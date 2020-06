KASTET PÅ ELVEN: – Lokale aktivister i Bristol og britiske historikere har siden 1990-tallet pekt på at slavehandleren Edward Colston ikke fortjente å æres med en statue. Lokale myndigheter nektet å høre, og 7. juni i år brast demningen under protestene etter drapet på George Floyd. Det som skjedde i Bristol var historie i praksis, skriver kronikkforfatterne. Foto: KEIR GRAVIL / X04130

Statuer er ikke historie

Å ville fjerne statuer er historieskapning og ikke historieløshet, slik mange i den siste tiden har påstått. Det handler om hvem vi ønsker å være. Debatten som har rast i Norge og internasjonalt den siste tiden har vært preget av steile fronter og lav historiebevissthet.

OLA TEIGE, førsteamanuensis i historie, Høgskulen i Volda

NIK BRANDAL, førsteamanuensis i internasjonale studier, Bjørknes Høyskole

En vanlig misforståelse er at statuer handler om fortiden. Dette overser at knapt noen slike blir opprettet mens personen fortsatt er i live. Utenom som kulturhistorie har de heller ingen plass i faghistorien. Statuer er hvem eller hva vi velger å hedre i det offentlige rom.

Hvilke deler av fortida vi løfter inn i vår tid og gjør til minnesteder er ikke tilfeldig og handler ikke om hvordan fortida egentlig var. Det handler om å bygge en felles identitet.

Mennesker har et behov for å føle sammenhengen med andre, og en av måtene dette skjer på er å opprette felles minnesteder i form av statuer, museum, minnesmerker, og fortellinger. Slik tar vi små fliker av en lang og kompleks fortid og gjør dem til en del av vår tid.

Ola Teige og Nik Brandal. Foto: Høgskulen i Volda/Bjørknes Høyskole

Dette er en prosess som potensielt har svært stor verdi for samfunnet, og å stadig drøfte hvilken plass disse minnesteder skal ha i vårt fellesrom er derfor både en naturlig og viktig prosess.

At det neppe var Gunnar Sønsteby som ble avbildet med sykkel på Karl Johan 9. april 1940, forhindrer ikke at statuen som ble satt opp i 2007 har en verdi for dagens Norge. Men da som identitetsbygger – hvem vi ønsker å være på 2000-tallet – og ikke som formidler av en kompleks fortid.

Langt de fleste minnesmerker, bøker og museer om andre verdskrig har kommet til i de siste tiårene. I de første tiårene etter 1945 var det norske samfunnet mer opptatt av å se fremover enn bakover.

For å forstå hvilken funksjon disse minnestedene skal ha må vi derfor undersøke vår egen tid: Hva slags sosialt, politisk og kulturelt behov skal de fylle? Hvordan bidrar de til å skape vår identitet?

Det avgjørende spørsmålet om hvorvidt minnesteder bør beholdes eller fjernes handler derfor ikke om fortiden, men om de spiller en nyttig rolle som identitetsskapere. Representerer de en fortelling som gir et positivt bidrag til vårt fellesskap?

Av dette følger det at etter hvert som vårt syn på fortiden, på fenomener som den transatlantiske eller arabiske slavehandelen, eller på historiske personer endres, så må vi som samfunn diskutere og reflektere. Er dette noe eller noen vi fremdeles ønske å løfte frem på denne måten?

Det er ingen som angrer på at man knuste statuer av Hitler og Quisling etter krigen eller fjernet statuer av Marx og Lenin i Øst-Europa etter 1989. Dette var naturlig måte å bearbeide nær historie på.

Det samme gjelder nedrivningen av statuen som ble satt opp i 1895 for å hedre slavehandleren Edward Colston (død 1721). Colston hadde kjøpt og solgt nær 100 000 afrikanere, men også hadde gitt store gaver til sin fødeby. Lokale aktivister og britiske historikere hadde siden 1990-tallet pekt på at mannen ikke fortjente å æres på denne måten. Skulle statuen stå noe sted, var det i et slaverimuseum. Lokale myndigheter nektet å høre, og i 2020 brast demningen. Det går an å skjønne. Det som skjedde i Bristol var historie i praksis.

Den siste tidens hendelser i Storbritannia og USA viser at argumentet om at det å fjerne ubehagelige statuer er å dyrke glemsel og bortgjemming har lite for seg. Tvert imot er debatten om hvordan vi skal fortolke fortidens ugjerninger mer levende enn noensinne.

Dette er ikke et forsvar for at hvem som helst skal kunne fjerne statuer man ikke liker, men for at samfunnet er avhengig av slike diskusjoner for å kunne utvikle seg. Og resultatet vil nødvendigvis bli at noen statuer blir fjernet etter at lokalbefolkningen, myndigheter, historikere og andre har drøftet og revurdert personen.

Det er da viktig at det blir lagt rammer for disse diskusjonene som gjør dem til sunn meningsutveksling og ikke kulturkamp. Historiske skikkelser må forstås i sin egen sammenheng, både de som står på statuer og de som satte dem opp.

Samfunnsnytten av å ha statuer av Churchill og Holberg i vårt felles minnerom må derfor vurderes ut fra mer enn hvorvidt de var menn av sin tid og involvert i handlinger som vi i dag finner avskyelige. Vi må også ta med Churchills innsats under andre verdenskrig og Holbergs forfatterskap, og hvordan disse minnene kan bidra til vår identitet på en positiv måte.

En lignende avveining er det samtidig neppe mulig å gjøre for en slavehandler som Colston, til tross for hans veldedighet. Og det var få som ønsket at Hamsun skulle få en statue eller gate i Oslo da det ble foreslått for noen år siden (selv om det står en på et småbruk i Vågå).

Hadde det stått en statue av handelsmannen Jørgen Thormøhlen i Bergen, hadde det også vært naturlig å fjerne den. Selv om han var en rik kjøpmann og byutvikler i byen på 1600-tallet, så overskygges det at han eide og drev et slaveskip involvert i den transatlantiske slavehandelen. Det finnes heldigvis ingen slik statue.

At han ga Vestre Sydnes navnet Møhlenpris for å skape et monument over seg selv, er ikke et godt argument for at dette fremdeles i dag er et nyttig minnested. Samtidig er hans handlinger for 400-år siden heller ikke et godt argument for å kaste på båten identiteten som over lang tid har blitt bygget opp av menneskene som har bodd og levd liv i dette lokalsamfunnet.

Argumentene på begge sider statuedebatten bærer preg av lav historiebevissthet. Det viktige spørsmålet er om minnestedene er nyttige bidrag til lokal, regional og nasjonal identitet, og – i forlengelsen av dette – om man kunne skapt noe av større verdi ved å bytte dem ut eller endret på stedsnavn.

Dette er en debatt som det er viktig å ha, fordi vi stadig trenger å oppdatere fortellingene om oss selv slik at de passer med vår egen tid.

Statuer er ikke historie, men identitet. For å skape denne identiteten bruker vi de delene av fortiden vi mener er relevante, samtidig som vi med et minimum av historisk bevissthet er klar over at dette er i stadig endring.

Historien formes av stadige drøftinger, bøker, foredrag, kaffeprat og andre fortellinger. Hva vi tror vi vet om fortiden må stadig revurderes. Noe man er enig om, noe ikke – utenom at historien ikke er evig nedfelt og forsteinet i en livløs ting. Tvert imot er historien en levende gjenstand som hele tiden både bør og skal skrives på nytt.

Publisert: 16.06.20 kl. 08:22

