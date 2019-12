KRISTNE I RYGGEN: Donald Trump har så langt fått sterk støtte fra evangelisk kristne. Visepresident Mike Spence er en av dem. Foto: SAUL LOEB / AFP

Kommentar

Splitter kristne

Evangelisk kristne er Donald Trumps aller mest trofaste velgere. Men nå slår enigheten sprekker.

Nå nettopp

En lederartikkel i Christianity Today, et ledende magasin og nettsted for evangelisk kristne, krever presidentens avgang.

-At han bør fjernes er ikke et spørsmål om partipolitisk lojalitet, men om lojalitet til skaperen av de ti bud, skriver sjefredaktør Mark Galli. Han mener at Trump er “et nærmest perfekt eksempel på et menneske som er moralsk villfaren og forvirret”.

Reaksjonen fra Det hvite hus var kontant og spontan: Trump skriver på Twitter at Christianity Today hører hjemme på ytre venstre fløy:

-De vil heller ha en venstreradikal ikke-troende, som vil ta deres religion og deres våpen, enn Donald Trump som deres president. Ingen president har gjort mer for det evangeliske samfunn, ikke engang i nærheten.

Lederartikkelen i Christianity Today er overraskende fordi tidsskriftet sjelden tar politisk stilling og helst skriver om oppbyggelige tema. Det er også oppsiktsvekkende fordi et overveldende flertall av evangelisk kristne så langt har støttet Trump i ett og alt.

Galli angriper også Trump for å ha ansatt folk som senere er blitt dømt for kriminelle handlinger, for umoralske handlinger i forretningslivet og i sitt forhold til kvinner og for innholdet på hans Twitter-side. Han mener at ingen av presidentens positive resultater kan balansere “de moralsk og politiske farer vi står overfor med en leder som har en slik grovt umoralsk karakter.”

I 2016 stemte 81 prosent av hvite velgere som kaller seg evangelisk kristne på Trump. Visepresident Mike Pence er en av dem. Trumps støtte til Israel, utnevnelse av konservative dommere og støtte til andre viktige hjertesaker har den kristne høyresiden til å omfavne presidenten.

Trump vet at han trenger deres støtte for å vinne valget i 2020. De evangelisk kristne utgjør om lag en fjerdedel av befolkningen. Deres stemmer kan få avgjørende betydning i viktige vippestater. 65 prosent i USA kaller seg kristne, men dette er ingen ensartet politisk gruppe. I andre kirkesamfunn, og særlig blant liberale kristne, er støtten til Trump langt lavere.

Sjefredaktør Galli skriver at fakta i riksrettssaken mot Trump ikke kan bestrides: -USAs president forsøkte å bruke sin politiske makt for å presse en utenlandsk leder til å trakassere og diskreditere en av presidentens politiske motstandere. Han mener dette ikke bare er et brudd på Grunnloven. Viktigere er det at dette er dypt umoralsk.

Det var den verdenskjente evangelisten Billy Graham som startet Christianity Today. Mark Galli, en tidligere pastor og forfatter av en rekke bøker, varslet tidligere i høst at han går av som sjefredaktør i januar. Grahams sønn, Franklin, står Trump nær og mener hans far ville vært flau over lederartikkelen. Han mener magasinet i dag representerer et liberalt element i den evangeliske bevegelse.

80 000 abonnerer på papirutgaven av Christianity Today. Torsdag kveld krasjet nettsiden med den omstridte lederen på grunn av stor trafikk. Den politiske effekten er vanskeligere å måle. Men nå tør noen stå frem med avvikende meninger i menigheten, selv om de vet hva det innebærer. Trumps tvitring sier alt.

Publisert: 20.12.19 kl. 16:31

Mer om

Flere artikler