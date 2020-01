ANKLAGERNE: Adam Schiff, som leder gruppen av representanter som fører sak mot Trump, snakker med media i en pause i riksretten. Foto: Thomas Nilsson / VG

Kommentar

Frontalangrep og Twitter-storm

WASHINGTON (VG) De som anklager Donald Trump har tre dagers fritt spillerom til å utføre frontalangrep mot presidenten. Trump svarer med en Twitter-storm.

Nå nettopp

I går satte Trump personlig rekord på Twitter, i form av egne og retvitrede meldinger. På ettermiddagen passerte han sin egen toppnotering fra desember med 123 meldinger på en dag. Bare i løpet av en time la han ut 44 meldinger.

Trump snakker til sin egen kjerne av tilhengere. Men på den store scene, live på TV, er det demokratenes tur til uforstyrret å avdekke det de mener er presidentens grove maktmisbruk.

Representant Adam Schiff ble utpekt til å lede teamet som fungerer som påtalemyndighet i riksrettssaken. Han står høyt på listen over Trumps favorittmål for spott og spe.

På en pressekonferanse før han forlot Davos kalte Trump Schiff for en svindler og en korrupt politiker. Det vekker ikke lenger oppsikt at presidenten offentlig omtaler en politisk motstander på denne måten. Det er blitt vanlig. Med skjellsord svarer presidenten alle som anklager ham.

Schiff bruker de retoriske grep han lærte da han var statsadvokat i California. Og i en politisk prosess, som riksrett er, kommer nesten 20 års erfaring i Kongressen godt med. I to en halv time talte Schiff, uten avbrudd, om årsakene til at det er reist riksrettssak mot Trump. Hans kolleger fra Representanthuset fulgte opp med detaljer for å underbygge demokratenes sak.

Schiff siterte flere ganger Alexander Hamilton (1755-1804), en av grunnlovsfedrene, som advarte mot ledere som setter seg selv foran nasjonens interesser. Det var åpenbart myntet på Trump.

En strategi for demokratene er å bruke Trump for å sverte Trump. I Senatet ble det blant annet vist videoklipp av kandidat Trump i 2016 da han offentlig oppfordrer Russland til å hacke Hillary Clintons e-post og av president Trump som i 2019 offentlig oppfordrer Ukraina og Kina til å etterforske tidligere visepresident Joe Biden, som forsøker å bli demokratenes presidentkandidat i år.

Schiff mente at Trump har misbrukt sin makt for å søke utenlandsk hjelp i den hensikt å forbedre sine egne muligheter til å bli gjenvalgt, «med andre ord, for å jukse».

I ytterligere to dager skal demokratene prosedere sin sak. Deretter har Trumps forsvarsteam tre dager til å svare på tiltale. Trump er tilbake etter sin snarvisitt i Davos. Hans speed-tvitring siste døgn tyder på at hans fulle fokus er rettet mot det utspiller seg på Capitol Hill. Han sier at han gjerne ville ha sittet på første rad «for å stirre inn i de korrupte ansiktene». Det synes ikke hans advokater er en god idé.

Om to, tre eller fire uker vil riksrettssaken etter alt å dømme ende i full frifinnelse av Trump. Men det som er fremlagt i Senatet i disse dagene vil bli brukt i årets valgkamp, både av Trump og hans demokratiske utfordrere. Det har allerede begynt. Demokratene snakket mye og ofte om det forestående presidentvalget, og om faren for utenlandsk innblanding. Begge parter har for lengst rettet blikket mot valget i november.

Publisert: 23.01.20 kl. 02:47

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser