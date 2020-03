Foto: MORTEN MØRLAND

Den store testen

Presidenter testes i krise. Og denne våren vil Donald Trump bli testet, på flere måter, av coronaviruset.

Under fredagens seanse utenfor Det hvite hus hvor Trump erklærte nasjonal krisetilstand og lanserte krisepakken på 50 milliarder dollar, ble presidenten spurt om sin egen helse:

Hadde Trump blitt testet, eller ville han la seg teste, etter at det ble kjent at en av gjestene på eiendommen hans Mar-a-Lago i Florida forrige helg,senere er blitt diagnostisert med COVID-19?

Trump ga først ikke noe klart svar. Han hadde ingen symptomer, fortalte han. Og man skulle ikke la seg teste i tide og utide, det ville sette et dårlig eksempel.

Konfrontert med at Anthony Fauci, som leder det Nasjonale helseinstituttet, og som sto rett bak Trump på podiet, mente man skulle la seg teste om man hadde hilst på, eller stått ved siden av, noen som hadde pådratt seg smitte, sa Trump at han skulle la seg teste, «antagelig ganske snart». Men av helt andre årsaker.

Han oppga ikke hvilke.

Men tidlig lørdag morgen, samtidig som det ble kjent at det hadde vært enda en smittet person på Mar a-Lago forrige helg, sendte bedriftslegen i Det hvite hus ut en memo.

«Presidentens kontakt med den første personen var ekstremt begrenset (en fotografering og et håndtrykk), og selv om han brukte mer tid i nærheten av den andre personen, skjedde all kontakt før noen symptomer viste seg,», skriver Sean Conley.

Han hevder at det ikke er noe som indikerer at karantene er nødvendig siden Trump ikke har vist symptomer, og at det derfor heller ikke ikke er nødvendig med en COVID-19-test.

(Lørdag ettermiddag hevdet Trump under pressekonferansen om utvidet reiseforbud fra De britiske øyer, at han var blitt testet kvelden før)

Conley har vært bedriftslege i Det hvite hus i to år i disse dager. For et år siden skrev han etter Trumps helsesjekk at presidenten var helt frisk, i god form og at han «sannsynligvis vil fortsette å være det gjennom hele sin presidentperiode, og videre».

Det høres jo mer ut som en diagnose fra Snåsamannen enn fra en medisiner, som jo vanligvis ikke gir prognoser for hvordan helsen til pasienter på over 70 år vil være om noen år. Spekulasjonen gikk da også høyt om at Trump hadde diktert dette selv. (Conleys forgjenger i jobben, doktor Ronny Jackson, konkluderte med at Trump hadde «utrolig gode gener» og kunne levd til han ble 200 år, med et litt annet kosthold).

Men presidenten er langt fra den eneste amerikaneren i faresonen som ikke er testet. Da Trump sto på podiet fredag kveld norsk tid var bare 15.000 testet, ifølge det statlige Centers for Disease Control and Prevention.

I Norge var 8.000 testet forrige onsdag, ifølge Aftenposten. Og om man mener Norge har ligget bakpå, er USA i en langt verre situasjon.

«Vi har en alvorlig ulempe sammenlignet med alle andre store land fordi helsetilbud til alle mennesker ikke er en garantert rettighet», sa Bernie Sanders i en tale på torsdag.

Fraværet av karensdager, egenmeldinger eller lønn under sykdom gjør at det er tungt innarbeidet – og økonomisk nødvendig – å gå på jobb, selv om du «føler deg litt dårlig».

Trump selv, i programmet til hans fremste tilhenger, Sean Hannity på Fox News, sa så sent som sist onsdag, at folk faktisk kunne bli bedre av å gå på jobb:

«Vi har tusenvis eller hundretusener av mennesker som blir bedre, bare ved, du vet, sitte ned og til og med gå på jobb, noen av dem går på jobb, men de blir bedre».

Det er ikke bare et problem for fattige amerikanske arbeidere uten helseforsikring. Si hva du vil om Corona-viruset, men det driver ikke med inntektsdiskriminering. Som komikeren Jimmy Dore sa det: Du er bare så frisk som den dårligst forsikrede personen i din nærhet.

Scenarioene til Centers for Disease Control and Prevention sier at mellom 160 og 214 millioner mennesker i USA kan bli smittet i løpet av epidemien. Mellom 2,4 og 21 millioner vil trenge sykehusinnleggelse (nåværende kapasitet på 925.000 sykehussenger) og mellom 200.000 og 1,7 millioner mennesker kan dø.

Det sirkulerer nå lister og artikler på nettet over alle de bisarre uttalelsene Trump har kommet med i løpet av pandemien så langt. Men det som kan bli stående, er dette:

På plenen utenfor Det hvite hus fredag kveld ble han spurt om han vil ta noe ansvar for at man har kommet så sent i gang med testingen. Trump svarte på velkjent vis:

«Jeg tar ikke noe ansvar i det hele tatt, for vi ble gitt en rekke forutsetninger. regler og forordninger fra en annen tid».

Det er en uttalelse som vil bli stående igjen, følge ham gjennom valgkampen og kanskje skade ham mer enn håndtrykket på Mar a-Lago forrige helg.

Publisert: 16.03.20 kl. 08:40

