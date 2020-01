Foto: Gøran Bohlin

Tryggere trafikk

«Tenk om nå også norske mødre ville bli like flinke som deres medsøstre i andre land til å hindre at veiene er lekeplasser for småbarn», skrev redaktøren for Norsk Automobilforbunds tidsskrift, Motor, på lederplass for femti år siden. Året før hadde norsk motortrafikk satt en uhyggelig rekord. 101 barn var drept på norske veier. Motor-redaktørens holdning var ikke uvanlig. Å passe på barna var et privat ansvar. Norske barn ble drillet i trafikkregler gjennom sangene til Barnas Trafikkklubb, hvor de lærte «Trafikklys-vise», «Være forsiktig-vise» og «Gå på venstre side-vise», så de skulle være godt skodd for å overleve i trafikken. Likevel var tapstallene høye.

I fjor ble for første gang i moderne tid ingen barn drept i trafikken. Og det til tross for at biltrafikken er langt mer omfattende i dag enn for femti år siden. Det er ingen tilfeldig dipp, men resultatet av et målrettet arbeid med trafikksikring som gjort at dødstallene er blitt redusert år for år siden den gang. Skoleveien er blitt sikrere, lekeplassene er blitt sikrere, nærmiljøene er blitt sikrere. Og ikke minst har kravene til sikring av passasjerer i bil blitt større. Det har vært tilbakeslag på veien. Men i sum har arbeidet gjennomført nullvisjonen man bare kunne drømme om på 1970-tallet.

Men ikke alt er fryd og gammen. Det var fortsatt 110 personer over 16 år som døde i trafikken i fjor, to flere enn i 2018. Bare i desember 2019 døde det 14 mennesker, åtte flere enn året før. Tungtrafikken utgjør en vesentlig del av problemet og står for rundt en tredjedel av dødsulykkene. Det er også verdt å merke seg at drøyt 70 prosent av de drepte er menn.

Det er ingen grunn til at ikke den samme nullvisjonen skal gjelde for den vosne som for den yngre delen av befolkningen. Fortsatt sikring og oppgradering av veinettet er derfor et viktig arbeid. Men i motsetning til barn er voksne i mye større grad ansvarlig for egne handlinger og i alt for mange tilfeller er det dårlig vurderingsevne og manglende sikkerhetsrutiner som ligger til grunn for ulykkene. Kanskje hadde man hatt noe å lære av 1970-tallets enkle trafikksikkerhets-sanger.

