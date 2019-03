TEATERSPØRSMÅL: Erna Solberg i Stortingets spørretime. Foto: TORE KRISTIANSEN

Erna Solberg og teateret

Erna Solberg gjør lurt i å støtte et teater som opplever hets og trusler.

– Statsministeren har lagt utilbørlig press på ytringsfriheten til et maktkritisk teaterstykke. Vil statsministeren gi en beklagelse? Det spurte Aps Anette Trettebergstuen Erna Solberg om i Stortingets spørretime onsdag.

Det dreide seg om teaterstykket «Ways of seeing». For et par uker siden kritiserte statsministeren folkene bak teaterstykket for å filme politikeres husfasader og for å spekulere i hvem som sto bak truslene og hendelsene ved justisminister Tor Mikkel Waras hus.

Men Erna Solberg ville ikke beklage. Hun tok imidlertid sterk avstand fra trusler og hets som teateret har opplevd i denne saken.

Og det var nok dette siste Solberg burde understreket da hun første gang kommenterte teaterstykket. For vi er enig med statsministeren i at det ikke er uproblematisk å filme husene til privatpersoner. Politikere må tåle kritiske blikk, og dette er ikke ulovlig filming. Men politikernes familie bør få slippe et slikt fokus.

Det var timingen som var dårlig da Erna Solberg kritiserte teaterstykket.

Det var ikke det at hun sa så mye galt. Det var mer det statsministeren ikke sa. Det Solberg burde ha gjort, var å fordømme angrepene mot teateret.

For det er forståelig om Solbergs kritikk kunne oppfattes som en sten til byrden for teateret slik situasjonen var da.

Dagen etter ble justisministerens samboer siktet i saken. Det positive var at Solberg fikk demonstrert tette skott mellom statsministeren og PST. Om statsministeren hadde kjent til siktelsen, ville hun nok ikke kritisert teateret akkurat da og på den måten. For ordene virket med ett enda mindre velvalgt.

Vi er enige med statsministeren at også kunstnere må ta hensyn til familien til profilerte personer. Fra Stortingets talerstol viste Solberg til at ytringsfriheten også beskytter friheten til å diskutere metodebruken til teateret. Og det har hun selvsagt rett i. Men hun burde kanskje ikke valgt akkurat de ordene.

