VITNET I ÅPEN RETT: PSTs seksjonssjef Hanne Blomberg. Foto: Harald Henden

Leder

Vi trenger de hemmelige tjenestene

Nordmenn må samarbeide med de hemmelige tjenestene. Til gjengjeld må de opptre profesjonelt.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold erkjenner overfor NTB at det har gått på tilliten løs for de hemmelige tjenestene i det siste.

Selv om staten ikke har innrømmet noe i Frode Berg-saken, tror ingen han har fått over fire millioner kroner i erstatning fordi han skled på isen.

Også i søksmålet Ølen Betong har anlagt mot staten, har tjenestene fått kjørt seg. Både saksøker og flere av vitnene har kritisert amatørmessige tilnærmelser fra de hemmelige tjenestene mot nordmenn bosatt i grenseområdene.

Sjøvold mener det er viktig at PST får komme med sin versjon i Ølen-saken. Og PSTs sjef for kontraetterretning Hanne Blomberg vitnet i retten torsdag.

Hun sa at utenlandske tjenester ønsker å tegne et bilde av større kontroll enn de egentlig har. Og at russerne har interesse av å gjøre det ubehagelig å være uvenn med Russland.

– Vi kan oppleve det som et relativt stort paradoks at vi i et demokratisk land har egne borgere som ikke vil snakke med det sivile politiet nettopp fordi de opplever truende aktivitet fra et annet lands E-tjeneste, sa Blomberg.

På spørsmål fra regjeringsadvokaten om det oppleves som den fremmede tjenesten har oppnådd det den har ønsket svarte hun: - Det vil jeg i aller høyeste grad si, ja.

Så er spørsmålet hvordan dette paradokset har oppstått? Det er vanskelig å se at de norske hemmelige tjenestene helt uforvarende har blitt utsatt for kritikk.

Men Blomberg helt rett i at de ikke kan gjøre jobben sin om vanlige nordmenn ikke vil snakke med dem. Vi skal slett ikke kjøpe en russisk ønskefortelling om at vi skal unngå kontakt med politi og etterretning.

Tvert om kan det være en borgerplikt. Etterretning er en nødvendig aktivitet i en verden med konflikter. God etterretning kan øke forståelse og stabilitet.

For PST og E-tjenesten er det selvsagt rått parti å konkurrere med autoritære stater som Russland. I vårt naboland ville ikke Ølen Betong kommet langt med et søksmål mot FSB. Men det er den russiske etterretningstjenesten som mer enn noen andre ser ut til å ha kritikkverdig i denne saken.

Men Norge er et demokrati, til forskjell fra Russland. I vårt land ligger de hemmelige tjenestenes legitimitet ikke i maktdemonstrasjoner, men nettopp i det at de tåler å få offentlighetens lys på seg.

Publisert: 07.02.20 kl. 08:14

