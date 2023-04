Leder

Pinlig for Stortinget

Det er på tide med en storopprydding på Stortinget.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Riksrevisjonen retter «sterk kritikk» mot praktiseringen av stortingsrepresentantenes økonomiske støtteordninger. Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier Stortinget ikke har hatt «orden i eget hus».

Konklusjonene i Riksrevisorens rapport er alvorlige. De må umiddelbart følges opp av Stortingets presidentskap og administrasjon. Dette arbeidet er allerede i gang, påskyndet av mange avsløringer i pressen de siste årene. Riksrevisjonens rapport må brukes til å utarbeide klare regler for støtteordningene, på en måte som ikke kan misforstås. Dessuten må Stortinget i langt større grad enn tidligere sørge for å kontrollere at regelverket faktisk blir fulgt.

ALVORLIG RAPPORT: Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen presenterte resultatene av undersøkelsen om stortingsrepresentantenes bruk av økonomiske ordninger.

Den enkelte stortingsrepresentant har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i ordningene og overholde reglene. Schjøtt-Pedersens kritikk er rettet mot representanter, men ikke minst Stortingets presidentskap og administrasjon. Presidentskapet har ikke hatt tilfredsstillende kontroll. Administrasjonen har forvaltet regelverk, informasjon og kontroll på svært mangelfull måte, ifølge riksrevisoren. Hvis reglene er uklare og informasjonen dårlig, er det forståelig at representanter kan ha misforstått støtteordningene. Det fritar ikke den enkelte for ansvar, men forklarer langt på vei at regelbruddene er blitt mange og omfattende.

STERK KRITIKK: Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen med sterk kritikk av regelverk og oppfølging på Stortinget.

Det var Stortingets presidentskap som ga Riksrevisjonen i oppdrag å undersøke hvordan regelverket over tid er blitt praktisert, i forhold til reiseregninger, pendlerboliger, fratredelsesytelser og etterlønn. En del av granskingen går helt tilbake til 2009.

Det var åpenbart på høy tid. Det er særlig oppsiktsvekkende at så mange har fått utbetalt for høy etterlønn, som er en støtteordning for de som går av som representanter. En av tre av som har fått etterlønn det siste tiåret har fått for mye utbetalt. Riksrevisjonens rapport peker på at «reglene har vært uklare og nærmest lagt opp til misforståelser». Det innebærer at mange etter alt å dømme har handlet i god tro.

Våre folkevalgte forvalter et stort ansvar. Politikernes ordninger og godtgjørelse må gjenspeile dette. Men ordningene må oppfattes som rimelige. Og ikke minst - de må være ryddige og oversiktelige, både for velgerne og politikerne selv.

Hvis folk ikke kan stole på at Stortinget og representantene etterlever egne regler, vil det skape mistillit til politikerne. Det må vi unngå. Vårt demokrati baserer seg på tillit til de folkevalgte og institusjonene.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post