER: Helseminister Bent Høie. Foto: Krister Sørbø

Trygg i den siste stunden

Skrøpelige mennesker skal ikke flyttes fra sted til sted i livets siste fase. Sykehusene og kommunene skal bli partnere med felles ansvar for pasienten, i stedet for parter som skyver pasienten mellom seg.

BENT HØIE, helseminister

Vi har en god helsetjeneste i landet vårt. Vi har dyktige behandlere og pleiere som er opptatt av å gi pasientene omsorgen og behandlingen de trenger. Men helsepersonell i kommuner og sykehus har blitt parter i stedet for partnere. Noe gikk galt med de rødgrønnes samhandlingsreform som ble lagt fram i 2009.

Målet med reformen var å få slutt på at ferdigbehandlede pasienter ble liggende på sykehusene. Kommunene skulle ta over ansvaret raskere, og samhandlingen skulle bli bedre. Men på mange områder ble samhandlingen dårligere. Reformen har ført til at noen av de aller skrøpeligste pasientene i den norske helsetjenesten blir sendt fram og tilbake mellom sykehus og kommuner, uten at noen tar et helhetlig ansvar for dem.

VGs kartlegging dokumenterer dette. Det gjør sterkt inntrykk på meg å lese hvordan pasienter og pårørende opplever usikkerhet og uro i livets siste fase når behovet for fred og ro er aller størst. Slik skal vi ikke ha det. Vi arbeider mye med dette i Helse- og omsorgsdepartementet.

I den nye sykehusplanen som jeg legger fram til høsten, er tettere og bedre samarbeid mellom sykehus og kommuner om de skrøpeligste pasientene et av de aller viktigste temaene. I løpet av året legger min statsrådkollega Sylvi Listhaug fram en melding som handler om hvordan vi skal forbedre omsorgen for alvorlig syke og døende.

Vi er i gang med et stort kompetanseløft i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, der tusenvis av ansatte får utdanning og videreutdanning. Økt kompetanse gir bedre tjenester og bedre omsorg. Vi har også startet forsøk med egne team som skal ha ansvar for pasienter med store og sammensatte behov. Vi skal gjøre alt vi kan for at livets siste fase skal være så trygg som mulig.

