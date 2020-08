Kommentar

Her er det Nav som er hovedskurken

Av Astrid Meland

HAR GJORT FEIL SIDEN 1994: Flertallet i utvalget som har gransket trygdeskandalen, mener norske myndigheter feilaktig har nektet folk støtte helt tilbake til 1994. Foto: Ørn E. Borgen

Ofrene for trygdeskandalen får full oppreisning, mens nesten alle ansvarlige er sendt til slakt. Kun to personer som var utpekt som skurker, slipper unna.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er et knapt år siden alarmen gikk. I oktober i fjor kalte daværende arbeidsminister Anniken Hauglie inn til alvorstynget pressekonferanse for å fortelle om tidenes skandale i det offentlige Norge.

Folk som hadde fått penger fra NAV, er blitt feilaktig dømt for trygdesvindel. De er satt i fengsel, avkrevd tilbakebetaling og nektet ytelser fordi de reiste i Europa.

Ifølge EØS-regelverket var de i sin fulle rett. Men det gikk ikke norske myndigheter med på.

Det skulle de ha gjort. For vi snakker om en rekke justismord.

Dette er en sak i aller drøyeste laget.

les også Knusende rapport om NAV-skandalen: – Hovedansvaret ligger hos NAV og departementet

Siden dette ble kjent, har Norges fremste eksperter jobbet med å finne ut hvem som har skylden. Nå er granskingen her.

I det store og hele er det Nav som kommer verst ut av det. Utvalget oppsummerer at «Nav har hovedansvaret for feilpraktiseringen». De skriver om Nav at de har «mangel på varslingskultur, ansvarspulverisering og en uakseptabel mangel på proaktivitet.»

«Proaktivitet», derimot, det hadde opposisjonen på Stortinget, som i fjor krevde Hauglies hode, i alle fall på et tefat. De mente hun hadde håndtert opprydningen katastrofalt dårlig.

Men Hauglie slipper lettere unna i evalueringen. Ekspertene mener departementet hennes ikke fikk nok opplysninger fra Nav. Derfor skjønte de ikke at det kunne være snakk om straffesaker. Og departementets folk kalte Navs praksis «hårreisende» da de fikk vite om den, står det.

Hauglie gikk av i januar, etter eget ønske, ifølge henne selv. Kanskje hadde hun ikke trengt det.

les også NAV-sakene på stedet hvil: – Det verste er at det aldri blir avklart

I Nav derimot, er det nok en fordel at det har vært sjefsbytte siden sist. Sigrun Vågeng varslet tidligere i år at hun blir pensjonist. Den nye NAV-direktøren Hans Christian Holte får som nåværende arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen, noe passe stygt arvegods.

Men begge kan hevde at det kommer fra noen langt ute i slekten.

De bør nok likevel skaffe seg medarbeidere med mer kompetanse på EØS.

les også NAV-sjefen går av i august

For det er et av mange råd fra granskerne. De mener dette mangler, og skriver at om Nav hadde gjort som de skulle, kunne alvoret i saken vært avdekket mye tidligere. Internt i Nav var det ikke enighet om hva slags regler som gjaldt. De slet med koordineringen, selv om lederne satt sammen i felles ledergruppe. Da Nav skulle rette opp skandalen, laget de nye regler som også var feil.

Alt dette betyr ifølge granskingen at Nav sentralt først sommeren 2019 forsto at det var snakk om justismord. Da hadde det gått to år siden de første gang hadde fått beskjed fra Trygderetten. Internt i Nav-systemet hadde ansatte stilt spørsmål enda tidligere.

les også NAV-skandalen: SV varsler mistillitsforslag mot Anniken Hauglie (H)

En annen skurk i denne fortellingen var Norges regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. I et innlegg i VG skrev den tidligere presidenten for EFTA-domstolen, Carl Baudenbacher, at NAV-skandalen er et resultat av 20 års norsk motstand mot EØS, ESA og EFTA-domstolen. Han pekte ut Sejersted som den fremste representanten for den norske praksisen med å tøye strikken i forhold til EU.

Og norske politikere både til høyre og venstre har vært mest opptatt av å stoppe trygdeeksport til Europa.

Men i evalueringen går også Sejersted fri. Regjeringsadvokatens kontor uttalte seg ikke i saken før de ble spurt i oktober i fjor. Og da gikk rådet i favør trygdeofrene.

Ifølge Rett24 har utvalget heller ikke funnet spor etter tøying av handlingsrom i denne saken, verken i Regjeringsadvokatens arkiv eller i rettssaker.

Men denne teorien sto sterkt i Norge etter avsløringen. Særlig i media, politikk og i juristmiljø, var det en vanlig å si at Norge nærmest med vilje snek seg unna sine EØS-forpliktelser.

les også Det er mennesker vi snakker om her

Det store spørsmålet er selvsagt hvordan denne feilen kunne skje.

Granskerne avviser at det er bevisst unnasniking fra norsk side. Hovedkritikken til utvalget er rett og slett at EØS-spørsmålet ikke er blitt drøftet. Ingen så problemstillingen. Det gjelder både politikere, byråkrater, advokater og akademikere.

Utvalget har lest hemmelige regjerings-notater helt tilbake til Gro Harlem Brundtlands tid og ender på at alle regjeringer har gjort feil, helt fra EØS-regelverket ble innført.

Ingen senere regjeringer så problemet. Også Trygderetten kunne ha oppdaget dette før. Forskere og spesialister på feltet får gjennomgå. Høyesterett må tåle kritikk. Strafferetten har lagt Navs forståelse av loven til grunn, uten å ha gjort noen egen vurdering.

les også EU-ekspert etter trygdeskandalen: – Send alle politikere på obligatorisk EU- og EØS-kurs!

Og det er er en grand canyon i lakken. For slik skjedde det aller verste: Folk ble feilaktig dømt.

– Unnskyld, sa Torbørn Røe Isaken.

Det skulle bare mangle.

Til og med mannen som har ledet dette granskingsutvalget, jusprofessor Finn Arnesen, har sagt at han ikke gjorde jobben sin godt nok.

Da saken smalt i fjor, var det mange som sa dette burde vært avslørt for lengst.

Og det er sant. Men av hvem? Her i Norge var alle med på det.

Publisert: 04.08.20 kl. 14:28

Fra andre aviser