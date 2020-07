Leder

Avgiftskutt og folkehelse

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

«Grensehandelens sanne ansikt», var Virke-direktør Harald J. Andersens kommentar til Dagens Næringsliv da Statistisk Sentralbyrå denne uke fremla juni-tallene for nordmenns pengebruk i norske butikker. En betydelig årsak til veksten på historiske 5,7 prosent er den coronastengte svenskegrensen.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Brutt ned geografisk er tendensen så tydelig at den ikke kan bortforklares. Grensekommunene i Viken topper listen på Vinmonopolets salgsstatistikk for første halvår i år. Det er i de samme områdene økningen i dagligvarekonsumet er tydeligst.

Verdiveksten i det norske dagligvaremarkedet fram til juli var på hele 12 milliarder kroner, ifølge en rapport fra Nielsen Norway. Foruten den påfallende omsetningsøkningen har det i perioden kommet til 3000 nye norske arbeidsplasser bare i denne virksomheten, fremholder Harald J. Andersen overfor DN.

les også VG mener: Bekymringsfull grensehandel

Vi er enig med Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, at dette er konkrete erfaringer som bør gjenspeiles allerede i neste års statsbudsjett. Arbeidet med å redusere visse typer avgifter på såkalte lokkevarer, så som sukkerholdig drikke, snus, noen matprodukter og til en viss grad alkohol, må begynne nå.

Folkehelse er et godt argument for høye avgifter, men vi mener likevel at en harmonisering i retning svensk nivå er fullt forsvarlig.

Pandemien har vist at nordmenns handlemønster endrer seg. På nærbutikken kjøper folk det de trenger der og da, fremfor å hamstre store volumer. Den som innehar kilovis med smågodt, brett med brus og et forråd av snus, øl og vin i skap og kjellere vil nødvendigvis ha en større tilgjengelighet av den slags i eget hjem. I folkehelseøyemed bør det være et tankekors.

les også Nordmenn drikker ikke mer alkohol under coronautbruddet

Det er ingen ting som tyder på at nordmenn drikker mer alkohol, selv om Vinmonopolets omsetning har gått i været dette halvåret. Økningen på polet tilsvarer om lag det vi ville kjøpt i Sverige, i utlandet på reise, samt taxfree-kvoten hjem. Det er et annet tankekors.

For her har utviklingen over tid vært at Vinmonopolets andel av norsk konsum er blitt mindre. Den tendensen ville til slutt medført avvikling av den norske modellen, som i likhet med svenske Systembolaget drives på dispensasjon fra EUs regelverk – nettopp på grunn av helsepolitiske hensyn.

les også Egon om taxfree: - Fjern tøvet!

Det norske Vinmonopolet er verdens beste vin- og brennevintilbyder. Ja, det finnes supermarkeder, vinsjapper og bensinstasjoner i Spania, Italia og EU for øvrig hvor prisnivået er et ganske annet. Men det er også utvalget. Og kompetansen hos betjeningen. I Nord-Italia står det ikke flasker fra Sicilia i butikkhyllene. I Spania risikerer du juling hvis du spør etter noe fra Portugal. I Kautokeino og Kristiansand får du kjøpt akkurat den rosévinen du smakte i Paris, eller den pol-ansatte kan anbefale en tilsvarende fra samme distrikt. Prisen er dessuten den samme i hele landet.

Det norske Vinmonopolet er en genial konstruksjon som makter å regulere to tilsynelatende motstridende hensikter; tilgjengelighet og tilbud. Men altfor høye avgifter og tollfrikvoter kan true ordningen. Politikerne må forstå hvordan dette henger sammen, og gjøre forsvarlige kutt.

Publisert: 30.07.20 kl. 14:55

Les også

Mer om Grensehandel Vinmonopolet Systembolaget Virke Snus Alkohol avgift

Fra andre aviser