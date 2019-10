Foto: Roar Hagen

Leder

Urovekkende fedme

Nesten et av tre barn i Norge er overvektige. Dette er vår tids store folkehelseproblem.

Tallene kommer frem i en nye rapport laget av UNICEF, hvor Norge er et av en rekke land som er undersøkt.

Det står absolutt ikke dårligst til hos oss. Men det går feil vei. For det er snakk om en økning av overvektige barn og unge på over 40 prosent de siste 30 årene.

Det at folk legger på seg, har både med arv og miljø og gjøre. For Norges del er det ikke dristig å si at det er miljøet som er dramatisk endret på et par generasjoner. Og folk som er disponert for overvekt, legger enda mer på seg enn før.

Dette er ikke en ustoppelig utvikling. Vet vi om risikoen, er det også lettere å gjøre noe med miljøet.

I mange andre land er problemet at familiene ikke har råd til nok mat eller sunn mat. Det er ikke det det står på i Norge. Her flommer butikkene over av billig mat. Men den er ofte usunn. Og ungene utsettes for reklame for brus og godteri. Som folk er vi også blitt mer stillesittende, både med laptoper og dataspill som fristende alternativ til utendørsaktivitet.

Mye handler om velstandsøkning, som det selvsagt er mest bra med. Å gå tilbake i tid er ikke noe alternativ. Internett er kommet for å bli. At mat stikker av med en mindre del av husholdsbudsjettene, er også et fremskritt.

Men det blir for mye av det gode. Over halvparten av ni og trettenåringer i Norge har et høyere sukkerinntak enn det som er anbefalt. 85 prosent i samme gruppe spiser for mye fett. UNICEF etterlyser flere tiltak for å sikre at andelen overvektige går ned.

Og det har organisasjonen selvsagt helt rett i. Her trengs en dugnad. Bevisstheten er der allerede, men vi håper matvareprodusentene fortsetter å utvikle fristende og sunn mat til en billig penge.

UNICEF har også et poeng når de kritiserer markedsføring mot unge, som eksponeres for reklame for drikker med mye sukker og usunn hurtigmat. Dette er noe både bransjen og politikere bør gjøre noe med.

Nesten 700 millioner voksne i verden lider av fedme. Fortsatt er det enda flere som lider av sult globalt. Men i land som i Norge har for lengst overvekt overtatt som det store folkehelseproblemet. Det er en utvikling vi må forsøke å bremse.

Publisert: 22.10.19 kl. 13:10







