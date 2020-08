VG-Peil-Logo «Jeg føler meg skyldig for å glede meg» Av Emma Teigland, sykepleierstudent Publisert 14. august, kl. 10:07 Sveip opp og les hva Emma Teigland mener om fadderuke-kaoset. Av Emma Teigland, sykepleierstudent Publisert 14. august, kl. 10:07

Nei, ikke alle studenter gir blanke i restriksjonene

Foto: Frode Hansen

Jeg føler meg skyldig for å glede meg, skriver Emma Teigland. Hun mener inntrykket folk får av studenter blir for snevert.

Emma Teigland, sykepleierstudent

På mandag startet jeg på sykepleie på Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo. I likhet med mange av mine medstudenter hadde jeg gledet meg veldig til fadderuka. Ikke bare er fadderuka en periode hvor man blir kjent med skolen og lærerne, men man møter også de man skal studere med de neste årene. Fadderuken vår startet som planlagt, men etter pressekonferansen fra byrådsleder Raymond Johansen på tirsdag endret ting seg. I samråd med skolen bestemte fadderstyret seg for å endre på programmet. Vi gikk fra å være i en større gruppe til å sitte i grupper på fem stykker, hvor det var nulltoleranse for alkohol. Jeg ble utrolig skuffet. Jeg og mine medelever hadde gledet oss til en uke med fest og nye vennskap. Samtidig forstår vi hvorfor vi må følge restriksjonene. Jeg er stolt av å gå på en skole som tar ansvar, men synes det er mangel på tillit til oss studenter. Vi gir ikke alle blanke i restriksjonene.

I år startet det over 100 000 studenter på skoler spredt utover i Norge. Studenter er ikke en homogen gruppe, det er mange forskjellige grupper som utgjør Norges studenter. Derfor blir det feil av media og myndighetene å dra alle studenter under en kam. Media må vise et nyansert bilde, ikke bare kriseperspektivet av pandemien! På lik linje med russen tidligere i sommer, ofrer de fleste av oss mye. Jeg er positivt overrasket over hvor flinke fadderbarna har vært i år. Parken prydes med unge, og de fleste av oss greier å holde meteren.



Jeg er skuffet over media og hvilke bilde som vises av studentene. Nyhetsbildet prydes med overskrifter om smittede studenter og tankeløse festdeltagere Det skaper et feilaktig bilde, da de fleste av oss både holder en meter avstand og aktivt bruker håndsprit og håndvask der det er mulig. Jeg føler meg skyldig for å glede meg til studiet. Mange av oss har jobbet hardt de siste årene for å komme oss inn på studie. I år var det rekordmange som søkte, og de av oss som kom igjennom nåløye skal føle oss fornøyde, og ikke føle på skam. Vi trenger positive nyheter og overskrifter som: «Ingen smittet på Lovisenberg Diakonale Høgskole under årets fadderuke!». Jeg vil føle meg stolt og glad for at jeg tar ansvar, holder avstand og følger restriksjonene. Jeg håper at media og myndighetene roser de av oss som har tatt coronapandemien på alvor.



Jeg er spent på hvordan de neste månedene blir, og jeg håper at regjeringen prioriterer tiltak som kommer studenter og unge til nytte. Jeg håper regjeringen roser alle vi som er flinke, og at vi sammen kan spre mer positivitet. Sannheten er at de fleste gjør en grundig jobb, og det skal vi være stolte av. Jeg håper at regjeringen lytter, og tar til seg innspill fra studentorganisasjoner, slik at vi får den beste utdanningen. Så vi kan hjelpe Norge i fremtiden, uavhengig om vi står i en pandemi eller ikke.

(Emma Teigland har tidligere skrevt innlegg i VG, da hun er medlem av Oslo unge Venstre. Dette skriver hun i rollen som ny student i Oslo).