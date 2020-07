GÅRDSFERIE: – Jeg kan klappe de to kopplammene bak gjerdet, som vil ha kos absolutt hele tiden, eller kikke på de fire eksemplarene av sauen Shaun, som absolutt ikke vil ha kos i det hele tatt, skriver kronikkforfatteren. Foto: DAGFINN NORDBØ

Debatt

Er folk som drar til utlandet idioter?

I sommer reiste jeg heller til en annen nostalgi, som befinner seg mye nærmere. Jeg valgte gårdsferie.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

De er visst det. Idioter. Djengis Kahns hensynsløse massemyrderier er nå ingenting mot nordmenn som ønsker seg en liten ferietur til Hellas.

I kommentarfeltenes muggsoppbefengte kvikksand sitter skjellsordene løsere enn aldri før, og mye av det kommer fra nordmenn bosatt i Thailand som ellers bruker tiden sin til å sutre på nettet over globalismen.

Moralister må gjerne holde på med sitt, og de har da heller ikke klart å overbevise meg om at alle som ønsker seg til utlandet på ferie nå, er en slags undermennesker blottet for samvittighet. Jeg valgte selv ikke å dra utenlands denne sommeren, men av helt andre grunner enn de moralsk aktverdige. Jeg tror nemlig ikke det ville blitt noe stas.

Dagfinn Nordbø. Foto: Trond Solberg

Jeg vil ikke sitte på et fly i timevis med munnbind. Jeg vil ikke stikkes langt opp i lillehjernen på Nice flyplass av en fyr i romfartskostyme. Jeg vil ikke sitte på min stambar i Vence og bli servert av en engstelig kelner med beskyttelsesutstyr og plasthansker. Jeg tror rett og slett ikke den opplevelsen jeg vanligvis har, vil være den samme – og pokker heller, det er da derfor vi som turister ofte reiser til det samme stedet hver gang?

Hellasfarere savner retsinaen, geitepilaffen og favorittlandsbyen, jeg savner franske venner og blåskjell i hvitvin på uterestauranten. Men det er altså ikke noe kult i år. Nostalgien kommer ikke til å slå til, siden ingenting er som før. Det eneste som er igjen er drømmen, og den er dessverre erstattet av beinhard realitet. Hvorfor dra til et sted der jeg (som i Oslo) har hetta for alt jeg tar på av dørhåndtak og betalingsterminaler? Hvorfor skal jeg møte gamle og kjære kjente når jeg ikke kan gi dem en klem, eller død og pine, et kyss midt på truten?

Derfor reiste jeg heller til en annen nostalgi, som befinner seg mye nærmere. Jeg valgte gårdsferie, og det har vist seg å overgå alle mine forventninger og vel så det. Det er jo helt spesielt når man gjør noe for aller første gang, men likevel føler seg hjemme umiddelbart.

Jeg bor i en hytte som er så hjemmekoselig innredet at den kunne vært min egen. Vel har jeg leid mange bosteder i mitt liv, og vanligvis er det standard å møte IKEA-møbler, IKEA-servise og så lite personlighet og sjel som det går an å få det. Her er det som å komme til den kjære familiehytta med arvet gammelt rustikt bestikk og servise, vedovn i hjørnet, ørelappstol med saueskinn, velbrukt kjøkkenbord og sekstitalls brødboks på benken.

Og til overmål: Sarpsborgkomfyren! Et femtitallsvidunder med manuell klokke, tre plater og stekeovn, og alt funker som en kule ennå. (Over komfyren: Hjemmeheklede grytelapper, og i taket henger hjemmestrikkede tøfler!)

Soverommet er luftig og delikat med glimrende solskjerming, noe man vanligvis ikke finner så ofte. Jeg får levert melk rett fra tanken på min barndoms brune glassflasker, egg rett fra høna, ferskt surdeigsbrød og nyrørte jordbær på døra. I hagen kan jeg plukke så mye urter og salat jeg bare vil, og i drivhuset fins både tomater, squash og agurker, fullstendig uberørt av plastinnpakning og sprøytemidler.

Jeg kan klappe de to kopplammene bak gjerdet, som vil ha kos absolutt hele tiden, eller kikke på de fire eksemplarene av sauen Shaun, som absolutt ikke vil ha kos i det hele tatt. Kalvene soser rundt nede i havnehagen og tygger kløver, og i åsen bak hytta beiter melkekuene på dagtid, før de blir lokket inn til kveldsstellet.

Hver eneste detalj, helt ned til den minste bærbusk og potteplante, er velholdt og oser av kvalitet. Gården ligger høyt og fritt, så på terrassen utenfor hytta har jeg utsyn over dalen, og ikke minst himmelens skiftninger, som i går leverte dramatisk tordenhimmel ved lys midnatt, i dag øsende regn for første gang på ukevis. Men å, hvilken snerleduft er bedre enn regnvått gress? Jeg velger det, framfor dieselstanken fra en Audi SUV på tomgang utenfor mitt lokale bakeri i hovedstaden, eller duften av de tusen Renaulter i Vence som tråkler seg gjennom enveiskjørt gate i rushtida. I år inneholder de vel også frustrerte franskmenn med munnbind.

Det er liten tvil om at jeg traff min egen nostalgi midt i planeten denne sommeren. Som fem-seks-sjuåring tilbrakte jeg feriene på min farsgård, og lærte meg å bruke tohåndtaks ljå, jage inn sauene og hesje høy. Dette er nesten som å være tilbake der, bortsett fra at jeg nå er over 18 år og kan sitte på terrassen og nyte en utmerket rom fra vinmonopolet i Segalstad Bru, sannsynligvis verdens minste.

Og skulle jeg få behov for å kverulere på Twitter, byr det bærbare mobile bredbåndet på 30 gigabyte, mer enn nok til å skjelle ut alle jeg måtte ønske i to uker.

Himmelen var altså nærmere enn jeg trodde.

Publisert: 04.07.20 kl. 10:16

Mer om Coronaviruset Norgesferie Gårdsliv Nostalgi

