Kina-frykten

Stortingsrepresentant og nestleder i utenrikskomiteen, Michael Tetzschner (H), utfordrer sitt eget parti og Solberg-regjeringens Kina-politikk med å foreslå at Norge skal bli frihavn for demokratiforkjempere fra Hongkong. Dessverre blir Tetzschners forslag skutt ned internt i Høyre.

Det er lett å si at han med dette slår inn «åpne dører», slik Aftenposten skriver på lederplass, fordi forfulgte opposisjonelle fra Hongkong allerede vil kunne søke asyl i Norge. Og hva med politisk forfulgte i andre totalitære stater?

Innsigelsene er relevante i en tid hvor autoritære regimer strammer grepet om alt fra opposisjonelle politikere og menneskerettighetsaktivister til uavhengige institusjoner som høyesterett og frie medier. Dette skjer sågar på vårt eget kontinent.

Vi mener likevel Tetzschners partifeller og særlig Erna Solberg skal lytte til sin erfarne kollega. Fordi det vil gi to betydningsfulle signaler: Det ene er at forslaget kan bidra til å rette opp Høyres til dels pinlige unnfallenhet overfor Beijing. Men langt viktigere at opposisjonelle til det kinesiske diktaturet ser at vesten står opp for dem, for demokratiske verdier og mot det totalitære regimet.

Kinas streben mot verdenshegemoni kan ikke underslås. Heller ikke Beijings veivalg for å komme dit. Det handler om undertrykkelse – politisk, økonomisk, menneskelig – med trussel som metode. Det er svaret når vesten uttrykker bekymring for de kinesiske makthavernes fremferd. Ikke diplomati. Ikke dialog. Ikke forsøk på å forklare. Men trusler om maktbruk.

Kinas nye «sikkerhetslov» i Hongkong, som i praksis avskaffer den tidligere kronkoloniens politiske frihet, viser med tydelighet hva kommunistregimet er villig til å gjøre. Demokratisk inngåtte avtaler vedrører dem ikke. Land som har ønsket åpen undersøkelse av pandemiens opprinnelse i Kina møtes med sanksjoner. Og nåde den som motsetter seg å kjøpe kinesiske statssubsidierte og statskontrollerte produkter. Det skal britene få merke nå som statsminister Boris Johnson igjen har skiftet mening og likevel er enig med Theresa Mays risikovurdering om at Kina ikke bør få bygge øyrikets nye 5G-nett.

Kina oppfører seg som den venneløse bøllen i skolegården, som bruker frykt for å dominere. Men alle vet, også bøllen, at det funker bare så lenge den enkelte lar seg herse med. I det øyeblikk flere står sammen blir truslene tynnere. Når mange nok ikke bryr seg, opphører frykten. Å miste ansikt er det verste som kan skje en mobber.

Dessverre er ikke Norge med i EU, og dessverre vil britene straks få kjenne på det samme når den kinesiske dragen begynner å pruste. Europa, vestens demokratier og våre allierte samarbeidsinstitusjoner må derfor søke sammen for å gi Beijing klar melding om at spilleregler er til for å følges. Herunder respekt for menneskerettigheter og internasjonale avtaler.

Det kan bli trangt i den kinesiske fryseboksen en tid fremover, men selv kommunistdiktaturet vil forstå at det ikke er mulig å putte alle der. Forhåpentlig kan slike utsikter gjøre det mer aktuelt for kinesiske myndigheter å forhandle fremfor å true og manipulere.

Publisert: 17.07.20 kl. 15:35

