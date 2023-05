OM GUTTA: - Vi må normalisere at gutter kan ha følelser. At de kan gråte noen tårer. At de sier ifra når de har en dårlig dag, skriver Arina Aamir.

Tøffe gutter gråter også!

Vi jenter er flinkere til å lette på følelsene våre og dele hvordan vi har det. Vi er flinke til å si ifra når vi sliter og be om hjelp når vi trenger det. For guttene er ikke dette alltid like enkelt. Vi er nødt til å snakke mer om dette tabuet!

ARINA AAMIR, 14.bystyrekandidat for Oslo Høyre

Karpe sier i en av sine sanger: «Legger hjertet mitt i kaldt vann. Salmalaks. Legger hjertet mitt i iskaldt vann. Salmalaks».

Gutter i dag må nesten legge hjerte sitt i kaldt vann for å ikke kjenne på smerten og på følelsene. De må legge hjertet sitt i iskaldt vann for å klare å følge samfunnets normer. Hjertet blir fryst sammen med følelsene. For guttene de skal ikke kunne føle.

Innlegget til Selma Løvendahl Mogstad Leraand i VG denne uken vekket sterke følelser i meg.

Det fikk meg til å innse hvor viktig det er at vi snakker om utfordringer også gutter møter på.

Vi er nødt til å snakke mer om tabuet rundt gutters psykiske helse!

Vi jenter er flinke til å dele våre bekymringer og problemer. Vi er flinkere til å lette på følelsene våre og dele hvordan vi har det.

Vi er flinke til å si ifra når vi sliter og be om hjelp når vi trenger det. For guttene er ikke dette alltid like enkelt.

Det betyr ikke at gutta har noen mindre problemer. De er bare flinkere til å skjule dem.

Gutta, de sliter ikke noe mindre, de er bare flinkere til å ikke vise det. De føler ikke noe mindre, men de føler de er nødt til å undertrykke følelsene. For tøffe gutter, de gråter ikke.

Samfunnet har skapt normer som fører til at gutta må oppfattes som sterkere, mer maskuline. De må ikke vise seg svake og absolutt ikke vise følelser. De skal være tøffe, rake i ryggen og aldri ha en tåre i øyet. De skal være dominante og styre familier og selskap. Da er det ikke rom for følelser og sårbarhet.

Samfunnets normer har ikke gjort problemene til gutta noe mindre, men heller større.

På den ene siden blir de nødt til å vise seg store og tøffe og gå inn i en rolle som ikke føles riktig for alle. På den andre siden får de ikke muligheten til å dele følelsene sine med noen og må undertrykke problemene i livet sitt.

Selv når vi snakker med stolthet om likestilling i Norge, så er det i realiteten bare kvinnene som har blitt tøffere og mer «maskuline». De kvinnene som viser minst følelser og har mest bein i nesa kommer opp og frem, mens resten henger igjen bak.

For vi som samfunn har lagt opp til at følelser er sårbarhet, og sårbarhet er en svakhet. Det må endres.

Jeg ser det allerede i guttegjengen i klassen min. Når jeg sitter med dem, skal alle være tøffe, mandige og høylytte. De skal ikke prate om følelser, men heller om jenter, rus og trening.

Når jeg derimot sitter alene med en og en tør de å vise seg sårbare.

De tør å dele utfordringene de har og hvordan de egentlig føler det. Gutta har følelser de også, men det er ikke rom for deres følelser verken i vennegjengen, familien eller i samfunnet generelt.

Men følelser, det er ikke en svakhet. Sårbarhet er ærlighet, ikke en byrde – og slik ordtaket sier: «ærlighet varer lengst».

Der gutta undertrykker sine følelser og lyver om hvordan de egentlig har det, vil det til slutt komme et punkt hvor det sier stopp.

Det er et faktum at gutter er overrepresentert på selvmordsstatistikken. Vi vet at menn i mindre grad enn kvinner oppsøker helsetjenestene hvis de har helseutfordringer. Menn søker i mye mindre grad psykisk helsehjelp hjelp når de trenger det.

De må tie, holde kjeft og være stille helt til de ikke klarer mer og det til slutt eksploderer.

Det er ikke et samfunn du og jeg kan være stolt av å leve i.

For vi må normalisere at tøffe gutter gråter også. Vi må normalisere at gutter kan ha følelser. At de kan gråte noen tårer. At de sier ifra når de har en dårlig dag.

For bare fordi at gutta har et annet kjønn enn oss jenter, at de sterkere og har en dypere stemme, betyr ikke at også de føler på stresset, på problemene og på utfordringene som dukker opp i livet.

Vi som samfunn må tørre å åpne opp om utfordringene våre knyttet opp mot gutter og deres psykiske helse, for selv om vi har blitt flinkere til å snakke opp om tematikken rundt psykisk helse, blir guttene ofte oversett og ignorert.

For selv om mange gutter ikke sier noe selv, må vi som kan, tale på vegne av dem.

Vi må bli stemmen til de som ikke tør å si ifra, slik at de også får den hjelpen de trenger og fortjener. For følelser er ikke sårbarhet, og sårbarhet er ingen svakhet.