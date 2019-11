Foto: Roar Hagen

Det psykotiske verdensbildet

I 2011 mente rettspsykiaterne at 22. juli-terroristens verdensbilde besto av psykotiske vrangforestillinger. Philip Manshaus ideologiske motivasjon vil bli målt på en mer oppdatert skala.

Torsdag presenterer de tre sakkyndige sin rettspsykiatriske rapport i om Philip Manshaus. Konkluderer de med at 22-åringen var psykotisk da han drepte søsteren og angrep moskeen i Bærum, er han strafferettslig utilregnelig. Da kan han ikke dømmes til fengsel, men til tvungen psykisk helsevern. Om han blir funnet skyldig.

Det kan dra skorpen av gamle sår. Det er åtte år siden denne måneden at de to rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby presenterte rapporten som diagnostiserte massedrapsmannen fra 22. juli som «paranoid schizofren». Og som dermed mente at han ikke var strafferettslig ansvarlig for egne handlinger.

Rapporten fremstilte terroristens politiske verdensbilde som psykotiske vrangforestillinger og avskrev at han var motivert av ideologi eller fanatisme.

Det førte til en stor og opphetet debatt, som igjen gjorde at retten besluttet å oppnevne to nye rettspsykiatere for å være sikre i sin sak. De nyoppnevnte psykiaterne, Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, kom til en annen konklusjon: De mente at drapsmannen led av «narsissistisk personlighetsforstyrrelse», det man med enklere ord kaller «psykopati». Som er alvorlig nok, men som ikke fører til straffefritak.

I siste instans besluttet dommer Wenche Elizabeth Arntzen og hennes meddommere at avgjørelsen skulle fattes i retten basert på bevisene som ble presentert og tiltaltes egen oppførsel i retten. Som kjent fant retten at han var klar over hva han gjorde under planlegging og gjennomføring av massedrapene, og dømte ham til lovens strengeste straff, 21 års forvaring.

Det var ventet at saken skulle få voldsomme etterspill både i lov og rett, men egentlig har det ikke skjedd så mye i årene etterpå. Prosedyren for utvelgelse av rettspsykiatere er blitt skjerpet. I Manshaus-saken har man for sikkerhets skyld oppnevnt tre, i stedet for to som er det vanlige.

Tilregnelighetsutvalget som leverte sin innstilling i 2014, ville beholde definisjonen «psykotisk» på dem som skulle kvalifisere til tvungen psykisk helsevern. Da proposisjonen havnet i Stortinget var «psykotisk» erstattet med «alvorlig sinnslidelse», det samme kriteriet man stiller for å tvangsinnlegge mennesker. Etter protester fra fagmiljøene ble dette rettet til «særlig avvikende sinnstilstand».

Loven ble vedtatt før sommerferien, men har foreløpig ikke trådt i kraft, så Manshaus skal vurderes etter den gamle lovteksten.

Men mye har skjedd siden 2011/2012 i samfunnet for øvrig. Da massedrapsmannens manifest, «2083 – A European Declaration of Independence», ble kjent i danene etter 22. juli, var det politiske budskapet og den ideologiske verdensanskuelsen så godt som ukjent utenfor sære kroker på nettet.

Ideen om en verdensomspennende sammensvergelse mellom politikere, presse, finansinstitusjoner og andre representanter for den globale eliten som ønsket å «islamisere» Europa gjennom masseinnvandring, virket som en fullstendig ko-ko-idé som man altså måtte være psykotisk for å tro på.

I dag virker tankene og ideene i manifestet nesten gammelmodig sammenlignet med alle de nye og radikale retningene man finner fra etno-nasjonalisme til den såkalte incels-bevegelsen.

Ingen av dem som hadde foret 22. juli-terroristen med ideologisk ammunisjon i forkant av angrepene ønsket å ha noe som helst å gjøre med ham i ettertid. Alle fra den norske bloggeren «Fjordman» til det internasjonale nettforumet «Gates of Vienna» var oppriktig skrekkslagne over den ekstreme volden som var utført med henvisning til deres skrifter.

Drapsmannen selv var så skuffet over manglende støtte og respons fra de han trodde han hadde i ryggen, at han konverterte til nazismen i fengslet.

Men i 2019 har dette snudd. Barnemorderen er blitt en del av en pervertert «helgenrekke» av høyreekstreme drapsmenn som hylles i ytterliggående fora på nett. I mars drepte en australier 50 mennesker og såret like mange under angrep på to moskeer i Christchurch på New Zealand, etter å ha utarbeidet sitt eget «manifest» hvor den norske terroristen ble oppgitt som hovedinspirasjon.

Så da Manshaus mandag gjorde nazihilsen og forklarte seg under fengslingsmøtet om den hvite rases utryddelse og det kulturmarxistiske svik, er dette ikke så «unormalt» som det en gang var.

Men det utelukker selvfølgelig ikke at han ha en særlig avvikende sinnstilstand som gjør ham utilregnelig.

