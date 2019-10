SVARER VG: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Jørgen Braastad

Debatt

Forsvaret har fått mer penger og trenger enda mer

VG har en lederartikkel 30. september som trenger en kort kommentar.

Frank Bakke-Jensen, forsvarsminister

Det er ikke slik, som man kan få inntrykk av etter å ha lest lederartikkelen, at Forsvaret har fått redusert sine bevilgninger de siste årene. Tvert imot har forsvarsbudsjettet økt betydelig hvert år siden denne regjeringen tiltrådte. Det gir resultater. Forsvarssjefen melder tilbake om økt aktivitet og at utviklingen går i riktig retning. Men det er likevel ikke nok. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er, som VG korrekt påpeker, forverret.

På mandag legger regjeringen fram statsbudsjettet for neste år. Det vil være det siste budsjettet for inneværende langtidsplan. Så langt har regjeringen fulgt opp planen som ble lagt med midler.

Allerede dagen etter legger forsvarssjefen fram sitt fagmilitære råd. Det er en viktig del av grunnlaget for den kommende langtidsplanen som skal vedtas av Stortinget neste år.

