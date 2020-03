Kommentar

Nå haster det, Høie!

STORTINGET (VG) Bent Høie kan stenge ned Norge, beordre deg på jobb, beslaglegge medisin, stoppe eksport og sette næringslivet i gang med å produsere det vi trenger mot corona.

HELSEMINISTER HØIE: Bent Høie har en stor oppgave foran seg. Norge er et av de landene som har høyest andel coronasmittede. Faren er at for mange blir syke samtidig. Foto: Gisle Oddstad

På fredag ble helseminister Bent Høie Norges mektigste politiker. I statsråd på Slottet den dagen, ble det fattet et lite omtalt vedtak. Høie fikk rett til å lage sine egne lover. Han trenger ikke gå veien om Stortinget. Han har fått fullmaktene i kampen mot corona.

Altså er han en dictator i klassisk forstand, en som under ekstraordinære forhold og for en tidsbegrenset periode, gis uinnskrenket myndighet.

Høie har denne makten i første omgang til 6. april. Tirsdag kom han til Stortinget for å informere de folkevalgte hvordan han kan overkjøre dem.

Høie fortalte at han kan innføre rasjonering, beordre sivile til å jobbe i helseinstitusjoner, sette bedrifter til å produsere munnbind, medisin og beskyttelsesutstyr. Høie har forskriftene på plass for å ta over medisinlager og nekte eksport. Det er mulig å stenge skoler, bydeler og kommuner.

Det er inngripende. Likevel ba opposisjonen om mer. Frp-leder Siv Jensen gikk på talerstolen og snakket om fravær av helhetlig ledelse. Hun syntes det var rart at vi stengte Holmenkollen for publikum, samtidig som t-banene i Oslo stappes fulle i rushen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre var opptatt av ulik praksis rundt om i Norge. Han spurte hvorfor det ikke er bygget opp et større medisinlager.

Høie forsvarte seg med at det trengs ulike tilnærminger til ulike hendelser.

Jeg tipper at corona-utbruddet ville sett omtrent ut som i dag, om Ap eller Frp var den som bestemte. Jensen var finansminister da coronaen kom. Frp hadde folkehelseministeren. Medisinlagrene var ikke større da Støre var helseminister.

Men nå trengs hele medisinkofferten til Høie. For Norge er bare noen dager bak Italia i løypen. Og som vi vet, Italia sperres ned.

Dette kan skje i Norge og. Tomme gater, stengte skoler, restauranter uten folk.

Det er et godt spørsmål om vi ikke burde ha begynt med noe av dette tidligere. Hvorfor landet det et fly fra hardt rammede Nord-Italia på Torp i helgen, uten noe beredskap på plass? Og hvorfor fikk et fly med rundt 200 italienske skiturister lande i Tromsø noen dager før?

Det burde ikke skjedd.

Med blant annet den skremmende fortellingen til en 48-åring innlagt med corona, som VG brakte mandag, samt oljeprisfall og børsfall samme dag, innså nok flere av oss alvoret.

Dermed er det enklere å gå hardere til verks. Nå godtar folk avlyste ferier, møter, stengte skoler og barnehager. Stemningen var annerledes i forrige uke, med mye snakk om overdrivelser og hysteri.

Men Høie kunne gått i akutt-modus tidligere. Nå kritiserer en rekke ansatte i helsetjenesten innsatsen.

Internasjonalt har det også kommet kritikk av krisehåndteringen. - Det er nå reell fare for at landene har gjort for lite, for sent, skrev det prestisjefulle medisinske tidsskriftet The Lancet på lederplass i helgen. De ber resten av verden lære av Kina, til tross for at landet er et diktatur. Kina har reddet tusenvis av liv.

Landet har for eksempel holdt 200 millioner barn og unge vekk fra skolen. Sosiale medier brukes for å gi barn undervisning hjemme. Nye sykehus er satt opp på rekordtid. Helsepersonell har fått hurtig-opplæring over nett.

I Norge har jeg hørt fortellinger fra fortvilte foreldre, som ikke en gang har fått vite at medelever har corona, av hensyn til personvern.

Vi har noe å gå på.

Høie på sin side, kommer med den dystre beskjeden om at dødsfall ikke er til å unngå. Målet hans nå er å forhindre dødsfall fordi folk ikke får behandling.

Det er det ikke sikkert han klarer. Om for mange blir syke samtidig, sprenges kapasiteten. Da må helsepersonell velge hvem som skal få hjelp til å puste. Det er dramatisk.

Likevel skal vi ikke bli helt kinesiske. Tvungen stenging av hele byer, virker nesten alltid mot sin hensikt, sier forskerne. En anseelig andel mennesker takler ikke sånt, bryter karantenen og sprer smitten videre.

Men nå har Bent Høie fått fullmaktene sine. Dem må han begynne å bruke. For dette coronaviruset er ikke godartet. Det dreper.

