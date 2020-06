Kommentar

La Churchill stå!

Av Yngve Kvistad

Foto: TEGNING: ROAR HAGEN

Statuer av folk som ikke fortjener vår tids hyllest finnes det flust av. Det finnes én enkel løsning på problemet: Riv skiten!

Listen er lang. Minnesmerkene mange. Gater og streder må dessuten omdøpes. Det blir mye å gjøre. Særlig britene vil få det så travelt fremover at det i seg selv er grunn god nok til å utsette brexit.

Billedstorming såkalt, det å fjerne symboler for å tydeliggjøre at andre og nyere ideer har overtatt og fortrengt gammelt tankegods, er en historisk tradisjon. Menneskeheten har drevet med det så lenge menneskeheten har hatt visuelle uttrykk å knuse.

Å viske ut forgjengerens spor har til alle tider vært en del av erobrerens strategi for å kutte båndene til det som var. Det visste både fønikerne, kartagenerne, romerne, sarasenerne og normannerne. Imperialistiske briter var ikke fremmed for fremgangsmåten, de heller.

Det er imidlertid én hake ved det hele: Ved å redigere historien på denne måten kan man komme til å fjerne ubehagelige minner som i ytterste konsekvens kan få folk til å begå samme uhyrligheter en gang til.

Kanskje er problemstillingen likevel for kompleks til enkle løsninger?

I en oppildnet situasjon utløst av det avskyelige politidrapet på George Floyd i USA, har det oppstått mer eller mindre gjennomtenkte krav i hele Europa om å fjerne minnesmerker knyttet til navngitte personer. Selv her til lands. Grønn Ungdom vil fjerne Ludvig Holberg fra Nationaltheatret og Sir Winston Churchill fra Solli plass.

Spørsmålet er likevel: Hvor ender dette? Og i hvor stor grad skal det moderne samfunn dømme fortidens mennesker, handlinger og symboler etter dagens normer for juss og moral?

Når er nok nok?

Etter at håndfaste demonstranter i Bristol tok seg til rette på fyrabend og gjorde jobben bystyret for lenge siden burde effektuert på en mer pedagogisk måte, koker debattflatene langs kjente, polariserende akser. Også i Norge. Viljen til å misforstå er høy, evnen til å lese innenat mistrøstig lav. Enten er man rasist eller landssviker. Sentrumsalternativet er like dødt som i norsk politisk virkelighet.

Likevel: Det alle parter forhåpentlig kan enes om er at det ville vært høyst upassende å reise et minnesmerke over Edward Colston i dag. La oss begynne der.

Bristols store velgjører brukte sin enorme formue til å bygge skoler, sykehus og arbeidsplasser i hjembyen, som han også representert i parlamentet. Men som mange nå er blitt påminnet; hans private velstand var bygd på andre menneskers ulykke. Colstons handelsvirksomhet omfattet også slavetransport.

Da statuen av ham ble reist nesten 200 år etter hans død, hadde slaveri vært forbudt i et halvt århundre. Hva Colston hadde å gjøre på pidestall i vår tid var derfor et berettiget spørsmål.

Svaret ville imidlertid hatt større legitimitet om det var blitt formulert av et annet parlament enn gatens.

Samme dag som Colston ble kastet på sjøen, vandaliserte demonstranter Churchill-statuen på Parliament Square i London og skrev «rasist» på sokkelen.

For all del.

At Churchill ytret seg rasistisk rundt forrige århundreskifte, er skriftlig dokumentert. Av ham selv. I Churchills tilfelle blir også «barn-av-sin-tid»-forklaringen en tom frase, all den tid flere samtidige medarbeidere reagerte på hans utålelige bemerkninger knyttet til hudfarge og etnisitet, ifølge biografen Andrew Roberts.

Men både Roberts og professor Richard Toye, en av forfatterne bak The Churchill Myths, gjør et poeng av at Churchills diskriminerende språkbruk ikke ledsaget et enøyd rasistisk menneskesyn. Hans horrible kommentarer om indere under hungersnøden i Bengal i 1943 impliserer noe annet, riktig nok, men begge fremholder at hans handlinger beviser et mer sammensatt bilde. Toyes forskning imøtegår blant annet den gamle myten om at Churchill med vilje lot bengalerne sulte ihjel og i så måte skulle vært ansvarlig for folkemord.

