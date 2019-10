UNG VINNER: Konservative Sebastian Kurz vant valget i Østerrike og De grønne skal være hans foretrukne koalisjonspartner. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Leder

Blågrønt i Østerrike

Europas grønne partier opplever stor fremgang, sist under valget i Østerrike. Landet kan få en blågrønn regjering hvis forhandlingene mellom det konservative Folkepartiet og De Grønne lykkes. Det samme kan skje i Tyskland etter neste valg

Når de grønne partiene blir store nok må de ta et retningsvalg. Skal de samarbeide med venstre- eller høyresiden? Skal de inngå kompromisser for å komme i regjering eller er det bedre å blankpusse den grønne profilen i opposisjon. De må velge mellom idealisme og pragmatisme. Når de vokser seg store må de også ta større ansvar.

Det konservative østerrikske folkeparti (ÕVP) og De Grønne er de store valgvinnerne. Folkepartiet fikk over 37 prosent av stemmene. De grønne oppnådde 14 prosent, som er en oppgang på hele ti prosent siden valget i 2017. Den store taperen er det høyrenasjonalistiske Frihetspartiet, som tidligere satt i regjering med ÕVP. Partiet falt ti prosent til et valgresultat på 16 prosent.

Sebastian Kurz var bare 31 år da han i 2017 ble statsminister for en regjering bestående av Folkepartiet og Frihetspartiet. Nå har velgerne gitt Kurz og Folkepartiet fornyet tillit og et styrket mandat. De Grønne skal være Kurz´ førstevalg av ny regjeringspartner. Partiene samarbeider allerede i to av landets regioner og De Grønne holder døren åpen for sonderinger.

Det er betydelig avstand mellom Folkepartiet og De grønne på mange områder, blant annet når det gjelder økonomi, velferd, klima og miljø. Men sammen har disse partiene muligheten til å vise at et samarbeid på riksplan både er mulig og fruktbart for begge. Kurz beveget seg langt mot høyre for å samarbeide med Frihetspartiet. Nå må han endre kurs i retning sentrum. De Grønne har fått en mulighet til å vise i praksis at de er blokkuavhengige ved å søke samarbeid der muligheten for innflytelse er størst.

I Tyskland deltok De Grønne i regjering sammen med sosialdemokratene fra 1998 til 2005, da kristeligdemokraten Angela Merkel dannet sin første regjering. I dag er De Grønne Tysklands nest største parti, ifølge meningsmålingene. Merkel mislyktes i 2017 med å få De Grønne inn i en koalisjonsregjering. I 2021 må kvinnen som er utpekt til å etterfølge henne, Annegret Kramp-Karrenbauer, trolig gjøre et nytt forsøk. De Grønne er blitt for store til å bli oversett.

