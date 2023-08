BARNEMAT-DEBATTEN: – Grunnlaget for god helse og gode vaner legges tidlig, og nettopp derfor kan vi ikke «drite litt mer i barnas kosthold», skriver innsenderne.

Dette handler ikke om deg, Kaveh!

Avsporingen din er problematisk, du forstår fortsatt ikke problemet.

STINE P. SVARTHE, bachelor i ernæring, småbarnsmamma og eier av Bare Bra Barnemat

THEA FALCK, master i ernæring og ernæringsrådgiver i Bare Bra Barnemat

Å nevne at vi er en privat aktør er en avsporing. Vi i Bare Bra Barnemat jobber primært med kunnskapsformidling og hjelper foreldre med å bli trygg på å lage barnematen selv med råvarer som du kjøper i dagligvaren og sannsynligvis allerede har i kjøkkenskapet ditt.

Vi forholder oss til, og videreformidler råd fra myndighetene.

Problemet er at det blir for mye for ofte, spesielt for små kropper. Over halvparten av barn og unge har et inntak av sukker som er høyere enn anbefalt, i følge helsemyndighetene.

Når hele Norges befolkning oppfordres til å avfølge alle kostholdseksperter i sosiale medier er det naturlig nok mange som reagerer. Du mener det er en motsetning mellom å følge «kostholdseksperter på sosiale medier» og la barna oppleve matglede, matlaging og matopplevelser.

Vi oppfordrer daglig foreldre til å prioritere dette. Grunnlaget for god helse og gode vaner legges tidlig, og nettopp derfor kan vi ikke «drite litt mer i barnas kosthold»!

Selv om det er ubehagelig å høre om hva vi foreldre bør gi mindre av til barna våre, er dette en viktig del av opplysningsarbeidet. Å føle på et ubehag, en utilstrekkelighet eller dårlig samvittighet er helt vanlig som småbarnsforelder.

Vi klarer ikke, og vi skal heller ikke klare alt.

Legg bort dårlig samvittighet og se på kunnskap som en mulighet til å ta bedre valg i fremtiden fremfor å ha dårlig samvittighet for det som har skjedd i fortiden.

Foreldre: Vi heier på dere!