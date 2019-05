Foto: Roar Hagen

Flere bør la seg inspirere av Lan

Skal Miljøpartiet slå politisk mynt på klima, bør de la seg inspirere av Oslos grønne klut, Lan Marie Berg.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Det kunne helt sikkert svingt mer rundt Miljøpartiet De Grønne om dagen. Rett nok har de hatt en stigende kurve på de nasjonale målingene, men med det økende klimaengasjementet er det nesten rart at de ikke er mer dominerende.

Unntaket er Oslo. Der har partiet gode målinger, og kan passere ti-tallet ved høstens valg. Nå er Oslo som skapt for Miljøpartiet. Byen kryr av unge velgere med høy utdanning. Kollektivtrafikken er for det meste god, og de unge ønsker seg ikke førerkort i 18-årsgave.

– Vi er et byparti, og er stolt av det, sa Une Bastholm på partiets pressekonferanse før helgas landsmøte. Det har hun grunn til å være. På oppdrag fra Aftenposten har Norstat funnet ut at det er stor forskjell i hvilke saker oslofolk og folk på bygda er opptatt av.

I klimasaken er forskjellen markant. Der kun ni prosent på bygda svarer at miljø er viktigst, er tilsvarende tall for Oslo 33 prosent. Når så mange tross alt bor i storbyer, er det også mange velgere å hente.

Det er Miljøpartiets problem i rikspolitikken. Med en borgerlig flertallsregjering blir de mindre relevante. Partiet fremstår litt snilt, og har ikke helt klart å ta ut potensialet i det økende klimaengasjementet. Klimastreik, insektsdød, vindmøller, bompengeopprør. Det er mye å ta av. For når «hele» landet protesterer mot bompenger, er det garantert mange som digger bompenger. Det er lett å glemme når alle plutselig kappes om å lytte til motstanderne.

I vårt naboland er danskene i ferd med å gå til valgurnene. 5. juni er det folketingsvalg. Til helga er det valg til EU-parlamentet. Til alles store overraskelse har klima kommet inn fra sidelinja som den store saken. Det er helt nytt. Klima har lenge blitt rangert et stykke lengre ned på lista over viktige saker for velgerne. Klima har til og med feid innvandring av banen som viktigste sak i EU-valget. Halvparten av danskene har klima fremst i pannebrasken når de skal stemme. Det er åpenbart deilig å være grønn i Danmark om dagen.

Usannsynlig er det ikke at klima vil bli viktigere for norske velgere. Alle sier de er opptatt av klima, men klimasaken har ikke tatt helt av her hjemme. Velgerne har iallefall ikke løpt mann av huse til de norske miljøpartiene. Selv om MDG har hatt en fin kurve i år, har de ennå ikke brutt sperregrensa ved et valg. SV har breddet seg ut og snakket mindre om miljø den siste tida. Venstre, det grønne partiet på borgerlig side, er heller ikke nedrent av velgere.

Kanskje er det litt med klima som med de tunge, viktige sakene i avisa. Alle sier at det er viktig, men lesertallene viser at de ikke nødvendigvis gidder å lese dem. Klima har for mange vært litt teknisk og vanskelig å forholde seg til. Rullegardina går ned når det blir mye snakk om CO2-ekvivalenter og kvotesystem. Da er det lettere når sakene blir enkle og konkrete.

Miljøbevegelsen har mye å takke en viss hval for, og da tenker jeg ikke på sjarmøren Hvaldimir. Gåsenebbhvalen som ble funnet med magen full av plast, ble en øyeåpner for mange. Sånn sett kan man si at den døde for en god sak. Der mange lo seg skakk av poseavgifta for fem år siden, er kampen mot plast blitt noe som opptar nesten alle. Folk rydder strender, går med bærenett i økologisk bomull og det er en merkbar vilje til å redusere forbruk av plast.

Slikt så man før bare hos unge miljøvernere og overvintrede hippier. Vi har i mange år visst at det ikke er særlig klimavennlig å fly, men først nå virker det som flere tenker seg om en ekstra gang før de tar vingene fatt. På Miljøpartiets landsmøte vil ordet «flyskam» bli hyppig brukt som et honnørord. Det er kanskje ikke helt tilfeldig at de har lagt sitt landsmøte til den nedlagte flyplassen Fornebu.