Det er også et faktum at deler av den britiske høyresiden tidvis oppfattet Churchill som venstreradikal i sin liberale politikk overfor koloniene, og vurderte ham som en trussel mot imperiet.

Som hærfører mot Hitler var han heller ikke perfekt, men hans lederskap førte til Det tredje rikets fall og han gjorde i så måte slutt på organiserte jødeforfølgelser og nazistenes industrielle massedrap.

Å ha reddet Europa fra slaveriet og Norge fra totalitær undertrykkelse bør også med i vurderingene hos dem som krever Winston Churchill fjernet fra Parliament Square og Solli plass.

Kritikk av det vi omgir oss med i det offentlige rom er utelukkende av det gode. Det ordskiftet kunne gjerne vært skarpere. Men debatten bør fortrinnsvis føres med utgangspunkt i fakta og kunnskaper – selv om det emosjonelle naturligvis også gjør seg gjeldende når man begynner å diskutere visuelle uttrykk.

Det moderne raseriet mot enkelte monumenter og minnesmerker synes følelsesstyrt, først og fremst, basert på utvalgte fakta. Denne uke hørte vi 150-årsminnet for Charles Dickens’ død bli brukt som anledning til å forlange byster av forfatteren fjernet fordi han karikerte mørkhudete i sine romaner (selv om han nok var mer kjent for å karikere og dels demonisere overklassen).

I går sto statuen i Dorset av speiderbevegelsens grunnlegger, Robert Baden-Powell, for tur.

Og hva med Sir George Downing (1624–84), som var prest på slaveskipene til Vestindia før han ble statsmann og siden ga navn til Londons berømte gate. Bør også statsministerboligen få ny adresse?

Andre vil styrte Lord Nelson fra kolonnen på Trafalgar Square fordi han forsvarte britisk slavehandel, og finner det underordnet at det var «hans» Royal Navy som fra 1807-70 håndhevet blokaden av Afrika for å få slutt på slavetransporten.

Selv opplagte mål for demonstranters vrede, som Cecil Rhodes, grunnleggeren av den britiske mindretallstyrte kolonien Rhodesia (dagens Zimbabwe), har sider ved sin historie som gjør det litt mindre opplagt å kreve hans kontrafei fjernet fra universitetet i Oxford.

Imperalistens fortsatte tilstedeværelse som statue på en yttervegg begrunnes blant annet med Cecil Rhodes’ testamente, som gjennom årene har finansiert tusenvis av afrikanske ungdommer og gitt dem anledning til å studere ved det britiske prestisjeuniversitetet.

Rhodes’ forsvarere viser også til at Nelson Mandela i sin tid var grunnlegger av The Mandela Rhodes Foundation, et program for å utvikle unge afrikanske ledere, og som bevisst tok dette navnet fordi Mandela mente det var uriktig å forsøke å dekke over kontinentets kolonifortid.

I Norge har man tenkt noen lunde likt med statuene av for eksempel Tordenskjold, Olav den Hellige, Nordahl Grieg, J.C. Hambro, Chr. Magnus Falsen og Harald Hardråde, sistnevnte den mest blodstenkte leiesoldat i Norges historie.

Det er greit å påminnes at historiskens kjendiser også hadde mørke og problematiske sider. Alle har det. Å fjerne statuer endrer ikke historien. Det gjør heller ikke slutt på institusjonell rasisme. Men vi befinner oss midt i en situasjon som kan representere et vendpunkt.

I byer verden over står det statuer som bare duer bryr seg om. En konsekvens av siste tids uro er ny bevissthet om hvem disse monumentene er ment å forestille. De har alle en historie. Noen mer urovekkende enn andre.

For å rettferdiggjøre deres fortsatte plassering i bybildet kunne eierne av monumentene utfordres til å sette dem inn i en usminket kontekst. Budapest har i snart tre tiår hatt en egen skulpturpark med slik «vanskelig» kunst.

Også i Norge har vi jordiske dødelige som er blitt forfremmet til evigheten på pidestall; blodstenkte kristningskonger, ideologisk villfarne kunstnere, politikere med ugreit syn på jøder og jesuitter. Men statuene av de feilbarlige er en del av historien. Når minnesmerkene sages ned, skriver vi nye kapitler inn i den store glemmeboken.

Til sist har vi en plettfri fortelling. Og ingen ting lært.

