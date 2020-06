IRRGRØNN STATUE-KRANGEL: – Min partikollega Evind Trædal (t.h.) kritiserer mitt utspill om å ta ned statuene av Winston Churchill og Ludvig Holberg. Men kritikken bommer og vitner om hvilke briller mange ser historien med, skriver Teodor Bruu. Foto: NTB Scanpix

Debatt

Churchills brutale rasisme

Det Churchill gjorde for hvite europeere nulles ut av den uretten han begikk mot de folkeslagene han så på som mindreverdige.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TEODOR BRUU, talsperson, Grønn Ungdom

Flere har kritisert forslaget til blant andre Grønn Ungdom om å ta ned statuene av Winston Churchill og Ludvig Holberg og putte dem på museum, deriblant partikollega Eivind Trædal.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Jeg mener kritikken bommer og vitner om hvilke briller mange ser historien med.

Det innvendes fra Trædal at dette er avsporing i rasismedebatten og flere trekker frem at strukturell rasisme ikke bekjempes ved å ta ned statuer. Men dette handler ikke om statuene isolert sett, dette handler om historiefortelling. Historien fortelles i dag med veldig hvite briller, og det å endre på det, er absolutt en del av kampen mot strukturell rasisme. Hvite briller er dårlige på å se på ulike typer urett på samme måte.

Statuene i byene våre er en del av denne historiefortellingen.

les også Eivind Trædal: – Ikke bidra til å avspore rasismedebatten

For dette handler ikke om å starte en prosess med å ta ned statuer og gatenavn av alle som hadde meninger og holdninger som vi i dag ser på som uakseptable. Det er ikke det det er snakk om med Holberg og Churchill. Holberg var involvert i slavehandel. Hvite menneskers behandling av spesielt afrikanske slaver, er nok det grusomste og groveste av all urett som er gjort i verdenshistorien.

Churchill var ikke bare en som sa noen rasistiske ting, han kjempet aktivt for en rasistisk verdensorden, og drev en rasistisk kolonialisme som tok livet av millioner av mennesker og som fortsatt henger igjen i strukturene i verden. I dag gudedyrker vi nærmest Churchill. Det hadde vi ikke gjort hvis det var hvite mennesker som hadde lidd under hans regime.

Churchill reddet oss fra nazismen, men hvem er «oss»? For han reddet ikke «oss», han reddet noen av oss og gjorde mot resten det han reddet noen av oss fra. Det han gjorde for hvite europeere nulles ut av den uretten han begikk mot de folkeslagene han så på som mindreverdige.

les også La Churchill stå!

Dette mener jeg er noe av kjernen her: Verden har blitt styrt av mange ulike rasistiske regimer som har tatt millioner av liv. Hva får oss egentlig til å tenke at noen av de er så grusomme at monumenter må fjernes, mens andre kan unnskyldes?

Jeg tror det henger sammen med hvem uretten var mot, hvem som ble drept og undertrykt. Den brutale rasismen som Churchill arbeidet for kan vi ikke ta lett på uten å sette noen liv høyere enn andre på en helt klart rasistisk måte.

Hvordan historien fortelles er i høyeste grad en del av den strukturelle rasismen vi må ta et oppgjør med og bekjempe. Derfor er også viktig å ta debatten om statuer, uansett hvor trivielt det kan virke for deler av majoritetsbefolkningen.

Publisert: 15.06.20 kl. 17:36

Fra andre aviser