VIDEOMØTER: – Til alle dere lærere med 25 elever samtidig på små TV-skjermer, fastleger med elektronisk konsultasjon med rede pasienter eller forelesere på universitetene: jeg føler med dere, skriver Berit Boman. Foto: Gisle Oddstad

Hjelp, jeg må på TV!

Er du av de som synes det er vanskelig å lede et møte når du får null reaksjoner fra kollegene dine på Teams eller Meet? Eller hva når ansatte eller lederen din slår av skjermbildet og muter? Er de totalt uinteressert – eller sa du noe dumt? Det du egentlig går gjennom er tidenes raskeste programleder-opplæring. Du er på TV.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

BERIT BOMAN, kommunikasjonstrener og rådgiver for Ergo;ego og programledercoach

En programleder snakker ofte til et kamera, et dødt objekt som ikke gir noen reaksjoner på det du sier og gjør. Programledere må ofte gjøre øvelser for å skape riktig energi og stemning til en reportasje eller et intervju når man ikke får reaksjoner. Ofte blir intervjuobjekter nervøse og stille, og det er programlederens jobb å lirke og dra i gang den gode samtalen.

På mange måter kan du sammenligne jobben som møteleder på nett med en programlederjobb.

Så hvordan lage gode videomøter, der man oppnår diskusjoner som blir berikende og der kloke beslutninger skal tas?

Det finnes mange gode råd og erfaringer det er verdt å ta med seg, men først et lite tilbakeblikk for å forstå konteksten vi opererer i.

Småprat er en viktig del av alle beslutningsprosesser. Det er limet som gjør at vi forstår hverandre. Reaksjoner og mimikk er en del av grunnlaget for en endelig beslutning. Før møttes vi ved kaffemaskinen, eller startet møter med morsomheter eller kommentarer. I løpet av et fysisk møte, kunne mange ting skje som bidro til at man følte sterkt på trygghet og fellesskap.

Hva når dette er borte?

Berit Boman. Foto: PRIVAT

Fra én dag til en annen ble verdenen vår forandret, og samlingspunktet er erstattet med en videokonferanse.

Der skal alt skje. Gjerne samtidig. Sjefen trenger å informere sine ansatte, kreative ideer skal blomstre og alle skal få sagt sitt. Det er mye på en gang. Kanskje for mye.

Videokonferanser har absolutt sine gode sider. Møtene kan bli mer effektive. Sjefen prater, andre muter og alle er enige raskt. Og det blir lite småprat og kaffehenting underveis. Men det har også sine krevende sider.

Nå forteller forskerne om «Zoom fatigue.» Folk blir mye mer slitne av slike møter enn vanlige rundt et møtebord. Hvorfor?

Plutselig skal alle faggrupper inn i samme digitale møterom og Kong Salomon og Jørgen hattemaker skal få hver sin rubrikk. Noen har masse erfaring med slike konferanser. Andre har aldri prøvd det. Og alle skal inn og forstå mediet, hjemme, i sin egen private sfære.

For de som ikke er så vant til å være på TV, er selvbevisstheten som slår inn når en må se seg selv, krevende. For enkelte er til og med det å ta ordet i et slikt møte en nesten uoverkommelig hindring. Folk forteller at de gruer seg til stillheten som oppstår etter at du har sagt noe til de tause ansiktene eller den svarte skjermen.

Så var det møtekulturen. Vi snakker lett i munnen på hverandre, eller ingen snakker. All naturlig pausering blir borte og med det, det mellommenneskelige. Humoren, varmen og de morsomme små kommentarene uteblir. Small talken som skulle tas fra kaffemaskinen og inn i møterommet uteble og vi går rett på sak. Det gjør at budskapet kan bli galt oppfattet.

Vi kan også bli lurt til å tro at vi sitter i samme rom mens det faktisk er mange ledd og filtre i kommunikasjonskjeden før det du sier treffer de andre i møterommet. Og mellom der blir mye energi og kraft borte. Det hadde vært mer naturlig å tenke at du ser inn i et kamera som treffer en vegg og veggen sender bilde og lyd videre. Så mye skjer fra du sier noe til det når mottakerne.

Noen tror, siden vi er så nærme hverandre med kameraet, at det da blir viktig å holde igjen. Gjerne være litt mindre entusiastiske enn vi vanligvis ville vært. Mange blir strengere enn det som er meningen, andre virker mer tilbakeholdne og uinteresserte enn de ønsker.

All forskning viser at ordene du bruker har særs liten effekt hvis ikke kroppsspråket og stemmebruken underbygger budskapet ditt. Du kan faktisk oppnå helt motsatt effekt hvis du ønsker å trygge noen men samtidig viser tegn på at du er ukomfortabel eller til og med litt redd.

