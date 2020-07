FÅR SVAR: «Norgesferie er oppskrytt», skrev VGs spaltist Sanna Sarromaa i helgen. Hun oppsummerte opplevelsen med at det var dyrt, dårlig mat og regn. Det vekket mange reaksjoner fra hele landet. Her er Sarromaa avbildet på Gran Canaria i 2016. Foto: Annemor Larsen

Svarer Sanna Sarromaa: Norgesferie er nydelig!

Jeg unner Sanna Sarromaa den planlagte turen til Frankrike. Men jeg er uenig i påstanden om at Norgesferie er en så dårlig erstatning som hun gir inntrykk av i sin tekst i VG, skriver Ole Michael Bjørndal.

OLE MICHAEL BJØRNDAL, næringspolitisk fagsjef NHO Reiseliv

Første uken i juli tilbrakte jeg i Arendal, Grimstad og Kristiansand med storfamilien. Tur-retur i elbil med lett tilgjengelige ladestasjoner. Sola skinte, noen ganger regnet det. Vi sjekket ut fantastiske strender, trente, grillet og barna lekte og kranglet om fordeling av godteri. Oppholdet ble avsluttet med Kaptein Sabeltann og Klatremus i Dyreparken, et fantastisk sted for hele familien. Med andre ord hadde vi det utmerket på Norgesferie.

Samme uke var også den finske forfatteren Sanna Sarromaa på Sørlandet. I VG oppsummerer hun opplevelsen med at det var dyrt, dårlig mat og regn. Noe sier meg at regn ville lagt en demper på opplevelsen til Sarromaa selv på den franske Atlanterhavskysten, hvor hun helst ville reist, men la gå.

Det er selvsagt trist Norgesturen ikke sto til forventningene hennes. Er det imidlertid riktig at det står så dårlig til med kvalitet og opplevelser i reiselivslandet Norge som hun vil ha det til?

Ole Michael Bjørndal er næringspolitisk fagsjef NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman

I 2017 gjennomførte den europeiske paraplyorganisasjonen for hoteller og serveringsbedrifter, Hotrec, en undersøkelse blant 30 000 hotell- og restaurantgjester i Europa om gjestfrihet og kvalitet. I kategorien gjestfrihet var det nettopp Norge som tok førsteplassen. Foran Sverige og Sarromaas eget Finland.

Norge lå dessuten på andreplass i Europa når det gjelder hotellkvalitet. En gjenganger i andre målinger er at norsk reiseliv leverer høy kvalitet. Antallet restauranter med Michelin-stjerner øker for hvert år, og kvaliteten på den norske hotellfrokosten har gått i taket.

Norsk reiseliv jobber kontinuerlig med å bli enda bedre, og lykkes med det. I en annen Menon-rapport fra 2018, «Reiselivsnæringens verdi», skriver Menon at endringer i kvalitet, service og kundeopplevelse er vanskelig å måle, men det er Menons klare oppfatning at det generelle kvalitetsnivået på norske reiselivsprodukter er blitt hevet betydelig de siste 5-10 årene.

Det er særlig turister fra verdens middelklasse som velger Norge, og det skjerper kravene til god kvalitet og service. I takt med økt turisme til Norge har norske reiselivsbedrifter blitt enda bedre, mer gjestfrie og mer kreative.

På det siste punktet jobbes det godt. Gondolbaner på Voss og i Loen, glamping i Arendal, troll på Hunderfossen, havørnsafari i Svolvær, torskefiske på Sørøya i Finnmark og hundekjøring i Tromsø. Listen er blitt nærmest endeløs.

Ikke at det trenger å være så ekstravagant heller. I klatretårnet på Moysand familiecamping i Grimstad ropte fireåringen min i spontan glede: "Moysand er det beste som er!” Lekeområdet på en norsk campingplass kan faktisk være toppen av lykke.

Reiselivet lever av at folk kommer sammen på tvers av landegrensene, og det er ingenting vi ønsker mer enn en normalisering av reiser både til og fra Norge.

Jeg unner med andre ord Sanna Sarromaa denne planlagte turen til Frankrike. Men jeg er uenig i påstanden om at Norgesferie er en så dårlig erstatning som hun gir inntrykk av i sin tekst i VG.

Tvert imot har vi et reiseliv som leverer i verdenstoppen på smak, gjestfrihet, kvalitet og opplevelser. Jeg håper at mange nordmenn i år, for første gang på lenge, vil dra rundt for å oppleve fjell og fjord - og få innblikk i hvorfor vi er blitt et så attraktivt reisemål for hele verden.

