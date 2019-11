Trumps jukselapp i etterkant av riksretthøringen onsdag. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Genistrekens stresstest

Det er et gammelt amerikansk munnhell som sier at USAs politiske system «ble konstruert av genier så det kan opereres av idioter». Patenten er gjenstand for en syretest i Kongressen i disse dager. Den amerikanske Kongressen gir presidenten svært mye mer makt enn noen europeisk konge, pave, president eller statsminister, som var maktoverhodene de som grunnla USA hadde flyktet fra. Til gjengjeld skal makten kontrolleres og balanseres gjennom de andre statsmaktene, Kongressen og Høyesterett. Mener et flertall i Representantenes hus at presidenten misbruker sin makt eller går utover sine fullmakter kan han stilles for riksrett i Senatet med senatorene som jury og Høyesterettsjustitiarius som dommer og administrator.

Den nøyaktige grenseoppgangen mellom de forskjellige statsmaktene ble ikke streket opp i grunnloven, og er skapt av en rekke presedenser senere. Da Richard Nixon i 1974 ga beskjed til Kongressen om at han ikke ville etterkomme kravet om å utlevere visse dokumenter i Watergate-saken var hans skjebne i realiteten beseglet. Riksretten og dens utfall var uunngåelig. Nixon valgte å gå av heller enn å ydmykes i Senatet. Presidenten som var tatt på fersken i å bryte en rekke mindre spilleregler måtte bøye seg for det store spillets endelige regler.

Det skremmende og/eller fascinerende med Donald Trumps måte å utøve presidentmakten på, er at han nekter å bøye seg for noen spilleregler, hverken de store eller små. Det er nå godt dokumentert gjennom de pågående riksretthøringene at han har satt en ny, lavere standard for amerikansk utenrikspolitikk og maktmisbruk, ved å be en utenlandsk statsleder om å etterforske Trumps egen politiske rival. Ingen tidligere president ville ha overlevet noe slikt. Men Trumps nesten uhyggelige grep om republikanerne i Kongressen, gjør at «idiotene» som skal operere systemet svikter. Så langt.

Det er for tidlig å si om Trumps overtramp er store nok til at han bør dømmes i Riksrett. Men republikanernes manglende evne og vilje til å stille selv det minste kritiske spørsmål ved presidentens handlemåte, viser en alvorlig systemsvikt. Fortsetter det på denne måten vil balansen i det amerikanske systemet forskyves og den amerikanske presidentens makt bli utolererbart stor – kanskje for all fremtid.

