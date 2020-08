Leder

Den store styrkeprøven

«Jeg har ikke vært noe bra forbilde etter at jeg la opp», vedgikk Petter Northug. Det har han helt rett i. Men han kan reise seg igjen.

Den ydmykende pressekonferansen fredag var stort sett en sørgelig seanse. Norges største idrettsstjerne i moderne tid innrømmet at han er narkoman. At han har et alvorlig rusproblem, og tidvis hadde inntatt alkohol og kokain daglig. Han erkjente omgang med et miljø han ikke burde vært i, og klarte ikke gjøre troverdig rede for et betydelig kontantbeløp som politiet fant i bilen hans.

Kontrasten til idrettens motto om en sunn sjel i et sunt legeme kunne ikke vært større.

Petter Northug er ikke den første sportskjendis som roter til livet på denne måten. Han blir heller ikke den siste. Både innen tennis, golf, fotball, sykling og skihopp har noen av grenenes ypperste profiler innrømmet ukontrollert bruk av ulovlige rusmidler, især kokain. Uten at det hverken unnskylder eller forklarer medaljegrossistens dype fall.

Ingen kan frata Petter Northug hans sportslige meritter. Som langrennssportens supernova har han levert både i skisporet, i målområdet og foran TV-kameraene. Med glimt i øyet, ikke så rente lite fandenivoldskhet og enorme mengder selvdisiplin har han iscenesatt seg selv som den overlegne skikongen vi nordmenn har elsket fra første barneskirenn.

Kontroversiell også, for all del. Men Petter Northug har i mange henseende vært tidenes gullgutt, og et stort, stort forbilde for så mange. Ikke minst underskogen av skiløpere, av barn og unge som selv har ønsket å bli som bondesønnen fra Mosvik. Et helt unikt og målbevisst talent, som har vist at «alle» kan bli mester – bare viljen er til stede. Selvbildet som forbilde er hans eget.

I går ble skihelten konfrontert med en helt annen virkelighet: 13-åringer som pakker ned Northug-brillene de har spart til, eller fått i gave. Idolet som har skuffet alle. Inklusive Petter Northug selv. Det er noe annet å sitte på podiet med dårlig skjult glede over å ha gått fra et kobbel svensker, og å sitte der med dårlig skjult skam og følelsen av å ha sviktet.

Den kanossagang som OL-vinneren fra Vancouver begynte med pressekonferansen fredag vil bli det mest krevende løp i skikongens historie. Det krever styrke å innrømme at han har mistet kontrollen over egen rusbruk. Det står Petter Northug til ære når han vedgår at dette makter han ikke å hamle opp med alene.

Han er stor nok til å be om hjelp. Og hvis han i fortsettelsen er stor nok til å ta imot denne hjelpen, og evner å vise både overfor seg selv og omgivelsene at han også har vilje til å gjøre noe med sitt eget misbruk, da kan Petter Northug bli en å se opp til igjen.

Mange sliter med rus, og de fleste ønsker å komme ut av det. Petter Northugs offentlige erkjennelse av rusproblemer kan være en vekker for andre som fortsatt sitter fast i eget selvbedrag.

