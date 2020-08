VIL KLARGJØRE: – Bakgrunnen for denne saken er rett og slett uklare skatteregler. I 2014 ble britiske regler på det aktuelle området endret, slik at beskatningen av tilbakeholdt bonus skjer på en enklere og uomtvistelig måte, skriver Nicolai Tangen i dag. Foto: Krister Sørbø

Åpenhet om skatt

VG skriver 9. august om en skattesak mellom partnerne i AKO Capital og britiske skattemyndigheter. Skattesaken handler om hvordan tilbakeholdt bonus skal beskattes i England, og har ingenting med skatteparadiser å gjøre.

NICOLAI TANGEN, påtroppende leder for Norges Bank Investment Management

Etter å ha lest artikkelen i VG ser jeg et behov for å klargjøre bakgrunnen for den pågående skattesaken.

La meg starte med begynnelsen. Etter finanskrisen ønsket myndighetene i mange land, herunder både Storbritannia og Norge, at bonussystemene skulle innrettes på en slik måte at de bidro til mer langsiktig tenkning i kapitalforvaltningsbransjen.

For å imøtekomme dette kravet, ble det laget ordninger der bonusutbetalinger ble holdt tilbake i stedet for å bli utbetalt med en gang. I AKO Capital opprettet vi derfor et britiskregistret selskap kalt KAO Corporate Ltd, hvor partnernes tilbakeholdte bonus ble spart i perioden 2012-2014. KAO er altså et britisk selskap som har betalt britisk selskapsskatt.

Kjernen i skattesaken er relativt enkel. Den handler om hvordan den tilbakeholdte bonusen skulle beskattes. Bonusen er allerede beskattet som inntekt i KAO. Spørsmålet er om den tilbakeholdte bonusen skal beskattes ytterligere når den etter noen år utbetales til partnerne.

Bakgrunnen for denne saken er rett og slett uklare skatteregler. I 2014 ble britiske regler på det aktuelle området endret, slik at beskatningen av tilbakeholdt bonus skjer på en enklere og uomtvistelig måte.

Som påtroppende leder for Norges Bank Investment Management har jeg full forståelse for at det er en forventning om åpenhet rundt saker som kan være av offentlig interesse. Det håper jeg at jeg nå har bidratt til.

