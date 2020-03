JOBBER SOM VANLIG: Bussjåfør Marit Engeseth (58) i Skyss, Bergen. Foto: Helge Skodvin / VG

Nå ser vi hvor viktige folk flest er

Bussjåføren, renholderen, vaktmesteren, læreren, legen, sjåføren og kioskeieren har ikke noe valg. Hen må på jobb.

Coronaen gjør at vi ser litt annerledes på det meste.

– Vi er de lavtlønte som folk tar for gitt, sier bussjåfør Marit Engeseth (58) til VG.

Slik ser vi ikke på henne og hennes kolleger lenger.

Engseth kan ikke jobbe fra hjemmekontor. Det gjelder alle som er omtalt i VGs reportasje. De må på jobb, enten det er i matbutikken, på sykehuset eller i barnevernet. Slik utsettes de for mye større smittefare enn resten av Norge, som jobber hjemmefra.

Flere av disse yrkesgruppene treffer til og med flere mennesker enn på en normalarbeidsdag. For eksempel ansatte i helse- og omsorg. Eller de butikkansatte som må håndtere folk som tar på alt fra matvarer til terminaler, og sleper på digre hamstrevogner i lange køer.

Og mange av dem som må på jobb, er redde. Kanskje ikke først og fremst for seg selv. Men for å smitte andre. De har også familie, og kan komme til å smitte dem. Noen bor sammen med syke, sårbare og gamle som de drar hjem til etter skift.

En ekstremsituasjon som corona, snur opp ned på ting. I arbeidslivet virker det nederste plutselig øverst. Fordi så mange i førstelinjen er helseutsatte og lavtlønte.

Og det at vi blir påminnet hvor viktige søppelkjøreren, den postansatte, hjelpepleieren, sjåføren og mange andre er, det er sunt.

Corona synliggjør hvor nødvendige disse ansatte er for at vi kan være trygge og at vi har mat, drivstoff, klær, kaffe og varme. Takk og lov for alle som vasker nå og de som legger ut og selger varer i butikken.

Det som er blitt tydeligere, er at disse er like viktige som alle andre.

Det er noe vi bør ta med oss også etter coronaen. Og ikke bare det å sette pris på og vise respekt for folk i førstelinjen. Men også det at vi sørger for at de får trygge, faste jobber og en lønn det går an å leve av.

I boligpolitikken snakker vi om «sykepleierindeksen», og hva en person med sykepleierlønn har råd til å kjøpe. Da glemmer vi at mange andre har flere hundre tusen mindre i lønn enn en sykepleier.

Det er menneskelig å rangere folk. Vi sorterer og plasserer nesten automatisk. Og med corona snus pyramiden.

Men det er ikke egentlig poenget. For samtidig som at butikkansatte er heltene, er det ingen nye antihelter. Folkehelsas toppledere er åpenbart også viktige. Og på jobb, hver dag, for oss.

Alt henger sammen med alt. Slik situasjonen er i dag, er noen yrkesgrupper viktigst. I morgen kan det være noen andre.

Publisert: 24.03.20 kl. 23:13

