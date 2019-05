REVIDERER BUDSJETTET: Finansminister Siv Jensen fortalte hvor godt det går i Norge. Og at hun vil bruke 238 milliarder kroner av oljefondet. Foto: HELGE MIKALSEN

Leder

For mange unnskyldninger, Siv

Finansministeren bruker enda mer penger og skylder på elbilene og klimakvotene.

Nå nettopp







Hele Norge protesterer for tiden, enten det er bompenger, vindmøller eller fødeavdelinger folk er engasjert i. Og det er klart det er vanskelig å sitte i en litt forsoffen regjering og høre på partnerne i tvangsekteskapet syte og bære seg over at medgiften ble for lav. I år er partiet mer kjent som et fordyrende mellomledd, KrF, også med i ektepakten.

Nå som finansminister Siv Jensen har lagt frem sitt ellevte budsjett, om man regner med alle de reviderte, må man kunne si at hun har vært gjennom det meste.

les også Budsjettet: Ungt opprør mot egen regjering

Jensen kom inn da det var full fart i norsk økonomi, høy arbeidsinnvandring og ekstremt høye oljepriser. Så ble det krig i Ukraina, vi fikk svært lave oljepriser og stigende arbeidsledighet. Siden har vi sett normalisering, lavere arbeidsinnvandring, omstilling, sakte oppgang og stigende sysselsetting.

Svaret til Jensen har vært å øke oljepengebruken, uansett hva slags tilstand landet befinner seg i. Det finnes ikke lenger noe som heter motkonjunkturpolitikk fra den kanten. Men poenget er egentlig at vi skal bruke penger i dårlige tider, og spare når det går godt.

les også Budsjettlekkasje: 20 millioner til å sikre kirker

Nå for tiden er det høy sigarføring og partyfaktor, uansett vær og føreforhold.

Også når det går svært bra i Norge. Når oljepengebruken stiger i år, unnskylder Jensen seg med at den ble lavere enn planlagt i fjor. Ser man dette over to år, jevner det hele seg ut, er den nye, kreative forklaringen. Attpåtil forsvarer hun seg med at hun har lært dette bokføringstrikset av de rødgrønne. Hun må ha fått seg en ny læremester.

Det er bra at regjeringen brukte mindre enn planlagt i fjor. Men når Jensen står og skryter av hvor godt det går i Norge, hva er da egentlig grunnen til at hun vi bruker opp igjen alt i år?

les også Regjeringen med gladmelding til idrettslag verdt 19 millioner kroner

Jo, elbilsalget har gått så mye bedre enn regjeringen trodde, at det mangler tre milliarder kroner i skatteinntekter, forklarer Jensen. Og klimakvoteinntektene, som dukket opp som et lykketreff for regjeringen i fjor, de kommer ikke like raskt likevel, og derfor mangler det 2,5 milliarder der også.

Jensen brukte klimakvoteinntektene til å fremstå som ansvarlig på oljepengebruken i fjor. I år bruker hun dem som en unnskyldning for å plusse på flere oljemilliarder. I tillegg bruker hun en milliard ekstra på annet, bare fordi hun vil.

Men det finnes også en annen lærdom Jensen kan få fra sin nye læremester. De rødgrønne kuttet faktisk i oljepengebruken etter høyt forbruk i dårlige år. Det har Siv Jensen aldri gjort.

Publisert: 14.05.19 kl. 12:53