Og så må vi ikke glemme hvor mye energi som faktisk frigis i et rom der folk fysisk møtes. Alt dette er borte på nett og gjør oss slitne fort. Du får ingenting gratis.

Det er behov for å kommunisere tydelig. Uten rom for nøling eller tolkning. Man må kunne stille gode og åpne spørsmål for å få de rette svarene.

I forkant bør man ha en sparringspartner eller møtementor som hjelper deg med å klarne hodet, og for å ha en god plan for alle møtepunktene du har med dine medarbeidere. Noen har også forstått hvor viktig det er å lære hvordan folk som er nervøse fungerer og agerer.

Det er selvsagt noen ulike behov om du skal lede en gruppe elever i 5. klasse eller holde styremøte med dresskledde. Men mye er overraskende likt.

Effektiv ledelse teller like mye for begge av de to ovennevnte gruppene. Det er viktig å finne ut hva som skal sies og legge opp til korte og tydelige møter. Lag gjerne mindre forum raskere for ulike behov. Kreative samlinger bør ikke være med mange til stede. Jo flere, dess mindre rom for lek. Del heller opp i grupper for så å samle dere igjen for oppsummering.

Før møtet bør du gjøre det klart for deg selv hva du som møteleder virkelig vil ha ut av det. Still deg selv spørsmålet: hvorfor har vi dette møtet?

Skriv ned maks tre emner du skal ha fram. Folk får sjelden med seg særlig mer.

Vit hvem du snakker til. Det er stor forskjell på et møte med 50 og et møte med fem. Tilpass alt til dette og la møtet stå i stil med budskapet.

Tenk ut en hyggelig åpning som setter en trygg stemning for resten av møtet. La det gjerne være noe som får alle med hvis dere er få nok.

Gjør research for å vite hvem som brenner inne med noe eller har informasjon som kan gi møtet ekstra kraft og retning.

Og ha en avslutning klar.

Å ta ledelsen er om mulig enda viktigere. Tenk at det du sier er bra selv om du ikke får umiddelbar respons av de andre. Noen glemmer at de er på og kan sees. Andre har kanskje en dårligere linje som gjør at responsen uteblir fullstendig. Bestem deg for budskapet. Stol på hvor du vil og hvorfor du sier det og legg litt trøkk i det. Minn deg selv på at TV-mediet sluker en del av entusiasmen din underveis i kommunikasjonsprosessen.

Det går ofte bedre enn du tror. Heldigvis får møtedeltakerne både med seg det du sier og bifaller, uten at det merkes. Be heller om respons på mail i etterkant eller i andre fora der det er lettere å få det. Noen velger å ha en chat gående samtidig der de spør om tilbakemeldinger eller om noen lurer på noe underveis. Det er en fin løsning for mange og åpner for aktiv lytting.

Og du, se rett inn i det grønne lyset på maskinen din innimellom. Da ser de andre at du ser dem og ikke bare på deg selv.

Ta pauser underveis hvis møtene varer lenger enn 30 minutter eller legg inn en aktivitet som passer hvis det er mulig, for å få med alle.

Enten du vil eller ikke, snakker kroppen din et tydelig språk. Hvis du finner deg selv lent over maskinen med et innøvd avslappet ansiktsuttrykk: ikke bli overrasket om folk synes du høres monoton ut og er lite inspirerende. Sitt med ryggen rett, smil og vis med ansikt og kropp hva du prøver å si. Tørr å dra på litt mer enn du pleier.

Tenk over hva du vil ha fram og bruk kroppsspråket til å få fram budskapet.

Er du en av de endeløse radene med passive lyttere som holder seg mutet gjennom hele møtet og heller ikke gir noe tilbake? Kanskje du til og med i hemmelighet sjekker ut e-postene dine, eller Facebook mens møtet foregår?

Gi hverandre muligheten til å være gode og samtidig få møtene effektive.

Den som fører ordet trenger at du er aktiv, imøtekommende, hører ordentlig etter og tar på deg en litt mer positiv rolle enn den du kanskje hadde rett før du gikk inn i det virtuelle møterommet. Ansiktet ditt røper mye selv om du ikke sier noe. Nikk selv om du er mutet. Vær den første til å svare når foredragsholderen ber om tilbakemelding. Gi energi inn. Det gjør godt for både deg og de andre. Og ha på bilde hvis det er mulig. Svarte skjermer er krevende å snakke inn i.

Og helt til slutt: Ikke spis under møtet. Særlig ikke hvis du har mikrofonen på.

Lykke til i den nye videohverdagen! Den er nok kommet for å bli.

Publisert: 07.05.20 kl. 09:03

